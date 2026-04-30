Esta es la sopa instantánea entre las mejores evaluadas por Profeco

Un informe oficial revela cómo esta sopa supera en transparencia a varias competidoras del mercado instantáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza estudios periódicos para evaluar la calidad de productos de consumo frecuente en México.

Es así que recientemente, el organismo analizó distintas marcas de sopa instantánea disponibles en el mercado nacional.

PUBLICIDAD

El objetivo: identificar cuál de estas opciones cumple mejor con los estándares de calidad, información nutrimental y contenido declarado en el etiquetado.

Y sin duda, sabemos que en México existe una marca que es la favorita de mucha gente a pesar de que se ha señalado en varias ocasiones como poco saludable.

PUBLICIDAD

Nos referimos claro a la sopa Maruchan, la cual Profeco determinó que su versión Ramen es la mejor evaluada por mantener estándares satisfactorios en calidad sanitaria y por la veracidad de la información nutrimental en su empaquetado.

El análisis de Profeco señala que Maruchan Ramen se distingue por la transparencia en la información de su empaque y entrega lo prometido al consumidor. (Mass live)

Etiquetas y claridad: el verdadero diferencial entre las marcas

El análisis sirve como referencia para consumidores que buscan claridad en la información del producto y cumplimiento de lo que promete la etiqueta.

PUBLICIDAD

Según el estudio divulgado en 2026 por la Profeco la Maruchan Ramen encabeza la lista en presentaciones tradicionales por evitar irregularidades en aspectos comerciales y sanitarios.

La dependencia resalta que la marca cumple en transparencia, promete lo que entrega, y no evidencia fallas en los parámetros revisados.

PUBLICIDAD

En particular, el estudio subraya que Maruchan Ramen mantiene una relación equilibrada entre el precio y el contenido neto ofrecido al consumidor.

En mercados con una amplia oferta, el valor agregado no reside solo en el sabor, sino en la capacidad que tiene una marca para ser clara y honesta con la persona que va a consumir el producto.

PUBLICIDAD

La transparencia en el etiquetado y la precisión en el contenido declarado son los factores que permiten diferenciar a Maruchan Ramen y que la hacen destacar frente a sus competidoras.

La transparencia y precisión en el etiquetado constituyen el principal diferencial de Maruchan Ramen frente a sus competidoras en el mercado mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maruchan Ramen cumple normas, pero no se recomienda su consumo cotidiano

Como es bien sabido, el análisis de la Profeco se concentra en comprobar si las sopas instantáneas satisfacen las Normas Oficiales Mexicanas sobre información comercial y calidad sanitaria y no evalúa su valor nutricional ni dicta si son saludables o aptas para consumo diario.

PUBLICIDAD

Por esta razón la autoridad enfatiza que “mejor evaluada” se refiere únicamente al cumplimiento de lo declarado por los fabricantes; sin embargo, la autoridad señala que lo anterior no significa que se exhorte a su consumo frecuente o que se señale como “buena para la salud”.

La Profeco advierte que, a pesar de que algunas marcas obtienen calificaciones positivas en términos comerciales, no recomienda el consumo diario de sopas instantáneas por sus efectos negativos conocidos para la salud.

PUBLICIDAD

<br>