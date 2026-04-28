México Deportes

Nashville vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de ida de la CONCACAF Champions Cup

Los felinos tendrá un dura semana con compromisos en la competencia regional pero también tendrá que encarar los cuartos de final en Liga Mx contra Chivas

Guardar
Los felinos tendrá un dura semana con compromisos en la competencia regional pero también tendrá que encarar los cuartos de final en Liga Mx contra Chivas. (Stephen Brashear-Imagn Images)
Los felinos tendrá un dura semana con compromisos en la competencia regional pero también tendrá que encarar los cuartos de final en Liga Mx contra Chivas. (Stephen Brashear-Imagn Images)

Nashville y Tigres se enfrentarán este martes 28 de abril a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) por las semifinales de ida de la CONCACAF Champions Cup, donde ambos equipos buscarán mantener vivas sus esperanzas de clasificar tanto a la Copa Intercontinental 2026 como al Mundial de Clubes 2029.

Este duelo marcará otro capítulo más de una rivalidad que ha crecido en los últimos años entre los clubes de la MLS y la Liga Mx, ya que los estadounidenses han ido ganando terreno dentro de la Leagues Cup, pero los mexicanos siguen dominando el torneo de la región.

PUBLICIDAD

Cierre de calendario apretado para Tigres

Después del viaje largo, tendrán que medirse contra el Guadalajara en liga. ( REUTERS/Cristian De Marchena)
Después del viaje largo, tendrán que medirse contra el Guadalajara en liga. ( REUTERS/Cristian De Marchena)

Este desenlace de torneo será demandante para los dirigidos por Guido Pizarro, ya que además de estar inmersos en las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, también lograron meterse a la liguilla de la Liga MX, donde se medirán a Chivas en los cuartos de final.

Los Tigres cuentan con amplia experiencia en este tipo de instancias, lo que les permite soñar con pelear por ambos títulos. Sin embargo, el trabajo táctico y la recuperación física serán fundamentales para que este doble proyecto pueda concretarse, sobre todo por los constantes viajes largos a Estados Unidos, que pueden llegar a pasar factura en los jugadores.

PUBLICIDAD

Para este compromiso, los felinos deben sacar un buena renta de su visita a territorio estadounidense y buscar marcar la mayor cantidad de goles posibles de visitantes, pues hay que recordar que las anotaciones a domicilio siguen siendo factor de desempate en caso de una igualada en el marcador global.

Después de este duelo, el equipo mexicano tendrá que regresar a casa para encarar su compromiso de los cuartos de final de la Liga Mx ante Chivas en el Estadio Universitario.

Nashville lidera en la MLS

El equipo estadounidense eliminó tanto al Inter de Miami como al América para instalarse en semifinales. (REUTERS/Henry Romero)
El equipo estadounidense eliminó tanto al Inter de Miami como al América para instalarse en semifinales. (REUTERS/Henry Romero)

El equipo ha mostrado un buen rendimiento en este arranque de temporada en la MLS, actualmente ubicado en la primera posición de la Conferencia Este con 22 puntos, producto de 7 victorias, 1 empate y solo 1 derrota, por lo que lidera la tabla con tres puntos de ventaja sobre el Inter de Miami, quienes marchan en la segunda posición.

Dentro de la CONCACAF Champions Cup, el equipo ha partido como víctima en sus dos eliminatorias, pero a pesar de ello ha logrado avanzar.

En octavos de final, superó al conjunto de Lionel Messi y compañía gracias al criterio del gol de visitante, y frente al América en los cuartos de final, los venció por la mínima en el Estadio Banorte para mantenerse con vida en la competición.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Nashville y Tigres podrá verse este martes 28 de abril (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Fox+ y FOX ONE.

Temas Relacionados

NashvillleTigresCONCACAF Champions CupPreviaMLSLiga Mxmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quiénes son los sparrings que acompañarán a los seleccionados para la concentración rumbo al Mundial 2026

Los futbolistas jóvenes ya se encuentran trabajando en su preparación de cara a lo que será el Mundial 2030 y llenarle el ojo a Rafael Márquez

Quiénes son los sparrings que acompañarán a los seleccionados para la concentración rumbo al Mundial 2026

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil

El torneo entra a su instancia más decisiva y ocho equipos competirán intensamente para buscar el tan ansiado campeonato

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil

América vs Pumas: estos serán los precios de los boletos para los cuartos de final en el Estadio Azteca

La liguilla volverá a ser testigo de un Clásico Capitalino, donde se enfrentará el mejor equipo del torneo al máximo ganador de liga

América vs Pumas: estos serán los precios de los boletos para los cuartos de final en el Estadio Azteca

LAFC vs Toluca: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la Concachampions 2026

Los diablos buscarán tomar ventaja como visitante para definir la serie en casa

LAFC vs Toluca: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la Concachampions 2026

¡Ahora tu perro también irá al Mundial 2026! Lanzan jerseys inspirados en selecciones

La nueva colección adapta uniformes de equipos nacionales para mascotas, entre ellas la de la Selección Mexicana

¡Ahora tu perro también irá al Mundial 2026! Lanzan jerseys inspirados en selecciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” lavó dinero para el CJNG, compró aviones, barcos y hasta tequileras

“El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” lavó dinero para el CJNG, compró aviones, barcos y hasta tequileras

Despliegan 4 mil elementos en Nayarit y 25 mil más en el país por captura de “El Jardinero” del CJNG

“El Jardinero” buscó el liderazgo del CJNG con la toma de armas, revela titular de la Marina

Cuentas de “El Jardinero” y personas cercanas fueron bloqueadas por las autoridades tras detención del exjefe regional del CJNG

Desplumaron a “Los Pericos” en Puebla, detuvieron al líder delincuencial entre otros 80 acusados de diversos crímenes

ENTRETENIMIENTO

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Muere Martín Guzmán, camarógrafo de N+, tras accidente automovilístico en Miami

Gala Montes respalda a su hermana tras señalamientos de su madre sobre presunta prostitución

Emily, hija del “Canelo” Álvarez, confirma ruptura con Jaziel Avilez: “Estoy siendo la mujer que quiero ser”

El emotivo mensaje con el que Ricardo Pérez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

DEPORTES

Quiénes son los sparrings que acompañarán a los seleccionados para la concentración rumbo al Mundial 2026

Quiénes son los sparrings que acompañarán a los seleccionados para la concentración rumbo al Mundial 2026

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil

América vs Pumas: estos serán los precios de los boletos para los cuartos de final en el Estadio Azteca

LAFC vs Toluca: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la Concachampions 2026

¡Ahora tu perro también irá al Mundial 2026! Lanzan jerseys inspirados en selecciones