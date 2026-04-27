Pensión del Bienestar 2026: dónde consultar el calendario de pagos de mayo a los adultos mayores

El próximo periodo de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realizará durante el mes de mayo.

El próximo periodo de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realizará durante el mes de mayo. Es depósito corresponderá al bimestre mayo-junio y será el segundo que reciban los beneficiarios en lo que va del año.

Cabe recordar que la iniciativa está disponible en las entidades de todo el país y va dirigida a personas hombres y mujeres que tengan de 65 años en adelante.

Este 2026, cada beneficiario recibe de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos. La iniciativa tiene como finalidad contribuir con un recurso monetario para que estos adultos mayores.

La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

¿Dónde consultar el calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar?

El calendario oficial de pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión del Bienestar se podrá consultar a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

Para consultar el calendario, se recomienda a todos los beneficiarios y personas interesadas que verifiquen únicamente los comunicados y plataformas oficiales. Esto garantiza el acceso a datos actualizados y evita confusión ante información no autorizada o rumores.

Calendario tentativos de pagos

Aunque las autoridades del programa no han anunciado la fecha exacta del siguiente depósito, tomando en cuenta depósitos anteriores, este podría ser un calendario tentativo de pagos.

Letra A: lunes 4 de mayo

Letra B: martes 5 de mayo

Letras C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo

Letra M: viernes 15 y martes 19 de mayo

Letras N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo

Letras P, Q: jueves 21 de mayo

Letra R: viernes 22 y lunes 25 de mayo

Letra S: martes 26 de mayo

Letras T, U, V: miércoles 27 de mayo

Letras W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

Formas de saber si ya llegó el pago de la pensión

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.