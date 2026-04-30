México

Sheinbaum prioriza ir a China y pone en duda su asistencia a la cumbre en Madrid

La presidenta confirmó su intención de asistir a a la Cumbre APEC en noviembre, lo que podría impedir su presencia en la Cumbre Iberoamericana de Madrid

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El anuncio realizado este jueves sitúa la cooperación con el bloque Asia-Pacífico en el centro de la estrategia diplomática, imponiéndose sobre compromisos recientes con España y reflejando un enfoque hacia la diversificación comercial. (Infobae-Itzallana)
El anuncio realizado este jueves sitúa la cooperación con el bloque Asia-Pacífico en el centro de la estrategia diplomática, imponiéndose sobre compromisos recientes con España y reflejando un enfoque hacia la diversificación comercial. (Infobae-Itzallana)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó una señal clara sobre su agenda internacional: China es prioridad. Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria confirmó que tiene la intención de asistir en noviembre a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), lo que podría dejar a España esperando.

México mira al Pacífico

El anuncio no es menor. Sheinbaum no solo expresó su deseo de participar en la cumbre que se celebrará en China, sino que lo respaldó con un argumento de peso: México será sede de la Cumbre APEC 2028, designación que, según destacó, fue otorgada por unanimidad entre los países miembros del bloque.

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“Nos toca la cumbre de la APEC en el 2028… entonces creo que vale la pena”, señaló la presidenta, dejando claro que la participación en el foro no es un capricho de agenda, sino parte de una estrategia de largo plazo para consolidar la presencia del país en las economías del Pacífico.

La mandataria mexicana expresó que su posible presencia en el evento depende de la coincidencia de fechas con la cumbre de APEC, mientras que se analizan las prioridades en materia de política exterior. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA CEIB
La mandataria mexicana expresó que su posible presencia en el evento depende de la coincidencia de fechas con la cumbre de APEC, mientras que se analizan las prioridades en materia de política exterior. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA CEIB

La APEC agrupa a 21 economías de la cuenca del Pacífico —entre ellas Estados Unidos, China, Japón y Canadá— y representa uno de los bloques comerciales más influyentes del mundo. Para México, su participación activa en este foro cobra especial relevancia en un contexto de diversificación de socios comerciales y tensiones con Washington.

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La decisión de acudir al foro internacional responde a una estrategia de largo plazo que busca fortalecer la presencia nacional en economías del Pacífico, en medio de cambios y desafíos en las relaciones exteriores de México. REUTERS/Kim Soo-hyeon
La decisión de acudir al foro internacional responde a una estrategia de largo plazo que busca fortalecer la presencia nacional en economías del Pacífico, en medio de cambios y desafíos en las relaciones exteriores de México. REUTERS/Kim Soo-hyeon

¿Y Madrid? “Vamos a ver”

La pregunta incómoda llegó inevitablemente: ¿asistirá a la Cumbre Iberoamericana en España? La respuesta de Sheinbaum fue diplomática, pero esquiva.

“Quiero ir a la cumbre de la APEC. Se cruzan las fechas entre una y otra. Entonces, vamos a ver si podemos ir a la Iberoamericana”, afirmó.

La coincidencia de fechas obliga al gobierno mexicano a definir prioridades, y todo indica que el eje Asia-Pacífico se impone sobre el vínculo iberoamericano, al menos en esta ocasión.

Un momento de acercamiento con España

El posible desplante diplomático llega, paradójicamente, en un momento en que la relación entre México y España atraviesa una etapa de recomposición. Sheinbaum reconoció que el vínculo bilateral se enfrió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la polémica solicitud de disculpa por los abusos de la conquista, que generó reacciones airadas en Madrid.

Sin embargo, la presidenta destacó que su administración ha impulsado iniciativas culturales en territorio español —exposiciones del Museo Nacional de Antropología y muestras sobre mujeres indígenas— que han tenido respuesta positiva de autoridades españolas, incluyendo al presidente Pedro Sánchez.

“Lo tomamos como una señal de acercamiento, no a la presidenta, al pueblo de México”, puntualizó.

Sheinbaum incluso subrayó el eje de su política exterior con una frase contundente: “México como igual es con cualquier potencia… no queremos ser más, pero tampoco somos menos”.

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