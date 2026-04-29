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Cuánto tiempo se tendría que dejar pasar después de tomar omeprazol y antes de beber una taza de café matutina

Su consumo en ayunas es sugerido antes de ingerir alimentos o bebidas

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Cuánto tiempo se tendría que dejar pasar después de tomar omeprazol y antes de beber una taza de café matutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de omeprazol en ayunas, seguido por una espera de al menos treinta minutos antes de ingerir alimentos o bebidas como el café, permite un mayor control de la acidez estomacal y maximiza la eficacia del tratamiento.

La sugerencia de dejar transcurrir entre treinta y sesenta minutos después de tomar el omeprazol y antes de beber la primera taza de café del día responde a la necesidad de que el fármaco bloquee la producción de ácido gástrico antes de que la cafeína la estimule.

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De acuerdo con la médica Brintha Vasagar, consultada por Progressive Family Health Centers, el medicamento requiere entre treinta minutos y dos horas para comenzar a hacer efecto en el organismo.

Esperar al menos una hora tras el omeprazol asegura mayor eficacia

La mayoría de los profesionales sanitarios recomienda una espera de al menos una hora después de la toma de omeprazol antes de consumir café.

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El citrato de magnesio, complemento alimenticio, ha sido utilizado tradicionalmente como laxante
Esperar al menos una hora tras el omeprazol asegura mayor eficacia (Canva)

Este lapso permite que el medicamento se absorba completamente y ejerza su acción sobre las bombas de protones del estómago, optimizando el control del ácido.

El gastroenterólogo Ashkan Farhadi, del MemorialCare Orange Coast Medical Center, coincide en el mismo rango de tiempo y sugiere tomar el medicamento antes del desayuno para obtener mejores resultados.

El café se reconoce como un potente estimulante de la secreción ácida gástrica. Si se ingiere de inmediato, puede reducir la efectividad del omeprazol y facilitar la aparición de síntomas de reflujo. Además, la cafeína es un irritante para la mucosa estomacal, lo que puede agravar la sintomatología en personas con diagnóstico de reflujo gastroesofágico o gastritis.

Forma correcta de consumir omeprazol antes del desayuno

El modo de administración recomendado para el omeprazol es con agua, en ayunas, y sin acompañarlo de ningún otro alimento o bebida.

Esta práctica garantiza que el medicamento alcance su máxima absorción y eficacia. Una vez transcurridos entre treinta y sesenta minutos, se puede tomar café y desayunar, sin que ello interfiera con el mecanismo de acción del fármaco.

En personas que experimentan síntomas intensos tras consumir café, la alternativa sugerida es reducir el consumo o evitarlo mientras dure el tratamiento. Infusiones de hierbas o mezclas de café bajas en ácido pueden representar opciones más tolerables para quienes no desean renunciar a la bebida matutina.

Primer plano de manos sosteniendo una taza de café humeante con espiral en la superficie; mujer desenfocada y ambiente nocturno al fondo.
Forma correcta de consumir omeprazol antes del desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café no interactúa directamente con el omeprazol

A la fecha, no se ha documentado ninguna interacción farmacológica entre el café y el omeprazol en la literatura médica. El medicamento actúa reduciendo la acidez estomacal, mientras que el café estimula la secreción gástrica y puede contrarrestar ese efecto. El riesgo no se asocia a una interacción química, sino a la posibilidad de que el café disminuya la eficacia del tratamiento si se toma antes de que el fármaco haya sido absorbido.

La experiencia individual varía. El doctor Farhadi señala que la mayoría de las personas bajo tratamiento pueden consumir café y otros alimentos ácidos, grasos o fritos sin experimentar síntomas, siempre que mantengan un equilibrio en la dieta. “Escucha a tu cuerpo. Si algo te molesta, no luches contra ello”, dijo Farhadi al medio MemorialCare Orange Coast Medical Center.

Recomendaciones adicionales para quienes toman omeprazol

El control del reflujo gastroesofágico o la acidez estomacal no depende solo de la medicación. Mantenerse bien hidratado y llevar una dieta equilibrada, rica en fibra y baja en alimentos que estimulen la secreción ácida, ayuda a mejorar la respuesta al tratamiento. Llevar un diario de alimentos puede ser útil para identificar la relación entre la ingesta de café y los síntomas.

El omeprazol se utiliza en el tratamiento del reflujo gastroesofágico y otras afecciones relacionadas con la acidez. Para maximizar su eficacia, se aconseja tomarlo treinta minutos antes de las comidas, evitar alimentos y bebidas que incrementen la acidez y consultar a un profesional de la salud sobre el manejo adecuado del medicamento.

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