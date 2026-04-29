México

Procesan a cuatro detenidos con fusiles y más de 500 cartuchos en Culiacán, seguirán en prisión preventiva

La FGR informó que un juez federal vinculó a proceso a los imputados por delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército tras un operativo en Bachigualato

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Las autoridades aseguraron cuatro fusiles, 510 cartuchos útiles, 17 cargadores, un chaleco balístico y dos vehículos. (Crédito: X | @sspsinaloa1 )
Las autoridades aseguraron cuatro fusiles, 510 cartuchos útiles, 17 cargadores, un chaleco balístico y dos vehículos. (Crédito: X | @sspsinaloa1 )

La Fiscalía General de la República informó que un juez federal vinculó a proceso a cuatro hombres detenidos en Culiacán, Sinaloa, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tras un operativo realizado en el sector Aeropuerto de la capital del estado.

Los imputados, identificados como Jesús “N”, Ricardo “N”, Kevin “N” y Jesús “N”, fueron arrestados a finales de marzo —por elementos de la Policía Estatal Preventiva— en la colonia Bachigualato durante labores de vigilancia en esa zona del municipio.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, el despliegue comenzó cuando agentes detectaron a un hombre armado en la vía pública. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar y condujo a los uniformados hasta un inmueble donde se encontraban otros tres individuos, quienes presuntamente también portaban armas largas.

Tras la intervención, las autoridades aseguraron cuatro fusiles, 510 cartuchos útiles, 17 cargadores, un chaleco balístico y dos vehículos presuntamente relacionados con los hechos.

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La FGR detalló que tanto los detenidos como el armamento y los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la investigación correspondiente y judicializó el caso ante un juez de control.

Con base en los datos de prueba presentados por la representación federal, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a los cuatro acusados e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán internados mientras se desarrolla el proceso penal.

Detienen a otro hombre armado en la colonia Rubén Jaramillo

En un hecho separado ocurrido también en Culiacán, autoridades estatales y federales detuvieron a un hombre armado durante un recorrido de vigilancia en la colonia Rubén Jaramillo, al poniente de la ciudad.

Luego de revisar al sospechoso, policías estatales localizaron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles. (Crédito: X | @sspsinaloa1 )
Luego de revisar al sospechoso, policías estatales localizaron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles. (Crédito: X | @sspsinaloa1 )

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes observaron al sospechoso cuando transitaba por la zona y éste adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial, además de arrojar un objeto al suelo para intentar deshacerse de él.

Tras interceptarlo y practicarle una revisión, los elementos localizaron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con el arma asegurada, instancia que quedó a cargo de integrar la investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Los recientes aseguramientos se suman a las acciones de seguridad desplegadas en distintos sectores de Culiacán, donde corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen operativos permanentes ante los episodios de violencia registrados en la capital sinaloense.

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