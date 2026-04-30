Concurso de dibujo para niños concientiza y promueve la donación de sangre como acto altruista

El primer lugar nacional fue otorgado a Amy Beatriz Pérez Sánchez, del estado de Guerrero

La Secretaría de Salud organizó la ceremonia del Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Extiende tus brazos por México”, donde se reconoció la importancia de la donación altruista de sangre para la atención médica en emergencias, según destacó el secretario de Salud David Kershenobich y en el cual Amy Beatriz Pérez Sánchez obtuvo el primer lugar nacional por Guerrero.

Al cierre de 2025, la donación voluntaria y altruista en México representó 8.5 % del total recolectado, informó Emmanuel Fernández Sánchez, director general del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. El funcionario subrayó que impulsar esta cultura desde la infancia es fundamental para garantizar sangre suficiente y segura en el sistema de salud.

PUBLICIDAD

En la edición 2026, organizada junto con la Secretaría de Educación Pública y los Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea, se recibieron 1.261 dibujos infantiles, lo que implica un aumento superior al 16 % respecto al certamen de 2022, año en que se realizó la primera edición.

El concurso permitió a niñas y niños expresar, con creatividad, la solidaridad y empatía vinculadas con la donación sanguínea.

PUBLICIDAD

En conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, México destaca como referente en el manejo de la enfermedad gracias al desarrollo de nuevas terapias y los modelos de atención consolidados en el IMSS.

Solidaridad desde edades tempranas

Durante el acto, la ganadora de la Ciudad de México, Kendra Sofía Uribe, transmitió un mensaje en voz de los participantes, resaltando la relevancia de ayudar a otras personas a través de acciones altruistas. Autoridades educativas y del sector salud participaron en la entrega de reconocimientos.

David Kershenobich señaló que donar sangre “no implica riesgos significativos y permite obtener componentes esenciales como plasma, factores de coagulación e inmunoglobulinas para distintos tratamientos”.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública reiteraron la necesidad de sumar esfuerzos para que la niñez mexicana se consolide como promotora de valores clave y agentes de cambio en la cultura de la donación voluntaria de sangre.

Donar sangre salva vidas

Una sola donación de sangre puede salvar la vida de hasta tres personas, ya que el fraccionamiento de una unidad permite tratar a pacientes con diferentes necesidades médicas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la donación voluntaria garantiza que los bancos de sangre cuenten con reservas suficientes para responder ante emergencias, cirugías y enfermedades crónicas, lo que resulta indispensable en México, donde la cultura de la donación altruista aún es escasa.

El proceso de fraccionamiento ocurre en las 24 horas siguientes a la donación, cuando la sangre recolectada pasa por una serie de análisis para identificar el grupo sanguíneo, el factor Rh y para detectar enfermedades transmisibles como VIH y hepatitis B o C. Una vez realizados los estudios, la sangre se divide en tres componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

PUBLICIDAD

Esta separación permite que distintos pacientes se beneficien a partir de una misma aportación, según explica el ISSSTE en su información oficial.

En México los donadores frecuentes suelen ser familiares o amigos de los pacientes que necesitan transfusión. No existe todavía una cultura extendida de donación voluntaria y altruista, de modo que la disponibilidad en hospitales y bancos de sangre depende de la demanda inmediata.

PUBLICIDAD

Debido a que la sangre caduca y no se puede almacenar indefinidamente, la periodicidad en la donación ayuda a asegurar su presencia cuando más se necesita.