Despliegan 4 mil elementos en Nayarit y 25 mil más en el país por captura de “El Jardinero” del CJNG

El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, durante la conferencia del Gabinete de Seguridad de este martes. (Crédito: SSPC)

Cuatro mil elementos de la Secretaría de Marina fueron desplegados en el estado de Nayarit para la detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, identificado como el “segundo al mando” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles.

De acuerdo con el funcionario, la operación forma parte de un despliegue nacional de aproximadamente 25 mil elementos de seguridad en distintas regiones del país. El dispositivo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y con la colaboración de agencias estadounidenses.

PUBLICIDAD

Durante una conferencia de prensa este martes, el secretario señaló que la detención fue resultado de un trabajo de inteligencia de alrededor de 19 meses, en el que se realizaron labores de vigilancia, análisis de movilidad, identificación de rutas y seguimiento de zonas de operación del objetivo.

Las labores de inteligencia para este operativo iniciaron en octubre de 2024. (Crédito: Secretaría de Marina)

“Audias ‘N’ fue uno de los hombres de mayor confianza de Rubén ‘N’, alias ‘El Mencho’. A la muerte de este, ‘El Jardinero’ inició la movilización personal, armamento y recursos, con el objetivo de hacerse con el poder de la organización delictiva. La operación inició en octubre de 2024, cuando la Secretaría de Marina activó labores de inteligencia enfocadas en un objetivo prioritario y vinculadas a una de las principales estructuras criminales del país. A partir de ese momento se da un seguimiento sistemático, discreto y sostenido”, explicó.

PUBLICIDAD

El secretario de Marina detalló que con base en estas labores se logró ubicar al presunto operador en las inmediaciones de El Mirador, Nayarit, donde fue interceptado durante su traslado en un vehículo. En la acción participaron unidades tácticas, apoyo aéreo y personal especializado.

“‘El Jardinero’ se transportaba a bordo de un vehículo Suburban en inmediaciones de Santa María del Oro, Nayarit. Tras la confirmación del blanco, el personal naval inició el seguimiento del vehículo. El objetivo, tras verse rodeado, descendió del vehículo buscando emprender la huida. Sin embargo, las condiciones del terreno no se prestaban para su ocultamiento, en virtud de que se trata de un lugar accidentado y de difícil acceso. Tratando de evadir la vigilancia, se ocultó en una tubería bajo la carretera. Sin embargo, el despliegue operativo permitió encapsularlo y mantenerlo hasta que personal naval descendió de sus helicópteros para su captura”, detalló el secretario de Marina.

PUBLICIDAD

Traslado a la Ciudad de México

Tras su detención, Audias “N” fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la autoridad competente alrededor de las 19:05 horas de este lunes en un hangar del Aeropuerto Internacional.

Las autoridades federales señalaron que el detenido cuenta con órdenes de aprehensión vigentes en México y una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es investigado por delitos relacionados con tráfico de drogas y uso de armas de fuego.

PUBLICIDAD

El secretario de Marina agregó que Audias “N” tenía influencia en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, donde presuntamente participaba en actividades de trasiego de drogas sintéticas.