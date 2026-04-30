Inauguran mural en hospital del IMSS de Querétaro para promover a artistas mexicanos

El mural de Jorge Tanamachi es resultado de un trabajo realizado con procesos técnicos y artísticos heredados de la Escuela Mexicana de Pintura

Zoé Robledo, director general del IMSS, y el gobernador Mauricio Kuri González inauguraron este martes el mural “Pulso” en la entrada del Hospital General Regional No. 2 ‘El Marqués’ en Querétaro.

La obra de Jorge Tanamachi incluye símbolos que representan la salud, la enfermedad y elementos históricos locales.

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En el corte del listón participaron funcionarios como el secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, la titular del IMSS en Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, además de representantes del Consejo Técnico, sindicatos y autoridades estatales entre las que figuran la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, y el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

Un quirófano pediátrico moderno cuenta con paredes decoradas con una obra de Jorge Tanamachi, un mural temático de un cielo estrellado, un coche y elementos de fantasía, buscando ofrecer un ambiente menos intimidante para los pequeños pacientes, junto a una camilla y equipo médico esencial.

Las autoridades recorrieron la sala de Hemodinamia, donde se efectúan hasta seis procedimientos diarios para atender pacientes con problemas cardíacos o vasculares sin necesidad de traslado a la Ciudad de México.

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También supervisaron el Centro de Referencia Estatal para la Atención de niñas y niños con cáncer (OncoCREAN), que ha brindado tratamiento a 154 menores desde 2022 y reporta que 50 de ellos están en seguimiento por remisión.

Salud, atención integral y arte

El hospital, que atiende a más de 568 mil personas, cuenta con 462 camas y realiza en promedio mil 357 consultas diarias, de las cuales mil 107 corresponden a especialidades como Traumatología, Nefrología y Cirugía General, según datos del IMSS.

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El HGR No. 2 dispone de equipo especializado como un mastógrafo digital, dos aparatos de Rayos X, un tomógrafo, y emplea a 2 mil 133 trabajadores, entre ellos 407 médicos y 729 enfermeras, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En los centros OncoCREAN atienden y canalizan a niños cuyo tipo de cáncer es más complejo, como en casos de los tumores cerebrales y los tumores de hueso

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Este video documenta la inauguración del mural "Pulso" y el recorrido por el Hospital General Regional No. 2 "El Marqués" en Querétaro. Se observan las instalaciones exteriores e interiores del hospital, incluyendo salas con camas y equipo médico. Un miembro del personal utiliza monitores para visualizar imágenes diagnósticas. El evento contó con la presencia de Zoé Robledo y el gobernador Mauricio Kuri. La grabación es una cobertura de prensa.

Sobre el arte de Tanamachi

Jorge Tanamachi es un artista plástico mexiquense, nacido en Texcoco, Estado de México. Estudió Artes Visuales y es maestro en Estudios Humanísticos.

Se ha dedicado a la pintura mural y de caballete, escultura y dibujo en los que, en sus palabras, ha tratado que “los objetos y los materiales hablen por sí mismos, que el espectador coloque los significados, que engarce sus propias historias”.

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En cuanto a su mural en el IMSS, este es resultado de un trabajo realizado con procesos técnicos y artísticos heredados de la Escuela Mexicana de Pintura, movimiento de gran alcance y trascendencia mundial. Destaca el uso del acrílico como técnica pictórica, empleada por muralistas mexicanos desde la década de 1940 y posteriormente adoptada por artistas de todo el mundo.