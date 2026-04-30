México

Fiscalía de CDMX ya trabaja en la extradición de la suegra de Carolina Flores tras su detención en Venezuela

Bertha Alcalde anunció que el proceso para que Erika María “N” sea trasladada a México ya inició

Guardar
Carolina Flores feminicidio CDMX
La exreina de belleza fue asesinada a tiros en un departamento de la colonia Polanco. Foto: Redes sociales / Fiscalía CDMX

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México, informó que ya se encuentran trabajando para lograr la extradición de Erika María “N”, suegra de Carolina Flores señalada por su feminicidio, luego de que fue detenida en Venezuela.

La Fiscalía Capitalina detalló que el arresto de la mujer se logró debido al trabajo en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol para su búsqueda internacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue capturada en Caracas luego de haber ingresado por Panamá desde el pasado 16 de abril, un día después de que se cometió el crimen.

Hasta el momento, Erika María “N” se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México para enfrentar el proceso penal en su contra.

PUBLICIDAD

Érika María, se escondía en una exclusiva zona de Caracas pero fue detenida por autoridades venezolanas y en trámites de extradición a México por dispararle a su nueva, madre de su nieto de ocho meses Fotos: Interpol, redes sociales
Érika María, se escondía en una exclusiva zona de Caracas pero fue detenida por autoridades venezolanas y en trámites de extradición a México por dispararle a su nueva, madre de su nieto de ocho meses Fotos: Interpol, redes sociales

Así fue el ataque a balazos contra de la exreina de belleza

Carolina Flores fue atacada el pasado 15 de abril cuando se encontraba en su departamento en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo junto a su esposo, Alejandro Sánchez, su bebé de ocho meses y su suegra.

Una cámara colocada por la propia exreina de belleza captó el momento en el que Carolina fue atacada a balazos por su suegra, quien le disparó en al menos seis ocasiones.

Minutos antes del crimen, ambas conversaban en la sala, mientras dos perros permanecían en la habitación. Erika María “N” le pidió a Carolina que buscara un producto en otra recámara y la siguió hasta ese espacio. Fuera del ángulo de la cámara, se escucharon las detonaciones.

Alejandro Sánchez confrontó a su madre tras el ataque. En el video se le escucha decir: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que Erika respondió “Nada, me hizo enojar”, a lo que el hombre le responde que se trataba de su familia.

(Interpol)
(Interpol)

Después de los hechos, Erika María “N” salió del departamento y abordo un taxi, lo cual su hijo no impidió. Alejandro Sánchez denunció los hechos hasta el día siguiente y el guardia de seguridad del edificio aseguró no haber escuchado detonaciones ni movimientos atípicos esa noche.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, fue notificada del asesinato de su hija un día después de los hechos, y aunque cuestionó el actuar de su yerno por permanecer en el departamento junto al cuerpo de su hija, afirmó que no tiene ningún conflicto con él.

“Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”, declaró la mujer al finalizar una manifestación en Ensenada, Baja California, con el objetivo de exigir justicia para la joven.

Luego de que se reclasificó la investigación por el asesinato de Carolina Flores como feminicidio, a Erika María “N” le fue cumplimentada la orden de aprehensión por este delito.

Temas Relacionados

Carolina FloresfeminicidioPolancoInterpolVenezueladetenidamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senador de Morena acusado de presuntos nexos con el narcotráfico formará parte de la Comisión Permanente en el Senado

El morenista se encuentra entre los 18 senadoras y senadores que se encargarán de la legislación mexicana mientras dura el receso de la Cámara

Senador de Morena acusado de presuntos nexos con el narcotráfico formará parte de la Comisión Permanente en el Senado

Mario Delgado revela que mañana recibirán un pliego petitorio de la CNTE tras amago sobre protesta durante el Mundial

La SEP y la Secretaría de Gobernación participarán conjuntamente en el diálogo con los representantes de la Coordinadora

Mario Delgado revela que mañana recibirán un pliego petitorio de la CNTE tras amago sobre protesta durante el Mundial

Suegra de Carolina Flores fue capturada en área exclusiva de Venezuela: así era su escondite

Érika María, de 63 años, tenía una ficha de búsqueda de Interpol por matar a disparos a su nuera, esposa de su hijo y madre de su nieto, un bebé de ocho meses

Suegra de Carolina Flores fue capturada en área exclusiva de Venezuela: así era su escondite

NASA revela las zonas de hundimiento de la Ciudad de México: se registran 2 centímetros mensuales de descenso

El fenómeno fue reportado por primera vez en 1925 y, para finales del siglo pasado, algunas zonas descendían hasta 35 centímetros por año

NASA revela las zonas de hundimiento de la Ciudad de México: se registran 2 centímetros mensuales de descenso

Licuado de durazno, avena y yogur: receta fácil, nutritiva y lista en minutos

Bebida cremosa y refrescante con preparación rápida que combina ingredientes simples para una opción práctica en cualquier momento del día

Licuado de durazno, avena y yogur: receta fácil, nutritiva y lista en minutos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narconómina de Los Chapitos: pagaban entre 30 y 300 mil pesos a mandos policiacos de Sinaloa

Narconómina de Los Chapitos: pagaban entre 30 y 300 mil pesos a mandos policiacos de Sinaloa

Quién es Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán señalado por EEUU de presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de abril: detienen a dos presuntos integrantes de grupo criminal con 80 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Los Alegres del Barranco vuelven a Jalisco: anuncian concierto tras polémica por apología del CJNG

Hijo de Josemith Bermúdez muere en México en vísperas del aniversario luctuoso de la presentadora de TV

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Guadalupe Pineda lamentó la cancelación de la boda de Ángela Aguilar y Nodal: defendió a su sobrina de ataques en redes

Alessandra Rosaldo reacciona a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez que circula en internet: “La gente puede creer que eso tienes en el banco”

DEPORTES

Panamá recibe buenas noticias previo a su debut en el Mundial 2026: FIFA brindará apoyo económico a la FEPAFUT

Panamá recibe buenas noticias previo a su debut en el Mundial 2026: FIFA brindará apoyo económico a la FEPAFUT

Técnico del LAFC elogia al mexicano Carlos Vela: “Era como Maradona en el 86”

México 86: El día que la selección de Argentina tuvo que comprar sus uniformes en Tepito

Exjugador de Cruz Azul revela los costosos regalos que ofrecía la directiva del equipo para ganar la Liga MX

Tala Rangel enfurece a fans de Chivas por priorizar a la Selección Mexicana: “Lárgate a tu Mundial y no vuelvas”