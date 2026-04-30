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Frutas para diabéticos: cuáles sí puedes comer y cuáles elevan el azúcar

Conocer el índice glucémico y las porciones adecuadas es clave para incluir fruta en la dieta sin descontrolar la glucosa

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Conocer el índice glucémico y las porciones adecuadas es clave para incluir fruta en la dieta sin descontrolar la glucosa
Conocer el índice glucémico y las porciones adecuadas es clave para incluir fruta en la dieta sin descontrolar la glucosa

Las frutas forman parte esencial de una alimentación equilibrada, pero en el caso de las personas con diabetes su consumo debe ser estratégico. No se trata de eliminarlas, sino de elegir correctamente cuáles consumir, en qué cantidad y en qué momento del día. El factor determinante es el índice glucémico (IG), que mide la rapidez con la que un alimento eleva los niveles de azúcar en sangre.

De acuerdo con tablas nutricionales ampliamente utilizadas en el manejo de la diabetes, las frutas con IG bajo (menor a 55) son las más recomendables, mientras que aquellas con valores altos pueden provocar picos de glucosa si no se controlan.

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Frutas recomendadas para personas con diabetes

Las frutas con bajo índice glucémico permiten una liberación más lenta de la glucosa, lo que ayuda a mantener niveles estables en sangre. Entre las más recomendadas se encuentran:

  • Fresas, frambuesas y moras (IG 25)
  • Arándanos (IG 25)
  • Manzana (IG 35)
  • Pera (IG 30)
  • Ciruela (IG 35)
  • Durazno o melocotón (IG 35)
  • Granada (IG 35)
  • Mandarina y naranja (IG 30-35)
Infografía con tres secciones de frutas: recomendadas, para consumo moderado y las que elevan el azúcar, incluyendo ejemplos visuales de cada tipo.
Las frutas recomendadas, las de consumo moderado y las que elevan el azúcar, proporcionando consejos clave para diabéticos sobre su ingesta

Estas frutas, además de su bajo impacto glucémico, aportan fibra, antioxidantes y vitaminas, lo que contribuye a mejorar la salud metabólica. El kiwi (IG 50) también puede incluirse, aunque en cantidades moderadas.

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Frutas que deben consumirse con moderación

Existen frutas con índice glucémico medio que no están prohibidas, pero requieren control en su consumo:

  • Mango (IG 50)
  • Papaya (IG 55)
  • Piña (IG 45-50)
  • Plátano (IG 50)
  • Uvas (IG 45)
  • Higos (IG 35, pero con mayor concentración de azúcares)

En estos casos, especialistas recomiendan ingerir porciones pequeñas y, de ser posible, combinarlas con alimentos ricos en proteína o grasas saludables para reducir el impacto en la glucosa.

Frutas que elevan el azúcar y deben limitarse

Las frutas con índice glucémico alto son las que generan aumentos rápidos en el azúcar en sangre, por lo que su consumo debe ser ocasional y controlado:

  • Sandía (IG 75)
  • Melón (IG 60-65)
  • Dátiles (IG 70)
  • Castañas (IG 65)

A esto se suman las frutas procesadas, en almíbar o en jugo, que pierden fibra y concentran azúcares, aumentando su impacto glucémico.

Cómo incluir fruta en una dieta para diabetes

Más allá de la elección de la fruta, la forma de consumo también influye. Los expertos recomiendan optar siempre por fruta fresca y entera, ya que la fibra ayuda a ralentizar la absorción de glucosa. Asimismo, es importante evitar los jugos, incluso los naturales, porque eliminan gran parte de la fibra.

Controlar las porciones es otro punto clave. Una pieza mediana o una taza de fruta suele ser suficiente. Además, distribuir su consumo a lo largo del día evita cargas excesivas de azúcar en un solo momento.

Un equilibrio necesario para cuidar la salud

Las personas con diabetes no tienen que renunciar a las frutas, pero sí deben consumirlas con criterio. Elegir opciones de bajo índice glucémico, moderar las porciones y evitar productos procesados puede marcar la diferencia en el control de la enfermedad.

Una dieta informada, combinada con seguimiento médico, permite aprovechar los beneficios de las frutas sin comprometer los niveles de glucosa en sangre.

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