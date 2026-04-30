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Tala Rangel enfurece a fans de Chivas por priorizar a la Selección Mexicana: “Lárgate a tu Mundial y no vuelvas”

El arquero rojiblanco desató críticas tras asegurar que el Tri está por encima de cualquier club

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Las redes sociales se llenaron de reclamos tras sus declaraciones rumbo al Mundial 2026. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
Las redes sociales se llenaron de reclamos tras sus declaraciones rumbo al Mundial 2026. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Las palabras del portero de Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, desataron una fuerte reacción entre la afición rojiblanca en la antesala de la Liguilla del Clausura 2026. El arquero, quien se perfila como titular de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo, generó polémica tras colocar al combinado nacional por encima de su club.

El futbolista del Guadalajara ha ganado protagonismo en los últimos meses gracias a sus actuaciones y al respaldo que le ha brindado el entrenador Javier Aguirre. Sin embargo, su inminente ausencia en la fase final del torneo local para concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento abrió el debate entre los seguidores del equipo.

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Cuestionado sobre su decisión de priorizar la concentración con el Tri por encima de disputar la Liguilla con Chivas, el arquero fue contundente al explicar su postura.

(Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
(Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
“Es una decisión que se tomó desde el inicio del torneo, es por el bien de la Selección que está por encima de cualquier club”, declaró el jugador durante una entrevista en el programa Duro de Marcar.

La declaración no pasó desapercibida y provocó un aluvión de comentarios en redes sociales, donde un sector importante de aficionados expresó su inconformidad. Algunos seguidores incluso minimizaron la relevancia del combinado nacional frente a la identidad del club tapatío.

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“Me atrevo a decir que mínimo el 50% de la gente que le va a Chivas, la Selección les vale”; “Prefiero una Copa MX de mis Chivas que una Copa del Mundo de la Selección”; “Yo celebro más un saque de manos para mi equipo en la Jornada 1 que si México llega al quinto partido”; “Chivas es mucho más que un trampolín, más grande que tu carrera. Lárgate a tu Mundial y no vuelvas”; “No necesitamos jugadores así en el club, Chivas no está para facilitar los sueños de jugar un Mundial o en Europa”

Rangel habría llamado la atención en Europa por su gran momento futbolístico. REUTERS/Aris Martinez
Rangel habría llamado la atención en Europa por su gran momento futbolístico. REUTERS/Aris Martinez

Pese a la controversia, resulta contrastante que el propio Guadalajara sea uno de los equipos que más talento aporta a la selección nacional en este ciclo mundialista. Además de Rangel, otros futbolistas del club fueron considerados en la convocatoria para trabajar en el CAR, lo que refleja el peso del plantel rojiblanco en el proyecto del Tri.

El portero de Guadalajara, Raúl "Tala" Rangel, detiene un tiro penal a Uros Djurdjevic de Monterrey. Estadio BBVA, Monterrey, México. 21 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Becerril
El portero de Guadalajara, Raúl "Tala" Rangel, detiene un tiro penal a Uros Djurdjevic de Monterrey. Estadio BBVA, Monterrey, México. 21 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Entre los convocados destacan Luis Romo, Roberto Alvarado, así como jóvenes que han llamado la atención del cuerpo técnico. De acuerdo con la dirección de selecciones, todos ellos tendrían asegurado un lugar en la lista final para el Mundial 2026.

Mientras tanto, el debate continúa encendido entre los aficionados, quienes se dividen entre el orgullo de ver a sus jugadores en la selección y la molestia por perderlos en un momento clave del torneo local.

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