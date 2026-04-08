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Nueva credencial del Servicio Universal de Salud en México: para qué sirve y en qué trámites podrás usarla

El registro para la Credencial Universal de Salud iniciará en abril de 2026 con adultos mayores de 85 años

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El trámite se realizará en 2,059 módulos del Bienestar con calendario por apellido. (Captura de pantalla)
El trámite se realizará en 2,059 módulos del Bienestar con calendario por apellido. (Captura de pantalla)

La credencial del Servicio Universal de Salud en México se perfila como un nuevo documento de identificación oficial que permitirá el acceso a servicios médicos en todo el país y sustituirá gradualmente los carnets tradicionales del IMSS y del ISSSTE.

El registro para obtenerla inicia en abril de 2026 y el arranque de la primera etapa de servicios está previsto para enero de 2027. El Gobierno federal estima que el proceso de credencialización abarcará a más de 132 millones de personas y tomará más de un año.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el trámite comenzará con las personas de 85 años y más, en 2,059 módulos distribuidos en todo el país.

El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud
El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud (Jesús Avilés / Infobae México)

Al presentar el decreto que formaliza este sistema, Sheinbaum declaró que “es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el Servicio Universal de Salud”.

La credencial funcionará como identificación oficial y contará con una versión digital disponible en una aplicación móvil, además de una base de datos independiente de la del INE.

¿Para qué sirve la credencial Universal de Salud y en qué trámites la puedes usar?

La Credencial del Servicio Universal de Salud tendrá múltiples usos en trámites y servicios oficiales, tanto en el sector salud como en otros ámbitos. Los principales son:

  • Acceso a servicios médicos en cualquier institución pública del país (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar), sin importar afiliación previa.
  • Sustitución gradual de los carnets tradicionales del IMSS y del ISSSTE.
  • Identificación oficial válida para trámites ante dependencias gubernamentales.
  • Trámites en bancos y servicios públicos (como agua o luz).
  • Acceso a Programas de Bienestar.
  • Gestión de consultas, recetas y expedientes médicos en plataformas digitales de salud.
  • Acreditación para trámites que requieran identificación oficial adicional al INE.
Contendrá los datos de identificación del derechohabiente, tales como nombre completo, CURP, sexo
Contendrá los datos de identificación del derechohabiente, tales como nombre completo, CURP, sexo (Gobierno de México)

En 2026, la aplicación digital permitirá contar con una credencial digital, consulta de derechohabiencia en tiempo real y ubicación de hospitales y unidades médicas.

En 2027 se sumarán funciones como gestión de citas médicas, historial médico y expediente digital, seguimiento de programas de salud, herramientas digitales con inteligencia artificial y teleconsulta.

Fechas y calendario para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud

El registro para la credencialización comienza del 13 al 30 de abril de 2026, empezando con las personas de 85 años o más. El calendario de registro está segmentado por la primera letra del primer apellido y días específicos:

  • A y B: lunes 13 y 27 de abril
  • C: martes 14 y 28 de abril
  • D, E, F: miércoles 15 y 29 de abril
  • G: jueves 16 y 30 de abril
  • H, I, J, K, L: viernes 17 de abril
  • Rezagados de la A a la L: sábado 18 de abril
  • M: lunes 20 de abril
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril
  • R: miércoles 22 de abril
  • S, T, U: jueves 23 de abril
  • V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril
  • Rezagados de la M a la Z: sábado 25 de abril

Dónde y cómo registrarse para obtener la Credencial Universal de Salud

Credencialización del Servicio Universal de Salud
Credencialización del Servicio Universal de Salud. (captura de pantalla)

Los módulos de registro se ubican en 2,059 puntos de la Secretaría del Bienestar.

El horario de atención es de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00 horas.

El registro se realiza en diferentes ciudades y entidades.

Requisitos para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud

  • Identificación oficial
  • CURP certificada
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
  • Teléfono de contacto

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