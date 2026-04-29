Hígado graso: así es como el calor agrava el daño hepático (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado graso es una afección que suele pasar desapercibida hasta que aparecen complicaciones. Sin embargo, factores ambientales como el calor extremo pueden acelerar el daño hepático y agravar los síntomas en quienes ya padecen esta condición.

El impacto de las altas temperaturas sobre el funcionamiento del hígado es un tema que cobra relevancia ante las olas de calor y los cambios de hábitos en verano.

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El hígado bajo estrés por altas temperaturas

El hígado es responsable de procesar toxinas, metabolizar medicamentos y regular múltiples funciones vitales. Durante los periodos de calor intenso, este órgano enfrenta una sobrecarga. El cuerpo suda más para regular la temperatura, lo que puede llevar a deshidratación. La falta de agua dificulta la capacidad del hígado para filtrar toxinas y desechos, lo que incrementa el riesgo de daño hepático.

Además, el calor puede alterar el funcionamiento de las enzimas hepáticas, influyendo en la forma en que el cuerpo procesa medicamentos y otras sustancias. El estrés adicional puede acelerar la inflamación en quienes ya presentan hígado graso o esteatohepatitis no alcohólica (NASH).

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El impacto de las altas temperaturas sobre el funcionamiento del hígado es un tema que cobra relevancia ante las olas de calor y los cambios de hábitos en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que agravan el daño hepático ante el calor

El calor actúa como un factor estresante que afecta al hígado a través de distintos mecanismos:

Deshidratación: El sudor excesivo provoca pérdida de líquidos y electrolitos, esenciales para el trabajo del hígado. La falta de hidratación ralentiza la eliminación de toxinas y puede aumentar el daño.

Estrés oxidativo: Las altas temperaturas incrementan el estrés oxidativo y la inflamación, complicando cuadros preexistentes de hígado graso.

Sobrecarga funcional: El cuerpo, al intentar mantenerse fresco, exige un mayor esfuerzo al hígado para procesar medicamentos y toxinas.

Cambios de hábitos en verano: Durante los meses calurosos, es común aumentar el consumo de bebidas alcohólicas, refrescos azucarados y comidas grasas, además de reducir la actividad física, lo que agrava la salud hepática.

Recomendaciones para proteger el hígado en época de calor

La prevención es clave para evitar el deterioro del hígado frente a las altas temperaturas. Especialistas como los de Continental Hospitals recomiendan:

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1. Hidratación constante

Bebe agua a lo largo del día, incluso si no tienes sed.

Prefiere agua, jugos naturales o bebidas deportivas bajas en azúcar.

Evita alcohol y bebidas con cafeína, ya que favorecen la deshidratación.

2. Alimentación saludable

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Opta por frutas, verduras y proteínas magras.

Reduce el consumo de comidas ricas en grasas y azúcares.

Modera la ingesta de alcohol.

3. Cuidado con la exposición al sol

Usa protector solar y ropa adecuada.

Busca lugares frescos y sombreados, sobre todo en las horas de mayor calor.

4. Mantén un peso saludable

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El exceso de peso añade carga al hígado.

Realiza ejercicio de forma regular, evitando las horas centrales del día.

Recomendaciones para proteger el hígado en época de calor

Síntomas de alerta y golpe de calor

El calor extremo no solo agrava el hígado graso, sino que puede derivar en un golpe de calor, una emergencia médica. Los síntomas incluyen:

Mareos

Náuseas y vómitos

Dolor de cabeza

Desorientación o confusión

Taquicardia

Sensación intensa de calor

Desmayos o pérdida de conciencia

Convulsiones

Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental buscar atención médica inmediata.

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Conclusión: cuida tu hígado en temporadas de calor

El hígado necesita atención especial durante las olas de calor, en particular si ya existe un diagnóstico de hígado graso. Mantenerse hidratado, evitar alimentos perjudiciales, protegerse del sol y vigilar los síntomas de alarma son acciones fundamentales para conservar la salud hepática. Consultar a un médico ante cualquier molestia persistente es la mejor forma de prevenir complicaciones graves.