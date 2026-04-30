Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX está por empezar, el próximo domingo 3 de mayo América recibirá a Pumas para enfrentarse en los cuartos de final de ida, la cancha del Estadio Banorte volverá a recibir duelos de la “fiesta grande” del futbol mexicano, por lo que tanto autoridades capitalinas alistan un operativo para garantizar la seguridad y movilidad de los miles de aficionados.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México implementarán un dispositivo especial de prevención, seguridad y movilidad en los alrededores del Estadio Azteca, esto con motivo del América vs Pumas, correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo de Clausura 2026.
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Debido a que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció cierres de estaciones por obras de remodelación del 1 al 3 de mayo, los aficionados tendrán que buscar rutas alternativas de movilidad, y una de ellas son las rutas de RTP y Trolebús que implementará la Semovi.
Estas son las rutas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Azteca
En un comunicado, la Semovi explicó que ofrecerá servicios especiales de Transporte mediante la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y unidades de Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).
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Las rutas operarán de las 13:00 horas a las 21:00 hrs, el costo del servicio será de $22.50 pesos y se podrá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada. A continuación, estas son las rutas de RTP y Trolebús que llegarán al Estadio Ciudad de México para el América vs Pumas:
Rutas de RTP al Azteca
- Auditorio: calle Auditorio Nacional s/n esquina Av. Paseo de la Reforma - CETRAM Huipulco
- Centro comercial Santa Fe: Juan Salvador Agraz 30-20, Lomas de Santa Fe, Contadero - CETRAM Huipulco
- Six Flags: estacionamiento parque de diversiones, Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco - CETRAM Huipulco
- Parque Ecológico Xochimilco: Canal de Garay, Anillo Periférico I - CETRAM Huipulco
- Parque México: Av. Sonora, casi esquina con Av. México - CETRAM Huipulco
- San Jerónimo: Tarasquillo S/n, San Jerónimo Lídice - CETRAM Huipulco
- CETRAM Constitución de 1917 - CETRAM Huipulco
Rutas STE (Servicio de Transportes Eléctricos) Trolebús al Azteca
- Plaza Carso: Lago Zúrich 245, Col Granada - Santa Úrsula / Santo Tomás
- Bellas Artes: Av. Juárez y Eje Central - Santa Úrsula / Santo Tomás
- Estadio Olímpico Universitario: Terminal C.U. Trolebús L7, Av. Universidad 4223, C.U. - Santa Úrsula / Santo Tomás
- Reforma: Ángel de la Independencia - Santa Úrsula / Santo Tomás
- Palacio de los Deportes: Sobre Circuito Interior, frente al Palacio de los Deportes - Santa Úrsula / Santo Tomás
Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC efectuará desvíos y cortes a la circulación en la calzada de Tlalpan, el Periférico y la calzada Acoxpa. Se recomienda a los automovilistas emplear vías alternas como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás, y diversos tramos del Anillo Periférico.
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