Ariadna Montiel afirma que Leticia Amaya fortalecerá los programas del Bienestar

Durante los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, Ariadna Montiel colaboró en reformas constitucionales que garantizan derechos a pensiones y apoyos sociales. | (Crédito: Jesus Avilés/Infobae México)

Tras el anuncio de la salida de Ariadna Montiel Reyes como titular de la Secretaría del Bienestar para reincorporarse como militante de Morena, la ahora exfuncionaria compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ que su sucesora, Leticia Ramírez Amaya, tiene la tarea de fortalecer los Programas del Bienestar.

Además, Montiel Reyes expresó que deja de ser servidora pública “segura” de su trabajo en la dependencia durante los años 2022, con la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y de 2024 a 2026, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “queda en buenas manos”, expresó.

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En su publicación, la exsecretaria felicitó a Ramírez Amaya por su nombramiento como secretaria del Bienestar y le deseó “mucho éxito” asumiendo su nueva responsabilidad como servidora de México.

Ariadna Montiel Reyes deja la Secretaría del Bienestar para reincorporarse como militante activa de Morena en el actual proceso político. | (Crédito: X@A_MontielR)

Sheinbaum Pardo fue quien confirmó a través de un video que Montiel le presentó su renuncia para “avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos (Morena)”, esto tras días de especulaciones sobre la dimisión de la ahora exfuncionaria.

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Programas del Bienestar: derechos constitucionales

Con solo dos meses de su nombramiento como presidenta de México, en diciembre del 2024, Sheinbaum Pardo junto con Ariadna Montiel lograron, con una reforma a la Constitución Política, garantizar que más programas del Bienestar: para campesinos y pescadores, personas adultas mayores y con discapacidad sean un derecho para las y los mexicanos.

Esto como parte del seguimiento al proyecto de López Obrador, quien modificó los artículos 4.° y 27.° de la Carta Magna.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia cambios en la Secretaría de Bienestar y confirma la salida de Ariadna Montiel y la designación de Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría

En el video difundido por la mandataria federal, afirmó que el nombramiento de Leticia Ramírez, como titular de la Secretaría del Bienestar no modifica la dispersión de las ayudas: “Sepan que los programas están como siempre, en la Constitución, que ya nadie puede quitarle la pensión ni todos los programas al pueblo de México”:

La salida de Ariadna Montiel se suma a una estrategia de Morena

La renuncia de Ariadna Montiel a la Secretaría de Bienestar ocurre cuando Morena busca consolidarse como un partido unido rumbo a las elecciones 2027.

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La salida de Montiel, junto con otros cambios recientes como la salida de Luisa María Alcalde Luján de la presidencia del partido guinda para incorporarse al servicio público como consejera jurídica en el gobierno de Sheinbaum.

Ilustración acuarela editorial de Ariadna Montiel y Luisa María Alcalde, representando un momento de transición institucional con serenas expresiones en un fondo difuminado guinda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena ha impulsado ajustes con el objetivo de colocar perfiles que puedan colocarse políticamente durante la campaña. Fuentes internas señalan que el relevo de Montiel es para que ella sea la nueva presidenta del Movimiento de Regeneración Social.

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