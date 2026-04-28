México

IMSS-Bienestar inicia entrega de 37 millones de medicamentos tras queja por desabasto y fallas en el servicio en clínica de Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum se compromete a resolver la escasez de medicamentos a través de las Rutas de la Salud tras acudir personalmente a la zona afectada

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Vista exterior del edificio IMSS-Bienestar en una zona semi-rural, con cajas y frascos de medicamentos apilados en primer plano.
Suministro de medicamentos esenciales es visible en el primer plano, con el edificio de IMSS-Bienestar al fondo en una zona semi-rural, destacando el acceso a la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta directa a las denuncias ciudadanas sobre la falta de insumos médicos, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció el despliegue inmediato y supervisión del abastecimiento de medicamentos en las comunidades de difícil acceso en Hidalgo y otras regiones del país.

La movilización responde a los hechos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio de Tenango de Doria, donde pobladores y adultos mayores interrumpieron un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la escasez en el Centro de Salud local.

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Tras ser increpada, la mandataria acudió personalmente al inmueble y corroboró que, si bien había un 80% de abasto, faltaba un 20% derivado de problemas con los proveedores, por lo que se comprometió a resolver la situación a través de las “Rutas de la Salud”.

Respuesta inmediata de autoridades y supervisión presidencial

Para dar cumplimiento a la instrucción presidencial, este martes Alejandro Svarch realizó un enlace directo con la presidenta desde el Hospital Regional Otomí-Tepehua, ubicado en San Bartolo Tutotepec, a unos 20 kilómetros de Tenango de Doria. Estuvo acompañado por el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, el director del hospital y María Isabel, la jefa de enfermeras de la clínica.

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“Hoy nos enlazamos con usted, presidenta, desde este hospital en la región otomí-tepehua, en el corazón de la sierra de Tenango”, reportó Svarch durante su intervención. “Como usted lo instruyó ayer, en seguimiento a su visita a Tenango de Doria, estamos monitoreando de manera muy cercana, a ras de tierra, como usted nos ha instruido, la llegada de los medicamentos, así como también la operación de este hospital”.

El funcionario destacó que el reto de llevar salud a esta región radica en su orografía accidentada, la vegetación abundante y la dispersión poblacional.

Durante un evento en Hidalgo, ciudadanos increparon a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la falta de medicamentos en el Centro de Salud. (Foto: Presidencia)
Durante un evento en Hidalgo, ciudadanos increparon a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar la falta de medicamentos en el Centro de Salud. (Foto: Presidencia)

El Hospital Regional cuenta con 30 camas y seis consultorios, infraestructura desde la cual se brinda atención a 473 comunidades dispersas a lo largo de tres municipios: Huehuetla, San Bartolo y Tenango. Además, recalcó la importancia intercultural del servicio, subrayando que la mitad de los habitantes de San Bartolo son indígenas otomíes y tepehuas, “pueblos con lengua propia y con historia propia”.

Para solucionar la emergencia inmediata en esta zona serrana, las autoridades confirmaron el arribo de 2 mil 976 piezas de medicamentos exclusivas para el hospital de San Bartolo, el cual maneja un catálogo de 476 claves médicas.

El titular de IMSS-Bienestar puntualizó que ya se están enviando 1.5 millones de piezas a diversos hospitales de la red en todo el estado de Hidalgo.

Estas entregas forman parte de una estrategia logística a gran escala impulsada por el Gobierno Federal, que incluye también la distribución de 1.2 millones de insumos para San Luis Potosí, y que a nivel nacional contempla la movilización de millones de medicamentos orientados prioritariamente a garantizar el acceso a la salud en las comunidades indígenas y rurales más apartadas del país.

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