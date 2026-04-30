México

Esta es la sopa instantánea entre las mejores evaluadas por Profeco

Una revisión reciente reconoce a una marca por la precisión en lo que anuncia frente a lo que realmente ofrece cada envase

Guardar
Primer plano de una taza de sopa instantánea Maruchan humeante con fideos, guisantes verdes, maíz amarillo y trozos de zanahoria, con una cuchara blanca.
Un informe oficial revela cómo esta sopa supera en transparencia a varias competidoras del mercado instantáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza estudios periódicos para evaluar la calidad de productos de consumo frecuente en México.

Es así que recientemente, el organismo analizó distintas marcas de sopa instantánea disponibles en el mercado nacional.

PUBLICIDAD

El objetivo: identificar cuál de estas opciones cumple mejor con los estándares de calidad, información nutrimental y contenido declarado en el etiquetado.

Y sin duda, sabemos que en México existe una marca que es la favorita de mucha gente a pesar de que se ha señalado en varias ocasiones como poco saludable.

PUBLICIDAD

Nos referimos claro a la sopa Maruchan, la cual Profeco determinó que su versión Ramen es la mejor evaluada por mantener estándares satisfactorios en calidad sanitaria y por la veracidad de la información nutrimental en su empaquetado.

Maruchan
El análisis de Profeco señala que Maruchan Ramen se distingue por la transparencia en la información de su empaque y entrega lo prometido al consumidor. (Mass live)

Etiquetas y claridad: el verdadero diferencial entre las marcas

El análisis sirve como referencia para consumidores que buscan claridad en la información del producto y cumplimiento de lo que promete la etiqueta.

Según el estudio divulgado en 2026 por la Profeco la Maruchan Ramen encabeza la lista en presentaciones tradicionales por evitar irregularidades en aspectos comerciales y sanitarios.

La dependencia resalta que la marca cumple en transparencia, promete lo que entrega, y no evidencia fallas en los parámetros revisados.

En particular, el estudio subraya que Maruchan Ramen mantiene una relación equilibrada entre el precio y el contenido neto ofrecido al consumidor.

En mercados con una amplia oferta, el valor agregado no reside solo en el sabor, sino en la capacidad que tiene una marca para ser clara y honesta con la persona que va a consumir el producto.

La transparencia en el etiquetado y la precisión en el contenido declarado son los factores que permiten diferenciar a Maruchan Ramen y que la hacen destacar frente a sus competidoras.

Una taza de sopa instantánea Maruchan roja y blanca con fideos, vegetales y camarones humeantes, con palillos encima, sobre una mesa de madera.
La transparencia y precisión en el etiquetado constituyen el principal diferencial de Maruchan Ramen frente a sus competidoras en el mercado mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maruchan Ramen cumple normas, pero no se recomienda su consumo cotidiano

Como es bien sabido, el análisis de la Profeco se concentra en comprobar si las sopas instantáneas satisfacen las Normas Oficiales Mexicanas sobre información comercial y calidad sanitaria y no evalúa su valor nutricional ni dicta si son saludables o aptas para consumo diario.

Por esta razón la autoridad enfatiza que “mejor evaluada” se refiere únicamente al cumplimiento de lo declarado por los fabricantes; sin embargo, la autoridad señala que lo anterior no significa que se exhorte a su consumo frecuente o que se señale como “buena para la salud”.

La Profeco advierte que, a pesar de que algunas marcas obtienen calificaciones positivas en términos comerciales, no recomienda el consumo diario de sopas instantáneas por sus efectos negativos conocidos para la salud.

<br>

Temas Relacionados

Profeconutriciónsaludsopamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el setlist que prepara Lorde para su concierto en el Palacio de los Deportes

La intérprete de Royals cerrará su Ultrasound Tour por México en la capital del país

Este es el setlist que prepara Lorde para su concierto en el Palacio de los Deportes

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Los mexicanos llegan al encuentro tras golear al LA Galaxy en cuartos de final y como bicampeones de la Liga MX

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Clara Brugada anuncia festivales futboleros gratuitos en las 16 alcaldías de la CDMX por el Mundial

La jefa de Gobierno anunció el despliegue de pantallas gigantes, actividades recreativas y ferias gastronómicas en diferentes puntos de la ciudad durante 39 días

Clara Brugada anuncia festivales futboleros gratuitos en las 16 alcaldías de la CDMX por el Mundial

México no tiene secretaria de las Mujeres: Sheinbaum anuncia relevo para el Bienestar pero aún no hay sucesora de Citlalli Hernández

Dos semanas después de que renunciara, la presidenta no ha anunciado a la nueva titular de las Mujeres

México no tiene secretaria de las Mujeres: Sheinbaum anuncia relevo para el Bienestar pero aún no hay sucesora de Citlalli Hernández

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 29 de abril: cierre vial por incendio en Azcapotzalco

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 29 de abril: cierre vial por incendio en Azcapotzalco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

FGR explica proceso de desafuero antes de que México conceda extradición de funcionarios

FGR abrirá investigación a Rubén Rocha Moya, sólo habrá extradición si hay pruebas y juicio político

Cuatro detenidos, dos camionetas robadas y 95 dosis de droga: lo que encontraron las autoridades tras el cuádruple homicidio en Azcapotzalco

Detienen Armando “N”, alias “Comandante Giro”, miembro de una célula delictiva dedicada al reclutamiento en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Canelo Álvarez da a conocer a su bebé a través de tiernas fotos en redes sociales

Canelo Álvarez da a conocer a su bebé a través de tiernas fotos en redes sociales

Jaime Camil recuerda cómo su papá y Vicente Fox lograron convencer a Bono de U2 de regresar a México tras disgusto

Paquita la del Barrio murió triste y sola, revela su mánager, y teme por el destino de ‘Casa Paquita’

Video| 31 minutos lanza promocional para invitar a los niños y niñas a su concierto gratuito en el Zócalo

BTS en México: Suga sorprende con playera de María Sabina, curandera oaxaqueña, y enloquece al Army Mexicano

DEPORTES

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Esta sería la razón por la que el Chicharito Hérnandez no llegaría al Atlante

Nico Castillo, exfigura de Pumas y América, enciende la Liguilla y da su pronóstico para el Clásico Capitalino

¿Chicharito como figura en Atlante? Dueño del club no descarta su llegada

Tunden en redes al Tala Rangel por priorizar a la Selección Mexicana sobre Chivas