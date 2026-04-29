Flautas de rajas con queso crujientes: receta casera fácil y deliciosa para cualquier ocasión

Las flautas de rajas con queso combinan el toque picante del chile poblano con el queso fundido, logrando un platillo crujiente y lleno de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flautas de rajas con queso son una variante popular que incorpora el sabor ligeramente picante y aromático del chile en tiras, equilibrado con la suavidad del queso fundido. Este platillo mantiene la esencia crujiente de las flautas tradicionales, pero añade una dimensión extra de sabor.

Su preparación sigue siendo práctica y adaptable, ideal para quienes buscan una alternativa distinta sin complicar el proceso. La combinación de ingredientes básicos permite obtener un resultado casero con buena textura y un perfil equilibrado.

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En esta guía encontrarás los pasos necesarios para lograr flautas bien estructuradas, doradas y con un relleno que conserve su consistencia sin perder humedad ni sabor.

Ingredientes y base de la receta

El uso de rajas previamente asadas o salteadas resalta el aroma y suaviza la intensidad del chile en la receta de flautas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de los chiles es importante para definir el sabor. Se recomienda utilizar rajas previamente cocidas, ya sea asadas o salteadas, para resaltar su aroma y suavizar su intensidad.

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El queso debe tener buena capacidad de fundido, mientras que las tortillas deben ser frescas para evitar que se rompan al enrollarlas. Estos elementos garantizan un mejor resultado.

Ingredientes

Tortillas de maíz

Rajas de chile poblano

Queso que funda (Oaxaca, mozzarella o similar)

Aceite vegetal

Sal al gusto

Palillos de madera (opcional)

Preparación paso a paso

La elección de tortillas de maíz frescas previene que se rompan durante el enrollado, asegurando flautas bien formadas y doradas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación requiere organizar los ingredientes con anticipación para facilitar el armado. Las rajas deben estar listas antes de comenzar a enrollar las tortillas.

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Calentar las tortillas previamente ayuda a que sean flexibles, lo que evita que se quiebren durante el proceso. Este paso es clave para mantener la forma de las flautas.

Preparación

Calentar ligeramente las tortillas para que sean flexibles

Colocar rajas de chile y una porción de queso en el centro

Enrollar firmemente formando una flauta

Sujetar con un palillo si es necesario

Calentar el aceite a temperatura media-alta

Freír las flautas hasta que estén doradas y crujientes

Retirar y colocar sobre papel absorbente

Añadir sal al gusto

Presentación y recomendaciones finales

Agregar crema y lechuga picada al momento de servir equilibra la intensidad del chile y mejora la experiencia al consumir flautas caseras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flautas pueden servirse recién hechas para aprovechar su textura crujiente. Su color dorado y su forma alargada permiten una presentación sencilla pero atractiva.

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Para complementar, se pueden añadir elementos frescos como lechuga picada o una pequeña porción de crema, que equilibran el sabor del chile y el queso.

Consumirlas al momento garantiza la mejor experiencia, ya que mantienen su consistencia ideal. Esta receta conserva su practicidad y permite variaciones sin perder su carácter casero.

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