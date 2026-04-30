¿Cuál es el origen del Día del Niño y por qué se celebra el 30 de abril en México?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 30 de abril, México conmemora el Día del Niño, una fecha dedicada a reconocer los derechos de niñas y niños, así como a visibilizar la importancia de su bienestar y desarrollo.

La celebración tiene un origen histórico ligado a acuerdos internacionales surgidos tras conflictos globales y a decisiones adoptadas por el propio país desde inicios del siglo XX.

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Origen internacional del Día del Niño

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El antecedente del Día del Niño se remonta a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, periodo en el que miles de menores se vieron afectados.

En respuesta, la Liga de las Naciones adoptó en 1924 la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, con el objetivo de establecer principios básicos de protección a la infancia.

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Posteriormente, en 1925, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños en Ginebra, se estableció el 1 de junio como Día Internacional del Niño.

Años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño y fijó el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño.

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Este proceso culminó con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, un acuerdo internacional que consolidó los principios para la protección integral de la infancia.

Por qué México lo celebra el 30 de abril

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En México, la conmemoración se estableció en 1924 durante el gobierno de Álvaro Obregón, en el contexto de los acuerdos internacionales sobre derechos de la niñez.

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A diferencia de otros países, no se adoptó el 20 de noviembre debido a que esa fecha coincide con el aniversario de la Revolución Mexicana.

Desde entonces, el 30 de abril se mantiene como el día en que se promueve el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de niñas y niños en el país.

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