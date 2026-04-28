Desempleo en México se mantiene en “mínimo histórico”: gobierno de Sheinbaum contradice al INEGI

México registra la tasa desocupación laboral más baja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de acuerdo a las cifras presentadas (Desempleo)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cifras históricas en la disminución del desempleo, en contraste con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde se reportó una alza en desocupación laboral.

Durante la conferencia matutina del 28 de abril, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños dio a conocer que en México se ha registrado un aumento de 422 mil personas quienes han adquirido empleo de 2025 al primer trimestre de 2026.

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Asimismo, entre las cifras que el funcionario celebró, se encuentra que en marzo de 2026, el país registró 60.2 millones de personas que cuentan con un empleo formal. Además, la tasa de desocupación bajó a 2.4%, lo que representa una histórica tendencia a la baja.

Aclaración sobre el desempleo en México

Esta información surge como una lectura diferente a la ENOE publicada por Inegi, en la cual destacó que durante el primer trimestre del año, se perdieron 227 mil empleos, siendo las mujeres el sector más afectado, quienes perdieron 189 mil plazas formales.

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Durante la conferencia matutina del 27 de abril se le preguntó a la presidente Claudia Sheinbaum a qué se debe este incremento de desempleo. La mandataria reconoció que hay una pérdida de empleos en México pero sobre todo en el sector manufacturero, principalmente en la industria automotriz.

La mandataria atribuyó esto a que el presidente estadounidense Donald Trump decidió ya no dar incentivos a los autos eléctricos, lo que se vio reflejado en una menor producción en México.

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No obstante, subrayó que en el resto de sectores en México, las cifran han representado un aumento en contraste con 2025, por lo que invitó a que el secretario de Trabajo presente las cifras de este aumento que consideró histórico en el país.

Cifras históricas en nuevos empleos

México registró una de las tasas de desocupación más bajas de los países miembros de la OCDE, ubicándose en 2.4% en marzo, lo que mostró una reducción sostenida desde enero, cuando se reportó en 2.7%, y en febrero, con 2.6%.

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Marath Baruch Bolaños enfatizó que esta tendencia desmintió las afirmaciones sobre desempleo que destacó Inegi, ya que de acuerdo a las cifras, el mercado laboral absorbió a más personas y generó nuevas oportunidades para las familias mexicanas.

Bolaños resaltó que sectores como servicios, restaurantes y servicios profesionales aportaron 240 mil personas ocupadas adicionales en un solo mes. Además, mencionó que la pobreza laboral alcanzó su nivel más bajo desde que se tiene registro, situándose en 32.3%, lo que implicó que más trabajadores pudieron cubrir sus necesidades básicas con su ingreso.

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Desde enero de 2019, se crearon 6.9 millones de empleos, de los cuales el 58% correspondió a trabajos formales que ofrecieron prestaciones, acceso a servicios de salud y mayor estabilidad para las familias. El secretario subrayó que estos avances reflejaron el compromiso de la administración con el bienestar de los trabajadores y sus familias, apoyados por el incremento del salario mínimo y otras mejoras en las condiciones laborales.

Finalmente, Bolaños afirmó que México se consolidó como un espacio de generación de trabajo digno, donde las políticas impulsadas permitieron mayor seguridad y mejores condiciones de vida para la población trabajadora.

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