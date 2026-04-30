Supernova Génesis 2026 ARRASA y se mete al top 3 de eventos deportivos más vistos en México

El Supernova Génesis 2026 volvió a ser un éxito tras su segunda edición realizada el domingo pasado 26 de abril en la Arena Ciudad de México (X@supernovaboxing)

La segunda edición del Supernova Génesis 2026 alcanzó una nueva marca de audiencia tras celebrarse el pasado domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. El evento deportivo logró posicionarse entre los tres más vistos en México, desplazando a espectáculos internacionales de gran alcance.

De acuerdo con la página oficial del evento, el Supernova Génesis 2026 superó cifras de audiencia que ostentaban enfrentamientos como el de Jake Paul vs Mike Tyson. Solo la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford quedó por encima de la cita mexicana, lo que confirma la consolidación del evento entre los grandes espectáculos deportivos del país.

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Canelo vs Crawford Supernova Génesis Jake Paul vs Mike Tyson

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El evento se impuso a transmisiones de impacto global como la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua, así como al juego inaugural de la MLB entre los Yankees y los Giants y los partidos del Día de Acción de Gracias, que en los últimos años han figurado entre los favoritos del público mexicano.

Supernova arrasa en otros países

El Supernova no solo ha escalado posiciones en México: también logró ubicarse en el primer puesto de audiencia deportiva en Chile, Perú, El Salvador, Honduras, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Panamá y Guatemala. Por su parte, en Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Uruguay, República Dominicana y Paraguay alcanzó un lugar dentro del Top 10 según datos oficiales.

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El Supernova Génesis 2026, realizado en la capital mexicana, se ha posicionado como uno de los eventos más relevantes del año, al superar en audiencia a enfrentamientos y partidos que tradicionalmente lideran los índices de visualización en la región.

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Resultados que dejó el Supernova Génesis 2026

Flor Vigna cerró la jornada de peleas al vencer a Alana Flores, poniendo fin a la racha invicta de cuatro triunfos de su oponente y asegurando el campeonato de la edición. El evento Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México incluyó el triunfo de Aarón Mercury sobre Mario Bautista y una serie de combates que coronaron a nuevos campeones y dejaron momentos recordados.

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Karely Ruiz tuvo una destacada actuación al sustituir a Ari Geli en el torneo, superando a Kim Shantal por decisión unánime y obteniendo su primer cinturón en la competencia. Kim Shantal también perdió ante Milica en otro enfrentamiento de la noche. En los otros combates de la cartelera, Willito se impuso sobre Lonche, mientras que El Abrahaham derrotó a Nando.