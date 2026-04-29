México

Ariadna Montiel afirma que Leticia Amaya fortalecerá los programas del Bienestar

Durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, Montiel Reyes colaboró en reformas constitucionales que garantizan como derecho el acceso a ayudas sociales

Guardar
Durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, Ariadna Montiel colaboró en reformas constitucionales que garantizan derechos a pensiones y apoyos sociales. | (Crédito: Jesus Avilés/Infobae México)
Durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, Ariadna Montiel colaboró en reformas constitucionales que garantizan derechos a pensiones y apoyos sociales. | (Crédito: Jesus Avilés/Infobae México)

Tras el anuncio de la salida de Ariadna Montiel Reyes como titular de la Secretaría del Bienestar para reincorporarse como militante de Morena, la ahora exfuncionaria compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ que su sucesora, Leticia Ramírez Amaya, tiene la tarea de fortalecer los Programas del Bienestar.

Además, Montiel Reyes expresó que deja de ser servidora pública “segura” de su trabajo en la dependencia durante los años 2022, con la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de 2024 a 2026, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “queda en buenas manos”, expresó.

PUBLICIDAD

En su publicación, la exsecretaria felicitó a Ramírez Amaya por su nombramiento como secretaria del Bienestar y le deseó “mucho éxito” asumiendo su nueva responsabilidad como servidora de México.

Ariadna Montiel Reyes deja la Secretaría del Bienestar para reincorporarse como militante activa de Morena en el actual proceso político. | (Crédito: X@A_MontielR)
Ariadna Montiel Reyes deja la Secretaría del Bienestar para reincorporarse como militante activa de Morena en el actual proceso político. | (Crédito: X@A_MontielR)

Sheinbaum Pardo fue quien confirmó a través de un video que Montiel le presentó su renuncia para “avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos (Morena)”, esto tras días de especulaciones sobre la dimisión de la ahora exfuncionaria.

PUBLICIDAD

Programas del Bienestar: derechos constitucionales

Con solo dos meses de su nombramiento como presidenta de México, en diciembre del 2024, Sheinbaum Pardo junto con Ariadna Montiel lograron, con una reforma a la Constitución Política, garantizar que más programas del Bienestar: para campesinos y pescadores, personas adultas mayores y con discapacidad sean un derecho para las y los mexicanos.

Esto como parte del seguimiento al proyecto de López Obrador, quien modificó los artículos 4.° y 27.° de la Carta Magna.

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia cambios en la Secretaría de Bienestar y confirma la salida de Ariadna Montiel y la designación de Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría

En el video difundido por la mandataria federal, afirmó que el nombramiento de Leticia Ramírez, como titular de la Secretaría del Bienestar no modifica la dispersión de las ayudas: “Sepan que los programas están como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión ni todos los programas al pueblo de México”:

La salida de Ariadna Montiel se suma a una estrategia de Morena

La renuncia de Ariadna Montiel a la Secretaría de Bienestar ocurre cuando Morena busca consolidarse como un partido unido rumbo a las elecciones 2027.

La salida de Montiel, junto con otros cambios recientes como la salida de Luisa María Alcalde Luján de la presidencia del partido guinda para incorporarse al servicio público como consejera jurídica en el gobierno de Sheinbaum.

Ilustración en acuarela de dos mujeres en plano medio; una con cabello rizado oscuro y blusa negra, la otra con cabello liso oscuro y suéter verde con blazer.
Ilustración acuarela editorial de Ariadna Montiel y Luisa María Alcalde, representando un momento de transición institucional con serenas expresiones en un fondo difuminado guinda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena ha impulsado ajustes con el objetivo de colocar perfiles que puedan colocarse políticamente durante la campaña. Fuentes internas señalan que el relevo de Montiel es para que ella sea la nueva presidenta del Movimiento de Regeneración Social.

Temas Relacionados

Programas del BienestarAriadna Montiel ReyesMorenaClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic

Esta habilidad sensorial, que podría ser evolutiva o producto de siglos de convivencia con humanos, subraya su profunda conexión con nuestras emociones

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Aseguran más de 60 paquetes de cocaína que transportaban oculta en las paredes de un tráiler en Colima

Un binomio canino de la Defensa localizó la droga en el panel lateral de la caja refrigerada

Aseguran más de 60 paquetes de cocaína que transportaban oculta en las paredes de un tráiler en Colima

Estas son las causas de la intoxicación con plomo en México: experto propone monitorear metales en alimentos

Seis estados encabezan las cifras de casos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública

Estas son las causas de la intoxicación con plomo en México: experto propone monitorear metales en alimentos

CFE lanza oficialmente los medidores con conexión al celular para monitorear tu consumo en vivo: ¿cuándo obtendrás el tuyo?

Los usuarios podrán consultar consumo eléctrico, saldo y patrones de gasto desde asistentes virtuales y celulares. Esta integración da un paso clave para modernizar la red eléctrica y hacerla parte del hogar inteligente.

CFE lanza oficialmente los medidores con conexión al celular para monitorear tu consumo en vivo: ¿cuándo obtendrás el tuyo?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 60 paquetes de cocaína que transportaban oculta en las paredes de un tráiler en Colima

Aseguran más de 60 paquetes de cocaína que transportaban oculta en las paredes de un tráiler en Colima

El liderazgo del CJNG bajo presión: quién estaría en la mira de las autoridades tras la captura de “El Jardinero”

Abogados de Fernando Farías afirman que contralmirante avisó por WhatsApp a mandos de Marina sobre huachicol fiscal

Cateo en Culiacán deja tres detenidos ligados a “Los Mayos”: les aseguran armas, vehículos y droga

Josefina Vázquez Mota expresa su apoyo a las víctimas de La Luz del Mundo

ENTRETENIMIENTO

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

Mario Bautista CONFIRMA espectáculo GRATIS con Aarón Mercury tras función del Supernova Génesis 2026

DEPORTES

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic

Toluca vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Nottingham Forest vs Aston Villa: cuándo y dónde ver las semifinales de ida de la UEFA Europa League desde México

Apertura 2026: estos son los tres jugadores que regresan al América tras su préstamo en Necaxa

CMLL vs MLW: luchadores extranjeros reaccionan al reto de combatir en la Arena México