México

Los centros de trabajo deberán tener una sala de lactancia materna, aprueba Cámara de Diputados

Este espacio deberá cumplir ciertas características para madres y personas gestantes

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Mujer con sudadera rosa amamanta a bebé envuelto en manta rosa y blanca. Sentada en sillón beige, con logo del H. Ayuntamiento de Cuernavaca al fondo
Una madre amamanta a su bebé en una sala de lactancia materna, la reforma busca apoyar a las madres y la salud infantil (FB/DIFCuernavaca)

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados abre una nueva etapa en la protección de los derechos de madres y personas gestantes en los centros de trabajo.

Con 437 votos a favor, se avaló que toda persona en periodo de lactancia tenga acceso a un espacio “adecuado, digno, privado, higiénico y accesible” para amamantar o extraer leche materna.

Esta medida, que implica reformas a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, busca garantizar la salud y el bienestar tanto de quienes amamantan como de la infancia.

La propuesta legislativa ahora pasa al Senado para su discusión final.

El derecho a la lactancia materna se presenta como un asunto central para la protección de la salud y los derechos laborales.

Vista exterior de una sala de lactancia. La puerta de vidrio esmerilado tiene el texto 'SALA DE LACTANCIA' en azul. Ventanas superiores abiertas
Los espacios deben cumplir con ciertas características (FB/prepa.quince/UdeG)

Qué establece la reforma de salas de lactancia materna

La reforma subraya la necesidad de que los lactarios no sean solo un trámite administrativo, sino espacios reales que permitan la alimentación y extracción manual de leche en condiciones óptimas.

La diputada Teresa Ginez Serrano remarcó ante el Pleno: “Hablar de lactancia es mucho más que hablar de nutrición; es hablar de la responsabilidad del Estado por proteger a las madres y a la niñez, preservando su vida y garantizándoles un sano desarrollo”.

Entre 2018 y 2023, solo el 30.6 % de los nacimientos en México tuvo lactancia materna exclusiva, según datos del INEGI.

Ilustración de una madre amamantando a su bebé, acompañada de una infografía con texto que lista los beneficios de la lactancia materna para la salud
Esta infografía detalla los múltiples beneficios de la lactancia materna, incluyendo la prevención de alergias y enfermedades, así como una nutrición perfecta para el desarrollo infantil. (FB/DIF Ecatepec de Morelos)

La diputada Ginez Serrano puntualizó que se trata de un “problema sistemático que refleja las condiciones de desigualdad que perjudican específicamente a las mujeres, sobre todo, en el tema laboral”.

Así deben ser las salas de lactancia en centros de trabajo

  • Espacios adecuados para la lactancia y extracción de leche materna.
  • Condiciones dignas que respeten la integridad de la madre o persona lactante.
  • Privacidad garantizada durante su uso.
  • Ambiente higiénico para la manipulación y conservación de la leche.
  • Accesibilidad para todas las personas que lo requieran.
  • Deben permitir la extracción manual de leche y su almacenamiento adecuado.
  • Su diseño y funcionamiento deben evitar cualquier forma de discriminación o exclusión laboral.

Perspectiva de género y prevención de desigualdades

El dictamen reconoce la importancia de legislar con perspectiva de género.

El objetivo es que la lactancia no sea motivo de exclusión ni vulnerabilidad en el ámbito laboral. Por el contrario, busca que el Estado garantice protección real durante esta etapa.

La diputada Ginez Serrano advirtió que la insuficiencia de licencias, la rigidez de horarios y la falta de espacios adecuados son factores que terminan por cancelar la lactancia antes de tiempo.

“Hay casos donde la discriminación en el lugar de trabajo es latente. Todos estos aspectos, en detrimento de la lactancia, dan por concluida o cancelada la misma”, afirmó.

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