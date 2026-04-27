El IMSS implementa una acción prioritaria para reducir tiempos de espera

Un vestíbulo moderno en una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) Plus del IMSS, diseñada para ofrecer servicios médicos integrales y especializados en México. (IMSS)

Con el objetivo de fortalecer el sistema de atención primaria en salud, reducir tiempos de espera y evitar la saturación de unidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene como prioridad la implementación de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) Plus.

Y es que actualmente el instituto cuenta con mil 164 Unidades de Medicina Familiar en todo el país, pero la meta de la dependencia dirigida por Zoé Robledo es establecer 20 UMF Plus por año.

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El objetivo es que en estas UMF Plus los derechohabientes cuenten con servicios que anteriormente solo se daban en hospitales.

Urgencias, tomografías e incluso hemodiálisis son algunos de los servicios con los que contarán las UMF Plus.

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La doctora Elizabeth Guzmán Medina, responsable de la División de Medicina Familiar, explicó que estas unidades “contemplan fortalecer una atención médica integral y más resolutiva, que permitan al médico familiar tener un mayor número de elementos a su alcance para una adecuada toma de decisiones y tratamiento biopsicosocial ya que estas unidades contemplan servicios adicionales”.

Una vista del interior de una de las nuevas Unidades de Medicina Familiar Plus (UMF Plus) del IMSS, diseñadas para ofrecer servicios de salud más completos y reducir los tiempos de espera en México. (IMSS)

A diferencia de las Unidades de Medicina Familiar tradicionales, las UMF Plus integran prestaciones nuevas como Salud Mental, Medicina Física y Rehabilitación, Urgencias, Tomógrafo, Hemodiálisis y consulta externa en varias especialidades médicas, incluyendo Ginecología, Pediatría, Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia.

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Con la creación de estas unidades, el IMSS busca que los médicos familiares cuenten con mayores recursos diagnósticos y terapéuticos, favoreciendo decisiones clínicas más completas y tratamientos que consideren aspectos físicos, emocionales y sociales.

El proceso de implementación de las UMF Plus responde a criterios técnicos y demográficos. El Seguro Social evalúa factores como la demanda médica en la región, población adscrita, tasa de crecimiento demográfico, número de consultorios requeridos, distancia al hospital más próximo y carencias de servicios específicos en cada localidad.

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Una representación digital de una de las nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) Plus del IMSS, que busca ofrecer servicios hospitalarios en el primer nivel de atención para mejorar la calidad de vida de los derechohabientes. (IMSS)

Estas nuevas instalaciones representan el resultado de una coordinación interna amplia. Guzmán Medina destacó que “esto es un producto de la suma de muchos esfuerzos y colaboraciones al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, lidereado desde la Dirección General por el maestro Zoé Robledo, la Dirección de Prestaciones Médicas y la Coordinación de Unidades de Primer Nivel: División de Medicina Familiar, Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional, la Unidad de Personal y la Coordinación de Conservación y Servicios Generales”.

El propósito principal de las UMF Plus es brindar atención preventiva, curativa y de rehabilitación de manera accesible, disminuyendo traslados innecesarios y acercando la medicina especializada a la comunidad. Esta estrategia busca mejorar la calidad de vida de los derechohabientes al sumar servicios integrales en un solo sitio, fortaleciendo el primer nivel de atención sanitaria en México.

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