México

Detienen y extraditan a Alfonso “N”, acusado de ordenar ataque a abogado en la CDMX

Las autoridades mexicanas recibieron al detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras su captura en Colombia

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Las autoridades mexicanas recibieron Alonso N en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras su captura en Colombia y su extradición.
Las autoridades mexicanas recibieron Alonso N en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras su captura en Colombia y su extradición.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ejecutaron este martes una orden de aprehensión por tentativa de homicidio contra Alfonso “N”, identificado como presunto autor intelectual del ataque contra el abogado Carlos Efrén Leyva, que ocurrió el 13 de junio de 2025 en un restaurante de la colonia Roma Norte, en la Cuauhtémoc.

El arresto se produjo después de que la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo ubicara y detuviera en el Aeropuerto Internacional de la región. Posteriormente, lo trasladaron a Quito para iniciar los trámites de extradición con el apoyo de la INTERPOL.

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No fue hasta este 28 de abril que agentes estadounidenses, junto a la Policía Federal Ministerial y la Fiscalía General de la República, recibieron al detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le notificó la orden de aprehensión y le informó sus derechos.

El traslado de Alfonso “N” culminó con su ingreso a un centro penitenciario al norte de la capital mexicana, y a disposición de la autoridad que lo requiere para enfrentar el proceso por tentativa de homicidio.

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Seguridad Zacatecas - patrulla Policía Estatal
: Detienen y extraditan a Alfonso Barragán Ortega, acusado de ordenar ataque a abogado en la CDMX. Foto: SSP Zacatecas

Cabe señalar que, de acuerdo con información obtenida en las indagatorias, se supo que el detenido de 43 años de edad, está identificado como autor intelectual del intento de homicidio contra el abogado Carlos Efrén Leyva, quien giró las órdenes a la mujer Frida “N” que citó a la víctima en el restaurante la noche del atentado.

La conexión de los implicados y la estrategia delictiva

De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió el 13 de junio de 2025, cuando la víctima fue citada por Frida “N” en el restaurante “Pargot”, ubicado en la calle Córdoba, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Datos recabados por Infobae señalan que la implicada acompañó a la victima en el establecimiento bajo el engaño de ser una clienta interesada en sus servicios. Con el tiempo, las autoridades determinaron que ella fue quien planeó la cita y proporcionó la ubicación precisa para que Luis Antonio “N”, identificado como ejecutor y cómplice, pudiera llevar a cabo el ataque.

A raíz de los hechos, los implicados fueron detenidos el pasado mes de marzo, quienes fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del juez de control que solicitó su comparecencia para iniciar el proceso penal correspondiente.

Un mes después, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la nueva detención contra Alfonso “N” como resultado de labores de inteligencia, investigación y cooperación internacional. Con ello, señaló que se mantienen los esfuerzos para desarticular células delictivas y garantizar la seguridad en la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

Hasta el momento, los principales implicados han sido detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. El proceso judicial continuará en México, donde se definirá la situación legal de Alfonso “N”.

La orden de aprehensión corresponde al delito de tentativa de homicidio calificado. El acusado deberá enfrentar el proceso ante la justicia mexicana en las próximas semanas.

En tanto, las investigaciones sobre el ataque al abogado Carlos Efrén Leyva continúan abiertas, según informan las autoridades, por lo que se espera que el proceso permita esclarecer los detalles y motivaciones detrás de la agresión.

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