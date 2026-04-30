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Exjugador de Cruz Azul revela los costosos regalos que ofrecía la directiva del equipo para ganar la Liga MX

La presión de cumplir con expectativas sin precedentes llevó a los jugadores a vivir una de las etapas más intensas dentro del club

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Final Clausura 2013 entre América y Cruz Azul. Foto: @Zona_TUDN
El cabezazo de Moisés Muños le dio un título más a las Águilas. (Foto: @Zona_TUDN)

La final América vs Cruz Azul del Clausura 2013 sigue siendo una de las páginas más recordadas y dolorosas para los seguidores celestes. Más de una década después, nuevos detalles sobre las promesas económicas y materiales realizadas por la directiva de Cruz Azul, encabezada entonces por Billy Álvarez, han reavivado la polémica alrededor de aquel dramático desenlace en el Estadio Azteca.

Si bien durante años se habló sobre supuestos amaños de partidos por parte de los altos mandos cementeros, en esta ocasión un exjugador de la Máquina indicó que incluso les fueron ofrecidos varios incentivos para terminar con la sequía del título, cosa que al final no sucedió.

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Especial
Este partido significó un parteaguas en la rivalidad entre ambos equipos.

¿Qué ofrecían a los jugadores?

Pablo Barrera, entonces integrante de la plantilla, reveló que antes del partido la directiva, bajo las órdenes de Billy Álvarez, manifestó una postura firme sobre las recompensas.

Gerardo Torrado, en su papel de capitán, informó que desde la cúpula del club transmitirían una especie de “cheque en blanco”: cualquier premio sería posible si conseguían llevar el trofeo.

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Según la reconstrucción de Barrera, Torrado expresó: “Él no quiere ahorita hablar de premios, él quiere el trofeo, enséñenle el trofeo y si tú quieres un coche te lo va a comprar, si tú quieres una casa te la va a comprar, si tú quieres renovar el contrato por tres o cuatro años te lo va a firmar, pero enséñale el trofeo”. Así, la dirigencia aceptaba cumplir cualquier petición, siempre y cuando Cruz Azul pusiera fin a la sequía de títulos.

El exjugador mexicano reveló detalles de su estadía con los celestes. (Crédito: USA TODAY/Vincent Carchietta)
El exjugador mexicano reveló detalles de su estadía con los celestes. (Crédito: USA TODAY/Vincent Carchietta)

El testimonio de Barrera confirma que la confianza dentro del equipo era total después de lograr ventaja en el marcador global. El exjugador narró que, al ser sustituido, la convicción de haber asegurado la victoria era compartida entre varios compañeros. Al recordar aquel momento, señaló: “Me toca salir de cambio cuando íbamos 2-0 y dije ‘ya está’”.

La plantilla se sentía campeona tras el gol de Teófilo Gutiérrez, que colocó el marcador global 2-0. Esta expectativa ilustra la magnitud de la apuesta interna y la gran presión emocional a la que estuvieron sometidos los jugadores en los minutos previos a la inesperada remontada.

Durante esa final los aficionados se mostraron muy decepcionados del accionar del equipo. (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)
Durante esa final los aficionados se mostraron muy decepcionados del accionar del equipo. (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

Un día doloroso para los cruzazulinos

La final celebrada el 26 de mayo de 2013 está marcada por el dramático desenlace que llevó la serie a la tanda de penales, luego de los goles de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz en la recta final del partido de vuelta. Cruz Azul, que parecía tener asegurada la copa, vio cómo la ventaja se transformaba en una dolorosa derrota y dejó expuestas las promesas hechas al interior del vestidor.

A pesar de haber obtenido ventaja en el juego de ida y de ir ganando 2-0 en el global, el plantel y el entorno celeste experimentaron una de las decepciones más significativas en la historia del futbol nacional. Con el pasar de los años, los detalles internos sobre esa noche siguen saliendo a la luz y permiten comprender la psicología y las decisiones que marcaron uno de los episodios más emblemáticos para el club.

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