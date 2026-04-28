México

Torre Rise en Monterrey: así es el rascacielos más alto de América Latina

En el corazón de Monterrey surge una construcción que redefine el horizonte urbano y despierta la atención internacional, marcando el inicio de una nueva etapa para la ciudad

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El gobernador compartió aspectos de la torre que será edificada
Así se vería la torre más alta de América Latina (X/ @samuel_garcias)

En el norte de México, la transformación del paisaje urbano avanza impulsada por la visión de una ciudad que busca destacar a nivel internacional.

Monterrey, conocida por su dinamismo económico y su papel industrial, vive una etapa de expansión en la que la arquitectura vertical se consolida como símbolo de progreso.

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La consolidación de corredores urbanos densos y la llegada de inversiones de gran escala han redefinido la manera en que habitantes y visitantes experimentan la ciudad.

Nuevas infraestructuras, conexiones de transporte y espacios públicos se entrelazan con el entorno natural de la región, generando un escenario propicio para proyectos de gran envergadura.

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En este contexto de innovación, surge un proyecto que encarna el espíritu de grandeza y vanguardia que define a la ciudad en la actualidad: la Torre Rise, un edificio que se perfila como el emblema de la nueva era arquitectónica de América Latina.

Características técnicas y arquitectónicas de la Torre Rise

La Torre Rise en Monterrey ha superado los 300 metros de altura y avanza a un ritmo sostenido hacia su objetivo final, que la convertirá en la estructura más elevada de América Latina.

Este coloso, con una proyección de 475 a 484 metros y 99 plantas, redefine el perfil urbano del norte de México y consolida el liderazgo de la región en materia de arquitectura vertical.

La edificación se ubica en la colonia Obispado, sobre la avenida Constitución, justo frente al río Santa Catarina. Allí, en uno de los corredores urbanos más densos y activos de Monterrey, la torre ya destaca como un hito visual, visible desde múltiples puntos de la ciudad y sus alrededores.

El proyecto adopta un enfoque de uso mixto, albergando residencias, oficinas, hotel, comercios y espacios de ocio, en una configuración que responde a la tendencia internacional de crear ciudades verticales completas y eficientes.

Desde el punto de vista técnico, la estructura incorpora un núcleo central reforzado y un sistema perimetral diseñado para resistir tanto vientos intensos como movimientos sísmicos, condiciones propias de la región.

La envolvente, compuesta por módulos de aluminio y vidrio, permite un control térmico eficiente y una gestión adecuada de las presiones dinámicas a gran altura. El diseño de esquinas curvas mejora el comportamiento ante el viento y refuerza la estabilidad estructural.

Entre sus atractivos, la torre contará con el SkyDeck 360°, un mirador de tres niveles pensado para atraer visitantes nacionales e internacionales.

Imagen creada con Inteligencia Artificial
El SkyDeck 360°, un mirador de tres niveles en la Torre Rise, está diseñado para ofrecer vistas panorámicas a visitantes de todo el mundo. (X/@samuel_garcias)

Impacto urbano, económico y social de la obra

La construcción de la Torre Rise representa una inversión superior a USD 350 millones, situando al proyecto entre los desarrollos privados más ambiciosos de México en los últimos años.

Durante su edificación, ha generado miles de empleos directos e indirectos, impulsando sectores como la ingeniería, los servicios profesionales, la logística y el turismo.

En términos urbanos, el proyecto forma parte de una estrategia de revitalización del centro de Monterrey, con la intención de fomentar la repoblación y favorecer nuevas inversiones en infraestructura.

El acceso directo a la estación Obispado de la Línea 4 del Metro y la conexión con un puente peatonal sobre el río Santa Catarina facilitan la llegada de residentes, trabajadores y turistas, integrando la torre al sistema de transporte de la ciudad.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha subrayado que la Torre Rise “representa una señal de confianza y visión de largo plazo para la ciudad y el país”.

Además, la obra cuenta con certificaciones internacionales de sustentabilidad y bienestar, como LEED Silver, Green Globes, Building EQ y WELL, que avalan su eficiencia energética y la calidad de vida para usuarios y visitantes.

Torre Rise será el rascacielos más alto de América Latina, y se ubicará en México.(Foto referencial: FB:@voluptuariamty)
La Torre Rise, símbolo de confianza y visión a largo plazo para Monterrey y México, según el gobernador de Nuevo León. (Foto referencial: FB:@voluptuariamty)

Detalles constructivos y atributos sostenibles

La estructura combina hormigón armado y tecnologías avanzadas de ingeniería, lo que garantiza estabilidad y rigidez frente a las exigencias de un rascacielos de casi 500 metros.

En la fabricación de los perfiles de aluminio para la fachada se han utilizado cerca de 1.100 toneladas de material certificado, asegurando durabilidad y control térmico.

Más de 4.300 metros cuadrados de áreas verdes y alrededor de 8.000 metros cuadrados de servicios y amenidades contribuyen a equilibrar la alta densidad con espacios de calidad para quienes viven, trabajan o visitan el edificio.

Entre las amenidades previstas se encuentra una tirolesa en los niveles superiores, sumando una atracción turística que refuerza el perfil innovador del proyecto.

En el aspecto ambiental, la torre incorpora sistemas de vidrio de alto desempeño y selladores que optimizan la eficiencia energética, elementos fundamentales para obtener las certificaciones internacionales mencionadas.

El diseño arquitectónico, a cargo de especialistas nacionales, prioriza la integración urbana y la sustentabilidad funcional.

Fechas clave y proyección internacional

La construcción comenzó en 2023 y, según el cronograma oficial, la inauguración está prevista para el verano de 2026, poco antes del inicio del Mundial de Fútbol, evento en el que México será uno de los países anfitriones.

Sin embargo, algunos especialistas señalan que la fecha podría extenderse hacia finales de 2026 o incluso 2027, dependiendo del avance de las obras y los desafíos técnicos asociados a una estructura de esta magnitud.

Cuando entre en operación, la Torre Rise demandará personal para la gestión de oficinas, residencias, hotelería y mantenimiento, asegurando así un impacto sostenido en el empleo local.

Además, su presencia posicionará a Monterrey como una ciudad capaz de competir en la élite mundial de la arquitectura vertical, solo superada en el continente por el One World Trade Center de Nueva York.

La Torre Rise no solo establece un nuevo récord para América Latina, sino que también simboliza la capacidad de la región para concebir y ejecutar proyectos a escala global, integrando tecnología, diseño y visión de futuro en un solo desarrollo urbano.

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