Lilly Téllez pide a Javier Milei que Argentina no extradite a Fernando Farías a México

El contralmirante Fernando Farías Lagunas, detenido en Argentina, enfrenta la amenaza de ser asesinado si es extraditado a México, según Téllez. Crédito: Cuartoscuro

El contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina, enfrenta la amenaza de muerte si es extraditado a México, según advierte la senadora Lilly Téllez, quien sostiene que el caso implica un desfalco por huachicol fiscal de seiscientos mil millones de pesos, una cifra que, afirma, supera el costo del FOBAPROA y representa el mayor caso de corrupción en la historia del país, con asesinatos ligados a la red de contrabando de gasolina.

Las declaraciones de la Lilly Téllez surgen ante la captura de un Farías Laguna vinculado, según ella, a una compleja estructura de funcionarios, oficiales y personajes cercanos a la administración de López Obrador, implicados en el contrabando de gasolina sin pago de impuestos.

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De acuerdo con el video que la senadora difundió en sus redes sociales este 28 de abril, marinos, funcionarios y personajes cercanos al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de operar una red de contrabando de combustible. Según la senadora, esta organización logró comercializar gasolina sin cubrir impuestos federales, apropiándose de cifras millonarias.

Téllez menciona la muerte de personas que investigaron o denunciaron el huachicol fiscal

La legisladora recordó que personas que denunciaron o investigaron el tema del huachicol fiscal fueron asesinadas. Crédito: X/@LillyTellez

En su testimonio, la legisladora señaló directamente al círculo de poder en el gobierno federal. Asegura que la red delictiva está encabezada por sobrinos políticos del entonces secretario de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda Durán. Téllez relató que un contralmirante, identificado como Fernando Guerrero, confrontó a dicho funcionario para denunciar la implicación de sus familiares al frente de la operación ilegal.

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Téllez sostuvo que después de esta denuncia, Fernando Guerrero habría sido asesinado, convirtiéndose en la primera muerte vinculada a este caso. La senado agregó que a lo largo del desarrollo de la investigación y las operaciones, otras cuatro personas perderían la vida en circunstancias violentas o dudosas.

Entre quienes murieron en el periodo posterior a la denuncia se encuentran, según Téllez, Magaly Nava, una fiscal que investigaba la estructura criminal; Carlos Narváez, exaduanero señalado por sus vínculos con el huachicol fiscal; el capitán Abraham Pérez, quien habría sido encontrado sin vida en su oficina, en lo que oficialmente se calificó como suicidio, aunque la senadora considera que existen dudas sobre esa versión; y el capitán Adrián del Ángel, quien pierde la vida, según el informe, en un “accidente” durante una práctica de tiro.

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La senadora solicita a Javier Milei no extraditar a Farías y que sea juzgado en Argentina

Fernando Farías Lagunas podría aportar información clave sobre la implicación de narcopolíticos de Morena en el esquema de huachicol fiscal, afirma Téllez. (Infobae-Itzallana)

En su mensaje videograbado, Téllez solicitó directamente al presidente Javier Milei que el contralmirante Fernando Farías Laguna no sea extraditado a México. La senadora argumentó que su vida está en riesgo, ya que podría ser asesinado si regresa al país.

La legisladora reiteró que Farías Laguna afirma que lo van a matar en caso de pisar territorio mexicano. En palabras de Téllez: “Suena lógico, ¿verdad? Podría ser el sexto muerto. Tiene un temor fundado. Sabe cómo operan los mafiosos”.

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Téllez sostuvo que el contralmirante detenido puede revelar los nombres de “narcopolíticos” de Morena involucrados en el huachicol fiscal. Por ello, solicitó que permanezca en Argentina el tiempo necesario para proporcionar información que permita a la sociedad mexicana conocer a los beneficiarios del esquema de corrupción.

La senadora cerró su intervención dirigiéndose al presidente Milei: “El criminal que tiene en su tierra es solo la punta del iceberg de la red de huachicol nacida en las entrañas de la mafiocracia de López Obrador y de Claudia Sheinbaum”.

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