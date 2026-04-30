Quién es Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán señalado por EEUU de presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos

El alcalde de Culiacán fue emanado de las filas de Morena. Foto: Facebook

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a diez funcionarios mexicanos de Sinaloa por presuntos vínculos con Los Chapitos, entre los que se encuentra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

La acusación refiere que todos los señalados, quienes actualmente son funcionarios activos o retirados, desempeñaron funciones de protección para evitar que los líderes del Cártel de Sinaloa fueran investigados o detenidos; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército a sus miembros, así como de ordenar a policías estatales y municipales que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia EEUU.

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Además, habrían permitido que los miembros del cártel cometieran actos de violencia sin ninguna consecuencia, y a cambio de esto, los funcionarios recibieron colectivamente millones de dólares.

Funcionario es acusado de tres cargos relacionados con narcotráfico y armas

Diez funcionarios de Sinaloa fueron acusados por EEUU de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Juan de Dios Gámez Mendívil fue acusado en la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York de los cargos:

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Conspiración para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

En caso de ser procesado por los delitos antes mencionados, el acalde de Culiacán podría ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua o una mínima de 40 años de prisión.

Cabe señalar que la acusación también refiere que Juan de Dios Gámez habría aprovechado su posición como alcalde para permitir a Los Chapitos operar en Culiacán sin interferencias del gobierno, protegiendo sus actividades de tráfico de drogas y evitar su detención.

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De acuerdo con los documentos judiciales, desde junio de 2022 el alcalde habría aceptado más de 10 mil dólares en sobornos mensuales otorgados en efectivo por parte de la facción liderada por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

¿Quién es Juan de Dios Gámez?

Juan de Dios Gámez durante su campaña electoral por la búsqueda de la alcaldía de Culiacán. Foto: Facebook

Juan de Dios Gámez Mendívil estudio la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), además cuenta con un máster en prevención y protección de riesgos laborales.

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Su trayectoria comenzó en áreas técnicas del gobierno estatal y en el sector privado como supervisor de obra, y posteriormente incursionó en la administración pública.

En el año 2013, cuando se desempeñó como jefe de departamento técnico normativo de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EDBI) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), específicamente en la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.

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A partir del año 2018, Gámez Mendívil se integró como asesor en el Senado de la República y, tras concluir su periodo en 2021, comenzó a desempeñarse como delegado en los Programas para el Desarrollo de Sinaloa, puesto en el que estuvo durante un año.

Foto: Facebook

Gámez Mendívil ha sido cercano a Rubén Rocha Moya, con quien colaboró como operador político y administrador. Fue en junio de 2022 cuando asumió como alcalde sustituto de Culiacán, luego de la destitución de Jesús Estrada Ferreiro, entonces edil.

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En las elecciones de 2024, Gámez Mendívil fue electo por voto popular para el periodo 2024-2027 con más de 159 mil votos.

Alcalde rechazó las acusaciones de EEUU en su contra

Luego de que se dieran a conocer las acusaciones en contra de los diez funcionarios mexicanos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Juan de Dios Gámez Mendívil rechazó los señalamientos en su contra.

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A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario sinaloense aseguró que las acusaciones “no tienen fundamento”, ya que siempre ha actuado con apego a la legalidad.

Mensaje del alcalde de Culiacán.