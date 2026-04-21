Senado aprueba reforma a la Ley de Vivienda que permitirá a Infonavit construir y rentar casas con fondos de trabajadores

Senado aprueba reforma que permite al Infonavit construir y rentar vivienda. EFE/Madla Hartz

Con 75 votos a favor y 36 en contra, el Senado aprobó en abril de 2026 una reforma a la Ley de Vivienda que redefine la política habitacional en México.

El dictamen, ya turnado al Ejecutivo Federal, permitirá a instituciones públicas participar directamente en la construcción y renta de vivienda de interés social.

La medida busca ampliar el acceso a hogares para sectores con menores ingresos mediante esquemas más flexibles, que incluyen no solo la compra, sino también el arrendamiento asequible.

Infonavit podrá construir y rentar vivienda con fondos de subcuentas

Uno de los cambios más relevantes es la modificación al artículo 48, que autoriza el uso de recursos de la subcuenta de vivienda para desarrollar proyectos habitacionales.

Con ello, el Infonavit y el Fovissste podrán construir, adquirir, rehabilitar y arrendar viviendas, además de urbanizar terrenos y crear unidades habitacionales.

Infonavit podrá construir y rentar vivienda de interés social con nuevos esquemas. (Infobae-México)

También se abre la posibilidad de impulsar programas de renta social, una alternativa para quienes no pueden acceder a un crédito hipotecario tradicional.

Vivienda adecuada sustituye concepto tradicional

La reforma reemplaza el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, en línea con estándares internacionales y la reforma constitucional de 2024.

Este nuevo enfoque contempla elementos como accesibilidad, asequibilidad, servicios básicos, habitabilidad, seguridad jurídica y ubicación estratégica. El objetivo es garantizar condiciones integrales para el bienestar de las personas, más allá de la simple posesión de una vivienda.

Coordinación federal y participación de distintos sectores

El dictamen faculta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a coordinar políticas de vivienda con los sectores público, social y privado.

Se impulsa la participación coordinada de los sectores público, social y privado en vivienda. (Foto: Especial)

Entre las acciones previstas están la autoproducción de vivienda, rehabilitación de inmuebles, financiamiento accesible y desarrollo de proyectos urbanos. También se busca mejorar los procesos de arrendamiento y facilitar la movilidad habitacional.

Oposición del PAN advierte riesgos en uso de fondos

La aprobación no estuvo exenta de críticas. Legisladores del PAN votaron en contra al considerar que la reforma representa un “peligro” y un posible “atraco” al ahorro de los trabajadores.

El partido advirtió riesgos en el uso de los recursos de las subcuentas de vivienda, al señalar que podrían destinarse a proyectos con baja rentabilidad o sin suficientes controles, lo que afectaría el patrimonio de los trabajadores.

Enfoque en población vulnerable y acceso más amplio

La reforma busca beneficiar a trabajadores no asalariados, personas de bajos ingresos y comunidades marginadas, quienes históricamente han enfrentado dificultades para acceder a vivienda.

La reforma prioriza el acceso a vivienda para población vulnerable. (Cuartoscuro)

Además, introduce mecanismos de movilidad habitacional y opciones de renta, lo que amplía el abanico de soluciones frente al modelo tradicional basado únicamente en créditos.

Qué cambios tendrá la reforma a la Ley de Vivienda

Uso de subcuentas de vivienda para construir y rentar hogares

Infonavit y Fovissste podrán desarrollar proyectos habitacionales

Impulso a programas de renta social y vivienda asequible

Nuevo concepto de “vivienda adecuada” con enfoque integral

Coordinación entre gobierno y sectores privado y social

Críticas del PAN por riesgos en el manejo de fondos

La reforma marca un cambio importante en la política de vivienda en México al diversificar las formas de acceso y priorizar soluciones más incluyentes, aunque también abre un debate sobre el manejo de los recursos de los trabajadores.