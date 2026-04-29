Anuncian cierres en la Línea 2 del Metro del 1 al 3 de mayo: usuarios podrán ingresar con su bicicleta

Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están cerradas por obras (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que en la Línea 2, durante este 1, 2 y 3 de mayo, se realizarán cambios a los recorridos y horarios, por lo que piden estar prevenidos y tener alternativas.

El servicio parcial de la Línea 2 responde a trabajos de mejora requeridos para asegurar una operación segura y eficiente. Durante estos tres días, usuarios tendrán que reorganizar sus traslados, usar rutas alternativas y considerar que ciertas estaciones permanecerán cerradas, según lo informado por el Metro.

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El gobierno de la CDMX busca mejorar el transporte público para la próxima Copa del Mundo. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

¿Qué estaciones estarán afectadas?

Durante los tres días mencionados, la Línea 2 operará sólo en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. El tramo intermedio, de Xola a Pino Suárez, no contará con trenes circulando y las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto estarán fuera de servicio. Para cubrir este segmento, los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros facilitarán la movilidad de usuarios habituales de estas estaciones.

La suspensión de servicio en Portales y Nativitas comenzó desde las 22:00 horas del jueves 30 de abril y será indefinida, para realizar trabajos en los andenes de arribo. Por esta razón, el Metro recomienda a los usuarios considerar estas modificaciones al planear sus traslados para evitar contratiempos.

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El Metro solicita comprensión a quienes utilizan la Línea 2 y destaca que estos ajustes temporales buscan mejorar la calidad del servicio con beneficios a largo plazo. Las obras de rehabilitación están diseñadas para perdurar tras el Mundial, enfatizando la seguridad y eficiencia en la operación del transporte.

A partir del viernes 1 y hasta el domingo 3 de mayo, también estará vigente el programa Tu Bici viaja en Metro, lo que permitirá que pasajeros ingresen con bicicletas en cualquiera de las 12 líneas. La medida busca ofrecer alternativas para la movilidad durante este periodo.

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Esta decisión se tomó debido al día festivo que se otorga en México. (X/ @MetroCDMX)

Horarios y rutas alternativas disponibles

El Metro detalla los siguientes horarios de operación de la Línea 2 durante el periodo de obras:

Viernes 1 de mayo: 7:00 a 24:00 horas

7:00 a 24:00 horas Sábado 2 de mayo: 6:00 a 24:00 horas

6:00 a 24:00 horas Domingo 3 de mayo: 7:00 a 24:00 horas

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Los usuarios deben considerar que el trayecto entre Xola y Pino Suárez sólo se podrá hacer en autobuses de apoyo, ya que no hay paso de trenes ni acceso en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

El Metro informa que las estaciones cerradas de forma indefinida son las siguientes:

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Portales

Nativitas

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)

El STC solicita prever recorridos y consultar rutas alternativas, considerando la extensión de los trabajos de rehabilitación integral en la Línea 2. El organismo recalca que el objetivo es ofrecer mejoras sustanciales en el servicio de transporte, con impacto positivo más allá del evento deportivo.

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El esquema temporal responde a una estrategia para mantener el funcionamiento del Metro en medio de obras mayores, proyectando una operación mejorada para los millones de usuarios que dependen diariamente de la Línea 2.