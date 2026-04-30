Narconómina de Los Chapitos: pagaban entre 30 y 300 mil pesos a mandos policiacos de Sinaloa

(Jovani Pérez/Infobae)

Luego de que el pasado miércoles, un Tribunal Federal de Estados Unidos acusara formalmente a varios altos funcionarios del estado de Sinaloa de diversos delitos relacionados con narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, en el mismo documento de la acusación se mostraron las cantidades de dinero que recibían algunos funcionarios para proteger a los delincuentes.

De acuerdo con el documento mostrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que viene la información detallada de la acusación contra los altos funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gamez Mendivil, Los Chapitos han pagado sobornos en efectivo a funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno a cambio de protección para las operaciones de tráfico de drogas del cártel.

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Se aseguró que los funcionarios gubernamentales y agentes del orden público corruptos, incluidos los acusados, son esenciales para las operaciones de tráfico de drogas del cártel.

Se señaló que varios miembros de Los Chapitos se encargan de pagar esos sobornos. El jefe de plaza de Culiacán, se dijo, mes con mes, recibe una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos de ese mes.

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En el documento se muestran fotografías de escritos de las presuntas listas mensuales.

Juan Valenzuela Millán, alias Juantito, recibía 30 mil pesos por parte de Los Chapitos, según EEUU. (Departamento de Justicia de EEUU)

“Las listas fueron obtenidas en México en relación con esta investigación. Los nombres de las listas marcados con un círculo rojo a continuación se refieren a los 16 cargos oficiales que ocupaban Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, y se refieren directamente por su nombre a José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, los acusados, respectivamente", se lee en el documento.

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Las listas, se señala, demuestras que Zaavedra, denominado Culiacán Regio en la lista, recibía un soborno de aproximadamente 200 mil pesos al mes; Almanza Avilés, y posteriormente su sucesor, Contreras Núñez, en su calidad de jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, identificado en la lista como R1, recibía, por parte de Los Chapitos, un soborno de aproximadamente 300 mil pesos, cada mes; Hipólito, denominado Tornado en la lista, recibía un soborno de 100 mil pesos por parte de Los Chapitos cada mes; y Millán, denominado Juanito en la lista, recibía de Los Chapitos un soborno de aproximadamente 30 mil pesos al mes.

A cambio de esto, los acusados y otros funcionarios corruptos habrían permitido a esa facción del Cártel de Sinaloa traficar con toneladas de narcóticos y que cometieran actos de violencia masiva con total impunidad.

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Se ordenó, gracias a esos sobornos, que los agentes del orden público no realizaran detenciones de miembros de esa facción del cártel, y en su lugar, se dio instrucciones por parte de Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, los acusados, que realicen detenciones de los rivales de Los Chapitos.

También se permitió a Los Chapitos vender drogas del cártel abiertamente en la calle, y portar armas de fuego sin interferencias.

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José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, recibía 100 mil pesos mensuales, mientras que Alberto Jorge Contreras Núñez, alias R1, recibía 300 mil pesos. (Departamento de Justicia de EEUU)

“Con el fin de facilitar el paso seguro por México de enormes cargamentos de drogas, entre ellas fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, agentes corruptos del orden público en Sinaloa, incluidos Zaavedra, Avilés, Sánchez e Hipólito, han proporcionado a los Chapitos —a menudo a través del jefe de plaza de Culiacán— acceso a información sobre investigaciones en curso y cateos e incautaciones planificados por el ejército o la marina mexicanos de laboratorios de drogas y casas de escondite donde Los Chapitos almacenan drogas, armas y dinero, lo que permite a los Chapitos trasladar sus operaciones y las pruebas de actividad delictiva antes de que se produzcan dichos cateos", señala el documento.

Ciertos funcionarios corruptos, entre ellos Millán, ayudaron a Los Chapitos a secuestrar y cometer homicidio contra sus enemigos, incluidos individuos sospechosos de cooperar con el gobierno de Estados Unidos contra miembros de ese grupo delictivo.

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Sobornos de Los Chapitos – Sinaloa

Sheinbaum duda veracidad de fotos

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, desde Palacio Naciona, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que frente a una acusación, cualquiera que sea, debe haber pruebas contundentes. La mandataria mexicana señaló el documento mostrado por las autoridades estadounidenses.

“No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes tomen sus propias conclusiones”, señaló Sheinbaum al mostrar el documento, y expuso que de acuerdo con los tratados internacionales, debe haber una parte de confidencialidad en todo esto, sin embargo, el gobierno estadounidense decide mostrar el documento.

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“Cuando decimos pruebas, es pruebas, no es nadamás un dicho de una persona, tiene que haber pruebas contundentes, conforme a la legislación mexicana, recuerden que nuestro sistema penal acusatorio ya no es como en el pasado, sino que tiene que haber pruebas contundentes para que se gire una órden de aprehensión”, señaló.

Sheinbaum dudó de la veracidad de las imágenes. CRÉDITO: captura de pantalla

Mostró las imágenes de prueba que pusieron autoridades estadounidenses en el documento, y dijo que “es de llamar la atención, no creen, este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba, Juanito, 30 mil pesos, digo, al menos es de llamar la atención, es una hoja de papel, R1, Tornado, pero vean el papel”, señaló la mandataria.

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