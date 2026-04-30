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Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte

El Gobierno de la CDMX alista un operativo de seguridad y movilidad, por lo que se prevén cierres viales para permitir el ingreso de los fanáticos

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Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX está por empezar, el próximo domingo 3 de mayo América recibirá a Pumas para enfrentarse en los cuartos de final de ida, la cancha del Estadio Banorte volverá a recibir duelos de la “fiesta grande” del futbol mexicano, por lo que tanto autoridades capitalinas alistan un operativo para garantizar la seguridad y movilidad de los miles de aficionados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México implementarán un dispositivo especial de prevención, seguridad y movilidad en los alrededores del Estadio Azteca, esto con motivo del América vs Pumas, correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo de Clausura 2026.

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Debido a que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció cierres de estaciones por obras de remodelación del 1 al 3 de mayo, los aficionados tendrán que buscar rutas alternativas de movilidad, y una de ellas son las rutas de RTP y Trolebús que implementará la Semovi.

América enfrentará a Pumas en los cuartos de final de ida (REUTERS/Eloisa Sanchez)
América enfrentará a Pumas en los cuartos de final de ida (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Estas son las rutas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Azteca

En un comunicado, la Semovi explicó que ofrecerá servicios especiales de Transporte mediante la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y unidades de Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

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Las rutas operarán de las 13:00 horas a las 21:00 hrs, el costo del servicio será de $22.50 pesos y se podrá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada. A continuación, estas son las rutas de RTP y Trolebús que llegarán al Estadio Ciudad de México para el América vs Pumas:

Rutas de RTP al Azteca

  • Auditorio: calle Auditorio Nacional s/n esquina Av. Paseo de la Reforma - CETRAM Huipulco
  • Centro comercial Santa Fe: Juan Salvador Agraz 30-20, Lomas de Santa Fe, Contadero - CETRAM Huipulco
  • Six Flags: estacionamiento parque de diversiones, Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco - CETRAM Huipulco
  • Parque Ecológico Xochimilco: Canal de Garay, Anillo Periférico I - CETRAM Huipulco
  • Parque México: Av. Sonora, casi esquina con Av. México - CETRAM Huipulco
  • San Jerónimo: Tarasquillo S/n, San Jerónimo Lídice - CETRAM Huipulco
  • CETRAM Constitución de 1917 - CETRAM Huipulco
Infografía mostrando rutas de RTP y Trolebús al Estadio Azteca, con ilustraciones de autobuses, trolebuses, el estadio y puntos de partida.
Infografía detallando las rutas de transporte público RTP y Trolebús disponibles para llegar al Estadio Azteca con motivo del partido América contra Pumas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutas STE (Servicio de Transportes Eléctricos) Trolebús al Azteca

  • Plaza Carso: Lago Zúrich 245, Col Granada - Santa Úrsula / Santo Tomás
  • Bellas Artes: Av. Juárez y Eje Central - Santa Úrsula / Santo Tomás
  • Estadio Olímpico Universitario: Terminal C.U. Trolebús L7, Av. Universidad 4223, C.U. - Santa Úrsula / Santo Tomás
  • Reforma: Ángel de la Independencia - Santa Úrsula / Santo Tomás
  • Palacio de los Deportes: Sobre Circuito Interior, frente al Palacio de los Deportes - Santa Úrsula / Santo Tomás

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC efectuará desvíos y cortes a la circulación en la calzada de Tlalpan, el Periférico y la calzada Acoxpa. Se recomienda a los automovilistas emplear vías alternas como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás, y diversos tramos del Anillo Periférico.

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