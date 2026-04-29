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La depresión puede empezar en el intestino: así influye la microbiota en el ánimo

La ciencia descubre nuevas conexiones entre diferentes órganos del cuerpo y el equilibrio emocional, abriendo posibilidades para entender mejor el origen de los trastornos del ánimo

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Primer plano de una mujer de complexión media con el cabello castaño sentada en un sillón, apoyando la cabeza en la mano con expresión cansada.
Científicos investigan cómo la microbiota influye en la salud mental y el desarrollo de la depresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la depresión afecta a unos 280 millones de personas a nivel global, constituyendo una de las causas más frecuentes de discapacidad.

Esta cifra revela la urgencia de comprender las raíces biológicas y sistémicas de la enfermedad, más allá de los factores psicosociales clásicos.

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En las últimas décadas, los avances en neurogastroenterología han desplazado el antiguo paradigma que explicaba la depresión solo por desequilibrios químicos cerebrales.

Actualmente, se reconoce que el intestino y su microbiota participan de manera activa en las redes que regulan el ánimo, el estrés y la respuesta inflamatoria del organismo.

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El eje microbiota-intestino-cerebro: cómo se comunica el cuerpo

El eje microbiota-intestino-cerebro se define como una red de comunicación bidireccional que conecta el sistema nervioso central con el tracto gastrointestinal.

Según el National Institutes of Health (NIH), este eje utiliza vías neuronales, inmunológicas y endocrinas para transmitir señales entre el intestino y el cerebro, permitiendo que los cambios en la microbiota repercutan directamente en la función cerebral y el comportamiento emocional.

La microbiota intestinal —integrada por billones de bacterias, virus y hongos— influye en la salud mental a través de sus metabolitos, la producción de neurotransmisores y la regulación del sistema inmunológico.

Por ejemplo, el nervio vago actúa como “autopista” de señales entre ambos sistemas, mientras que la permeabilidad intestinal alterada puede facilitar la llegada de sustancias inflamatorias al cerebro, como se detalla en la revista médica Acta Neurológica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El eje microbiota-intestino-cerebro se define como una red de comunicación bidireccional que conecta el sistema nervioso central con el tracto gastrointestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la depresión podría tener origen intestinal?

Diversos estudios, citados en Scielo y NIH, han documentado que la disbiosis intestinal —desequilibrio en la composición bacteriana— se asocia con un aumento de la inflamación sistémica y alteraciones en neurotransmisores clave como la serotonina y el GABA.

Estos cambios pueden desencadenar síntomas depresivos, como la pérdida de interés, la fatiga y las dificultades cognitivas.

En modelos animales, la transferencia de microbiota de sujetos deprimidos a animales sanos ha provocado de forma inmediata comportamientos análogos a la depresión.

Estudios recientes han demostrado que bacterias como Lactobacillus y Bifidobacterium participan en la síntesis de compuestos esenciales para el equilibrio emocional.

La reducción de estas especies suele ir acompañada de una mayor vulnerabilidad al estrés y a la inflamación cerebral.

El papel de la inflamación y los contaminantes ambientales

Uno de los hallazgos más relevantes en la investigación reciente es el papel de ciertos contaminantes ambientales en la activación de vías inflamatorias a través de la microbiota.

Investigadores de la Harvard Medical School han identificado que bacterias intestinales específicas pueden interactuar con sustancias como la dietanolamina, presente en productos cotidianos, para generar moléculas capaces de disparar una respuesta inmune intensa y persistente.

Esto puede traducirse en inflamación crónica, un factor que, según el NIH, se vincula estrechamente con la aparición y gravedad de la depresión.

Este fenómeno apoya la hipótesis de que algunos subtipos de depresión tienen raíces inmunológicas y podrían beneficiarse de intervenciones dirigidas a reducir la inflamación y restaurar el equilibrio bacteriano.

Individuo agarrándose el vientre, posible signo de gastritis o trastorno gastrointestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La inflamación crónica suele vincularse con la aparición de la depresión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y nuevas terapias: avances y desafíos

Actualmente, se exploran diversas estrategias para abordar la depresión desde la perspectiva del eje intestino-cerebro.

Entre ellas, destacan el uso de biomarcadores bacterianos para la identificación temprana de la enfermedad y el desarrollo de “psicobióticos” —probióticos con efectos documentados sobre la salud mental—.

También se investiga el trasplante de microbiota fecal, aunque el consenso científico subraya que la evidencia clínica en humanos aún se encuentra en fases iniciales y requiere estandarización.

La mejoría de los síntomas depresivos tras intervenciones dietéticas o bacterianas ha sido consistente en modelos animales, pero los ensayos clínicos en personas siguen siendo limitados.

Por ello, las instituciones clínicas y científicas advierten que la aplicación generalizada de estos tratamientos aún debe esperar a la consolidación de protocolos seguros y eficaces.

Perspectiva oficial y retos futuros

Las fuentes oficiales coinciden en que la depresión es un trastorno multifactorial, donde el ambiente intestinal desempeña un rol cada vez más reconocido, aunque no exclusivo.

La OMS y organismos científicos insisten en que la prevención y el tratamiento deben ser integrales, combinando el abordaje psicológico tradicional con intervenciones que promuevan la salud de la microbiota, como una dieta rica en fibra y alimentos fermentados.

La depresión puede tener un origen intestinal en un porcentaje significativo de los casos. Sin embargo, aún se requieren investigaciones adicionales y ensayos clínicos robustos para validar estos descubrimientos en la práctica clínica diaria.

La comprensión de este eje abre un campo de innovación en la psiquiatría, donde el cuidado del intestino podría convertirse en una herramienta clave para el bienestar emocional del futuro.

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