México

Beca Rita Cetina para primaria 2026: la ALERTA que debes saber antes de la entrega de tarjetas y el próximo depósito

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar a través de un recurso monetario

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Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el 2025 que busca beneficiar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

En su primera etapa, la beca se enfocó en beneficiar solamente a estudiantes de secundaria con un apoyo económico de 1,900 pesos, además, el programa también entrega 700 pesos adicionales a cada padre de familia con más de un alumno inscrito. Cabe señalar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar, lo que facilita su retiro en cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

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La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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Entrega de tarjetas y próximo depósito a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Los padres de familia o tutores deberán acudir con la siguiente documentación para recoger el plástico.

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Documentos de la padre, madre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)
Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Cabe señalar que los beneficiarios recibirán solamente un pago anual de 2 mil 500 pesos. Además, al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.

  • 1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos
  • 2 alumnos inscritos | 5 mil pesos
  • 3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos

La alerta antes de la entrega de tarjetas y el depósito

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió sobre intentos de fraude vinculados a la entrega de apoyos. La dependencia aclaró que ni la institución ni su titular, Julio León, envían mensajes privados por WhatsApp para solicitar datos personales o dinero. El anuncio, publicado en su cuenta oficial de X, subrayó que todos los trámites relacionados con las becas son gratuitos y deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales.

La autoridad exhortó a las y los beneficiarios a mantenerse informados por medio de sus plataformas verificadas y activar las notificaciones para evitar engaños. Insistió en no entregar dinero ni compartir información personal con supuestos gestores. El mensaje busca frenar las prácticas fraudulentas que afectan a quienes buscan acceder a los apoyos educativos del gobierno federal.

La dependencia aclaró que ni la institución ni su titular, Julio León, envían mensajes privados por WhatsApp para solicitar datos personales o dinero.(X@BecasBenito)
La dependencia aclaró que ni la institución ni su titular, Julio León, envían mensajes privados por WhatsApp para solicitar datos personales o dinero.(X@BecasBenito)

“Cuidado, Becas Bienestar y el coordinador nacional Julio León, no envían mensajes privados de WhatsApp. Si quieres tener toda la información sobre nuestros programas de becas, sigue los canales informativos y activa las notificaciones. No caigas en fraudes ni des dinero. Todos nuestros tramites son gratuitos"

Para cualquier dudad o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

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