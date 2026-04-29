México

¿Cómo operan los fraudes digitales en multas? Policía de la CDMX lanza recomendaciones

La dependencia hizo un llamado parra verificar la autenticidad de los portales y realizar los trámites en canales oficiales para evitar ser víctima de estos delitos

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Vista aérea de una autopista de varios carriles con denso tráfico de coches, SUVs y camiones. La carretera está llena de vehículos en ambas direcciones
Las nuevas regulaciones del DMV de California permiten a los fabricantes probar camiones autónomos de gran tonelaje desde abril de 2026 (Reuters)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México advirtió este miércoles sobre una nueva modalidad de extorsiones digitales en el pago de multas de tránsito, donde los ciberdelincuentes diseñan páginas web que simulan ser portales oficiales y logran engañar a miles de conductores.

De acuerdo con la Policía Cibernética, estos sitios falsos aparecen entre los primeros resultados de búsqueda, a través de estrategias de posicionamiento pagado y publicidad engañosa para atraer a las víctimas.

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La mayoría de los afectados llega a estos portales al buscar frases como “pago de multas de tránsito” o “consultar infracciones” en internet. Al ingresar, los usuarios encuentran formularios que solicitan datos personales, contraseñas y, en ocasiones, información bancaria.

Tráfico Eje 1 Norte CDMX
Tráfico Eje 1 Norte CDMX (@OVIALCDMX/X)

Los responsables de estos sitios fraudulentos recopilan la información suministrada por los usuarios, para luego realizar suplantaciones de identidad y cometer fraudes financieros.

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Para evitar estas prácticas, la SSC-CDMX compartió las siguientes datos:

¿Cómo operan los fraudes digitales en multas?

Según los reportes, la apariencia profesional de los portales engañosos genera confianza entre los conductores. Sin embargo, ninguna de estas páginas está conectada con dependencias de gobierno ni con sistemas oficiales.

En muchos casos, las víctimas descubren el fraude cuando los pagos no se reflejan en el sistema de la autoridad correspondiente. Otros advierten la situación al detectar cargos no reconocidos en sus cuentas bancarias.

La dependencia hizo un llamado parra verificar la autenticidad de los portales y realizar los trámites en canales oficiales para evitar ser víctima de estos delitos
La dependencia hizo un llamado parra verificar la autenticidad de los portales y realizar los trámites en canales oficiales para evitar ser víctima de estos delitos

A raíz de este problema, la SSC recomendó a los usuarios verificar siempre que el sitio tenga dominio .gob.mx y cuente con certificado de seguridad https. Ejemplos de portales oficiales para consultas y pagos son https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos y https://infracciones.cdmx.gob.mx/busqueda/.

Con ello, la SSC-CDMX aconsejó evitar los primeros resultados de los buscadores si no se confirma su autenticidad. También pidió desconfiar de portales que prometen descuentos especiales, trámites urgentes o gestiones privadas.

Medidas de prevención y contacto con autoridades

Para reducir riesgos, la dependencia solicitó no ingresar datos personales ni bancarios en páginas no oficiales. Bajo esta medida, los conductores deben realizar sus trámites solo en canales autorizados o acudir directamente a las autoridades de Tránsito.

Las autoridades también señalaron la importancia de no acceder a enlaces enviados a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Este tipo de links suele ser una vía común para redirigir a los usuarios a portales fraudulentos.

Hombre con camiseta azul, hablando por celular, sentado en una mesa con documentos y latas de bebida junto a una ventana con rejas en una cárcel.
Un estafador telefónico vestido de civil realiza una llamada desde un teléfono celular mientras está sentado con documentos en lo que parece ser un patio de la cárcel, con otros reclusos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de sospecha o intento de fraude, la ciudadanía puede contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México. El número habilitado es 55 5242 5110, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Finalmente, la SSC invitó a los habitantes de la capital a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales @SSCCDMX y @UGSGCDMX. La prevención y la información son claves para evitar caer en este tipo de delitos.

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