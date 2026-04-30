México 86: el día que la selección de Argentina tuvo que comprar sus uniformes en Tepito

Este es uno de los mundiales más recordados por la afición albiceleste, ya que en esta edición cuando fueron campeones del mundo con goles míticos como “La Mano de Dios” de Diego Armando Maradona. (Infobae México: Jovani Pérez)

Una de las anécdotas más icónicas de los mundiales ocurrió en México 1986 cuando la selección de Argentina tuvo que comprar sus camisetas por emergencia en el famoso mercado de Tepito para poder disputar su encuentro de cuartos de final ante Inglaterra.

Esta camiseta es icónica porque fue la que vestía Diego Armando Maradona cuando anotó uno de los goles más bellos de la historia de las Copas del Mundo, así como la polémica “La Mano de Dios”.

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Cuarenta años después de aquella histórica tarde en el Estadio Azteca, la selección de Selección de Argentina vuelve a escribir un nuevo capítulo en territorio norteamericano. El vigente campeón del mundo disputará este martes 7 de julio su partido de octavos de final frente a Selección de Egipto, con el objetivo de conseguir el boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El encuentro revive el recuerdo de México 1986, cuando una improvisada camiseta comprada en Tepito terminó convirtiéndose en una de las prendas más emblemáticas de la historia del futbol.

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Historia de la playera comprada en Tepito

Con esta playera, Maradona metió gol con la histórica Mano de Dios. (Photo by Archivo El Grafico)

Al avanzar a cuartos de final, el sorteó emparejó a la albiceleste con Inglaterra, selección que vestiría de blanco para ese encuentro. Por ello, Argentina se vio en la necesidad de utilizar su jersey azul.

Sin embargo, los futbolistas habían intercambiado las playeras con los uruguayos en el partido, dejándolos sin el equipamiento de visitante para el encuentro contra los europeos.

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Para resolverlo, el entrenador Carlos Salvador Bilardo envió a su cuerpo técnico para buscar camisetas de repuesto. Según Oscar Ruggeri, uno de los integrantes del plantel, fue el portero suplente Héctor Miguel Zelada quien propuso ir a Tepito.

El guardameta jugaba en el América y conocía bien la CDMX, por lo que sabía que en el Mercado de Tepito era factible encontrar la indumentaria.

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Diseño de las playeras de Argentina en México 1986

Diego Armando Maradona fue el que dio el visto bueno para que jugarán con ese jersey. (Photo by Mike King/Allsport)

Jorge Valdano, otro integrante del plantel argentino, recuerda que el cuerpo técnico regresó inicialmente con una camiseta bastante gruesa. El entrenador Carlos Salvador Bilardo la descartó de inmediato: quería algo más ligero para soportar el intenso calor del mediodía en la Ciudad de México.

El grupo volvió a Tepito y trajo una opción más delgada, pero de menor calidad. “No parecía la más adecuada para un Mundial”, relata Valdano en sus anécdotas. Bilardo estaba a punto de rechazarla también...

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Pero entonces apareció Maradona. Al verla, le encantó de inmediato y convenció al equipo de usarla.

Sin embargo, necesitaban modificaciones: no tenía números, por lo que tuvieron que ir a una tienda para ponerlos. A diferencia de los originales en blanco, estos eran grises.

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La camiseta pirata también difería en otros detalles: mezclaba dos tonalidades de azul (frente a un solo tono en la oficial), tenía un cuello más abierto, un logotipo Le Coq Sportif más pequeño y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino incompleto, sin los laureles que lo rodean.

Esta camiseta será recordada no solo por la increíble anécdota de su origen, sino también por haber sido la indumentaria con la que se anotaron goles históricos durante aquellos cuartos de final.

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