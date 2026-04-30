Fiscalía de CDMX ya trabaja en la extradición de la suegra de Carolina Flores tras su detención en Venezuela

La exreina de belleza fue asesinada a tiros en un departamento de la colonia Polanco. Foto: Redes sociales / Fiscalía CDMX

Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México, informó que ya se encuentran trabajando para lograr la extradición de Erika María “N”, suegra de Carolina Flores señalada por su feminicidio, luego de que fue detenida en Venezuela.

La Fiscalía Capitalina detalló que el arresto de la mujer se logró debido al trabajo en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol para su búsqueda internacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue capturada en Caracas luego de haber ingresado por Panamá desde el pasado 16 de abril, un día después de que se cometió el crimen.

Hasta el momento, Erika María “N” se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su envío a México para enfrentar el proceso penal en su contra.

PUBLICIDAD

Érika María, se escondía en una exclusiva zona de Caracas pero fue detenida por autoridades venezolanas y en trámites de extradición a México por dispararle a su nueva, madre de su nieto de ocho meses Fotos: Interpol, redes sociales

Así fue el ataque a balazos contra de la exreina de belleza

Carolina Flores fue atacada el pasado 15 de abril cuando se encontraba en su departamento en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo junto a su esposo, Alejandro Sánchez, su bebé de ocho meses y su suegra.

Una cámara colocada por la propia exreina de belleza captó el momento en el que Carolina fue atacada a balazos por su suegra, quien le disparó en al menos seis ocasiones.

PUBLICIDAD

Minutos antes del crimen, ambas conversaban en la sala, mientras dos perros permanecían en la habitación. Erika María “N” le pidió a Carolina que buscara un producto en otra recámara y la siguió hasta ese espacio. Fuera del ángulo de la cámara, se escucharon las detonaciones.

Alejandro Sánchez confrontó a su madre tras el ataque. En el video se le escucha decir: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que Erika respondió “Nada, me hizo enojar”, a lo que el hombre le responde que se trataba de su familia.

PUBLICIDAD

(Interpol)

Después de los hechos, Erika María “N” salió del departamento y abordo un taxi, lo cual su hijo no impidió. Alejandro Sánchez denunció los hechos hasta el día siguiente y el guardia de seguridad del edificio aseguró no haber escuchado detonaciones ni movimientos atípicos esa noche.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, fue notificada del asesinato de su hija un día después de los hechos, y aunque cuestionó el actuar de su yerno por permanecer en el departamento junto al cuerpo de su hija, afirmó que no tiene ningún conflicto con él.

PUBLICIDAD

“Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno porque, tanto él como yo, sólo buscamos que se haga justicia”, declaró la mujer al finalizar una manifestación en Ensenada, Baja California, con el objetivo de exigir justicia para la joven.

Luego de que se reclasificó la investigación por el asesinato de Carolina Flores como feminicidio, a Erika María “N” le fue cumplimentada la orden de aprehensión por este delito.

PUBLICIDAD