Nashville vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida de la CONCACAF Champions Cup

Los felinos tendrá un dura semana con compromisos en la competencia regional pero también tendrá que encarar los cuartos de final en Liga Mx contra Chivas. (Stephen Brashear-Imagn Images)

Nashville y Tigres se enfrentarán este martes 28 de abril a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de ida de la CONCACAF Champions Cup, donde ambos equipos buscarán mantener vivas sus esperanzas de clasificar tanto a la Copa Intercontinental 2026 como al Mundial de Clubes 2029.

Este duelo marcará otro capítulo más de una rivalidad que ha crecido en los últimos años entre los clubes de la MLS y la Liga Mx, ya que los estadounidenses han ido ganando terreno dentro de la Leagues Cup, pero los mexicanos siguen dominando el torneo de la región.

PUBLICIDAD

Cierre de calendario apretado para Tigres

Después del viaje largo, tendrán que medirse contra el Guadalajara en liga. ( REUTERS/Cristian De Marchena)

Este desenlace de torneo será demandante para los dirigidos por Guido Pizarro, ya que además de estar inmersos en las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, también lograron meterse a la liguilla de la Liga MX, donde se medirán a Chivas en los cuartos de final.

Los Tigres cuentan con amplia experiencia en este tipo de instancias, lo que les permite soñar con pelear por ambos títulos. Sin embargo, el trabajo táctico y la recuperación física serán fundamentales para que este doble proyecto pueda concretarse, sobre todo por los constantes viajes largos a Estados Unidos, que pueden llegar a pasar factura en los jugadores.

PUBLICIDAD

Para este compromiso, los felinos deben sacar un buena renta de su visita a territorio estadounidense y buscar marcar la mayor cantidad de goles posibles de visitantes, pues hay que recordar que las anotaciones a domicilio siguen siendo factor de desempate en caso de una igualada en el marcador global.

Después de este duelo, el equipo mexicano tendrá que regresar a casa para encarar su compromiso de los cuartos de final de la Liga Mx ante Chivas en el Estadio Universitario.

PUBLICIDAD

Nashville lidera en la MLS

El equipo estadounidense eliminó tanto al Inter de Miami como al América para instalarse en semifinales. (REUTERS/Henry Romero)

El equipo ha mostrado un buen rendimiento en este arranque de temporada en la MLS, actualmente ubicado en la primera posición de la Conferencia Este con 22 puntos, producto de 7 victorias, 1 empate y solo 1 derrota, por lo que lidera la tabla con tres puntos de ventaja sobre el Inter de Miami, quienes marchan en la segunda posición.

Dentro de la CONCACAF Champions Cup, el equipo ha partido como víctima en sus dos eliminatorias, pero a pesar de ello ha logrado avanzar.

PUBLICIDAD

En octavos de final, superó al conjunto de Lionel Messi y compañía gracias al criterio del gol de visitante, y frente al América en los cuartos de final, los venció por la mínima en el Estadio Banorte para mantenerse con vida en la competición.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Nashville y Tigres podrá verse este martes 28 de abril (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Fox+ y FOX ONE.

PUBLICIDAD