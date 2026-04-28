México

Cámara de Diputados declara constitucional reforma para expedir la ley general sobre feminicidio tras aval de 27 congresos

La iniciativa impulsada por Sheinbaum reforma al artículo 73 de la Constitución

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El Secretariado Ejecutivo informó que el 54.7% de los feminicidios se concentran en 20 municipios. | Jovani Pérez
Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma para expedir la Ley general sobre feminicidio. (Foto: Jovani Pérez)

Este 28 de abril de 2026, tras el aval de 27 congresos locales la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma al artículo 73, la cual otorga facultad al Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de feminicidio.

Conforme a lo estipulado, lo mínimo que debe contener son dos factores:

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  • Los tipos penales
  • Las sanciones

27 congresos locales aprobaron la reforma impulsada por Sheinbaum

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, comentó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

Los 27 congresos que aprobaron la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, son:

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  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Colima
  • Durango
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Michoacán de Ocampo
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz de Ignacio de la Llave
  • Yucatán
  • Zacatecas
  • Ciudad de México

Cabe destacar que el dictamen aprobado estipula que dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor, el Congreso de la Unión deberá expedir dicha legislación.

Puntos destacados de la iniciativa

Entre los objetivos principales del dictamen se encuentran:

  • Fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno.
  • Mejorar las políticas públicas dirigidas a la prevención y sanción del feminicidio.
  • Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia para mujeres y niñas.

La alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 constituye uno de los ejes de la reciente aprobación impulsada por el gobierno de la presidenta, cuyo objetivo reside en atender compromisos relacionados con la igualdad y el combate a la violencia de género.

Esta iniciativa pretende reducir la impunidad y fortalecer la procuración de justicia, poniendo en el centro los derechos humanos de mujeres y niñas.

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