México

IMSS, Infonavit y programas del bienestar 2026: estos son los apoyos a migrantes repatriados y cómo acceder a ellos

Desde enero de 2025, la estrategia México Te Abraza ha asignado servicios de alimentación, apoyo jurídico, vales de transporte y atención

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Varios agentes de aduanas inspeccionan vehículos en un punto fronterizo entre Estados Unidos y México, con perros detectores y banderas de ambos países visibles.
Durante el último año, más de 189 mil personas han regresado al país, en el marco del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos lo que ha generado un aumento de deportaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal ha ratificado el acceso al IMSS y otros apoyos para migrantes mexicanos repatriados desde Estados Unidos a través de de la estrategia “México Te Abraza”.

Durante el último año, más de 189 mil personas han regresado al país, en el marco del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos lo que ha generado un aumento de deportaciones.

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El objetivo de la estrategia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca ofrecer apoyos inmediatos y facilitar la reintegración social y económica de quienes retornan.

Apoyos disponibles para migrantes repatriados

Grupo de personas, incluyendo adultos y niños, camina por una calle de la ciudad llevando equipaje y bolsas. Edificios y un taxi amarillo se ven al fondo.
La estrategia coordinó la entrega de más de un millón de servicios a través de 34 dependencias federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la estrategia coordinó la entrega de más de un millón de servicios a través de 34 dependencias federales. Los apoyos brindados incluyen:

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  • Alimentación y bebidas al arribo.
  • Llamadas telefónicas gratuitas para contactar familiares.
  • Orientación jurídica y apoyo en traslados internos.
  • Copias certificadas de actas de nacimiento y CURP (más de 93 mil documentos emitidos).
  • Tarjetas Bienestar Paisano con 2 mil pesos para ayuda en traslados (114.800 entregadas).
  • Incorporación a programas sociales (42.400 personas).
  • Atención médica general (57 mil personas).
  • Asesoría en regularización de tierras, acceso a vivienda y temas agrarios (13.600 asesorías).
  • Tarjetas de Financiera para el Bienestar para facilitar la recepción de remesas (30.900 tarjetas).
  • Atención especializada del DIF a mujeres, niñas, niños y adolescentes en retorno (más de 11 mil personas).

Además, un total de 130.414 personas han sido atendidas en los Centros de Atención, distribuidos en once puntos fronterizos, así como en Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas.

Acceso al IMSS: beneficios, requisitos y cómo solicitarlo

El decreto presidencial vigente permite a los migrantes repatriados afiliarse al IMSS por un periodo de hasta tres meses, con derecho a todas las prestaciones, incluyendo seguro de enfermedades y maternidad. Este beneficio puede concluir antes si así lo solicita el beneficiario.

Para solicitar la afiliación al IMSS como repatriado, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con CURP vigente.
  • Tener un número de seguridad social (vigente o recuperado).
  • Realizar el pago de cuotas desde Estados Unidos a través del portal institucional. El pago puede ser mensual, bimestral, semestral o anual.

98.600 personas retornadas ya han sido afiliadas bajo esta modalidad que también cubre a beneficiarios legales. Además, 19.500 mexicanos residentes en el extranjero realizaron el trámite en línea; de ellos, 2.300 cumplieron los requisitos para acceder a una jubilación.

Pasos para la afiliación al IMSS:

1. Ingresar al portal institucional del IMSS. 2. Registrar la CURP y el número de seguridad social. 3. Elegir el periodo de pago y realizar el pago correspondiente. 4. Descargar e imprimir el comprobante de afiliación.

Apoyos para vivienda y empleo formal

Familia de cuatro, dos adultos y dos niños, camina por una calle urbana con maletas. Un taxi amarillo y edificios de ladrillo se ven al fondo.
98.600 personas retornadas ya han sido afiliadas bajo esta modalidad que también cubre a beneficiarios legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit amplió la posibilidad de que las personas repatriadas retomen pagos de créditos de vivienda previos o comiencen a cotizar nuevamente. Además, el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo han facilitado la colocación formal de 14.228 repatriados en empleos en distintos estados.

Opciones de apoyo para empleo y vivienda:

  • Reactivación o inicio de créditos de vivienda con Infonavit.
  • Asesoría personalizada sobre opciones de vivienda.
  • Acceso a ofertas de empleo formal a través del Servicio Nacional de Empleo.
  • Acompañamiento durante el proceso de reintegración económica.

Centros de atención y operación permanente

La estrategia de repatriación dispone de un Centro de Mando en la Secretaría de Gobernación, disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Hasta la fecha, se reporta saldo blanco en las operaciones de atención.

Las autoridades subrayan que el objetivo es garantizar una bienvenida digna y humana para todas las personas repatriadas, facilitando su acceso a servicios, apoyos y programas que les permitan iniciar de nuevo en su país.

EL gobierno también puso a disposición de los paisanos retornados un número de atención y un chatbot con orientación y servicios dirigidos a la comunidad migrante.

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