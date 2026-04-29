México

Flautas de rajas con queso crujientes: receta casera fácil y deliciosa para cualquier ocasión

Una opción sencilla con ingredientes accesibles que ofrece contraste entre exterior dorado y relleno suave con un toque vegetal

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Flautas de queso doradas y crujientes en un plato, con crema, queso fresco y cilantro. Al fondo, tazones de guacamole, salsa roja y una rodaja de lima.
Las flautas de rajas con queso combinan el toque picante del chile poblano con el queso fundido, logrando un platillo crujiente y lleno de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flautas de rajas con queso son una variante popular que incorpora el sabor ligeramente picante y aromático del chile en tiras, equilibrado con la suavidad del queso fundido. Este platillo mantiene la esencia crujiente de las flautas tradicionales, pero añade una dimensión extra de sabor.

Su preparación sigue siendo práctica y adaptable, ideal para quienes buscan una alternativa distinta sin complicar el proceso. La combinación de ingredientes básicos permite obtener un resultado casero con buena textura y un perfil equilibrado.

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En esta guía encontrarás los pasos necesarios para lograr flautas bien estructuradas, doradas y con un relleno que conserve su consistencia sin perder humedad ni sabor.

Ingredientes y base de la receta

Un plato blanco contiene varias flautas de queso crujientes, adornadas con crema blanca, queso desmenuzado y hojas de cilantro, con salsa roja y lima.
El uso de rajas previamente asadas o salteadas resalta el aroma y suaviza la intensidad del chile en la receta de flautas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de los chiles es importante para definir el sabor. Se recomienda utilizar rajas previamente cocidas, ya sea asadas o salteadas, para resaltar su aroma y suavizar su intensidad.

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El queso debe tener buena capacidad de fundido, mientras que las tortillas deben ser frescas para evitar que se rompan al enrollarlas. Estos elementos garantizan un mejor resultado.

Ingredientes

  • Tortillas de maíz
  • Rajas de chile poblano
  • Queso que funda (Oaxaca, mozzarella o similar)
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Palillos de madera (opcional)

Preparación paso a paso

Primer plano de flautas de queso doradas sobre un plato blanco, cubiertas con crema, queso desmenuzado y cilantro, acompañadas de limas y salsa.
La elección de tortillas de maíz frescas previene que se rompan durante el enrollado, asegurando flautas bien formadas y doradas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación requiere organizar los ingredientes con anticipación para facilitar el armado. Las rajas deben estar listas antes de comenzar a enrollar las tortillas.

Calentar las tortillas previamente ayuda a que sean flexibles, lo que evita que se quiebren durante el proceso. Este paso es clave para mantener la forma de las flautas.

Preparación

  • Calentar ligeramente las tortillas para que sean flexibles
  • Colocar rajas de chile y una porción de queso en el centro
  • Enrollar firmemente formando una flauta
  • Sujetar con un palillo si es necesario
  • Calentar el aceite a temperatura media-alta
  • Freír las flautas hasta que estén doradas y crujientes
  • Retirar y colocar sobre papel absorbente
  • Añadir sal al gusto

Presentación y recomendaciones finales

Primer plano de flautas doradas y crujientes con crema y cilantro en un plato. Se acompañan de un tazón con guacamole, aguacate, crema y una rodaja de lima.
Agregar crema y lechuga picada al momento de servir equilibra la intensidad del chile y mejora la experiencia al consumir flautas caseras. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flautas pueden servirse recién hechas para aprovechar su textura crujiente. Su color dorado y su forma alargada permiten una presentación sencilla pero atractiva.

Para complementar, se pueden añadir elementos frescos como lechuga picada o una pequeña porción de crema, que equilibran el sabor del chile y el queso.

Consumirlas al momento garantiza la mejor experiencia, ya que mantienen su consistencia ideal. Esta receta conserva su practicidad y permite variaciones sin perder su carácter casero.

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