Beca Rita Cetina para primaria 2026: la ALERTA que debes saber antes de la entrega de tarjetas y el próximo depósito

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el 2025 que busca beneficiar a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.
En su primera etapa, la beca se enfocó en beneficiar solamente a estudiantes de secundaria con un apoyo económico de 1,900 pesos, además, el programa también entrega 700 pesos adicionales a cada padre de familia con más de un alumno inscrito. Cabe señalar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar, lo que facilita su retiro en cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.
PUBLICIDAD
La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.
Entrega de tarjetas y próximo depósito a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina
La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Los padres de familia o tutores deberán acudir con la siguiente documentación para recoger el plástico.
PUBLICIDAD
Documentos de la padre, madre o tutor
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento (copia)
- CURP (copia)
- Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)
De la o el estudiantes
PUBLICIDAD
- Acta de nacimiento (copia)
- CURP (copia)
En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.
Cabe señalar que los beneficiarios recibirán solamente un pago anual de 2 mil 500 pesos. Además, al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.
PUBLICIDAD
- 1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos
- 2 alumnos inscritos | 5 mil pesos
- 3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos
La alerta antes de la entrega de tarjetas y el depósito
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió sobre intentos de fraude vinculados a la entrega de apoyos. La dependencia aclaró que ni la institución ni su titular, Julio León, envían mensajes privados por WhatsApp para solicitar datos personales o dinero. El anuncio, publicado en su cuenta oficial de X, subrayó que todos los trámites relacionados con las becas son gratuitos y deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales.
La autoridad exhortó a las y los beneficiarios a mantenerse informados por medio de sus plataformas verificadas y activar las notificaciones para evitar engaños. Insistió en no entregar dinero ni compartir información personal con supuestos gestores. El mensaje busca frenar las prácticas fraudulentas que afectan a quienes buscan acceder a los apoyos educativos del gobierno federal.
PUBLICIDAD
“Cuidado, Becas Bienestar y el coordinador nacional Julio León, no envían mensajes privados de WhatsApp. Si quieres tener toda la información sobre nuestros programas de becas, sigue los canales informativos y activa las notificaciones. No caigas en fraudes ni des dinero. Todos nuestros tramites son gratuitos"
Para cualquier dudad o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD