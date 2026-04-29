México

Aseguran más de 60 paquetes de cocaína que transportaban oculta en los paneles de un tráiler en Colima

Un binomio canino de la Defensa localizó la droga en el panel lateral de la caja refrigerada

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Aseguran cocaína en Colima
Foto: Gabinete de Seguridad

Un tráiler que transportaba papel higiénico fue asegurado por elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal luego de que un binomio canino detectó drogas ocultas en la caja refrigerada de la unidad cuando circulaba por la carretera Playa Azul-Manzanillo de Colima.

Los hechos ocurrieron durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Un binomio canino y cuatro personas detenidas: así fue el decomiso

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el país y combatir las actividades ilícitas en carreteras, los elementos llevaron a cabo una inspección en el tráiler -que llevaba una caja refrigerada- mientras pasaba por un puesto de control.

Durante la revisión un binomio canino de la Defensa localizó la droga oculta en el panel lateral derecho de la caja refrigerada, donde se hallaron 65 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 1 kilogramo cada uno.

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Decomiso de droga en Colima
Foto: SSPC

Debido a la presencia de drogas, las autoridades detuvieron a cuatro personas relacionadas con los hechos, quienes fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto a lo asegurado.

Arrestan a 6 extranjeros que transportaban cerca de 1 tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

Este hecho se suma a la detención de seis hombres de nacionalidad de extranjera cuando transportaban casi una tonelada de cocaína a bordo de una embarcación frente a costas de Chiapas.

Su captura se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se diera seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima.

La embarcación fue localizada a 65 millas (120 km) al noroeste de Puerto Chiapas, donde se localizaron a seis hombres de nacionalidad extranjera y 18 bultos con un peso aproximado de 904 kilos de cocaína.

Detenidos con cocaína en costas de Chiapas
Foto: SSPC

Al detectar que la lancha realizaba movimientos que no eran propios de la navegación civil, se ordenó un despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptarla en altamar.

Los seis hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Por su parte, las autoridades informaron que el decomiso de cocaína representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos, así como de evitar que miles de dosis de esta droga lleguen a las calles.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”, afirmaron las autoridades tras el decomiso.

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