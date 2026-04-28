Un tirador en la Cuauhtémoc: un hombre le disparaba a los autos desde un edificio cercano a la alcaldía, mató a una persona

Rojo de la Vega reveló que un hombre realizaba disparos desde un edificio cercano a la alcaldía. | Instagram Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que desde junio desde hace casi un año se detectó la presencia de un tirador en las inmediaciones de la explanada de la alcaldía, un hombre que en al menos cinco ocasiones disparó en contra de automóvilistas, patrullas y peatones, aparenteme de forma aleatoria.

En un video publicado en sus redes sociales, la alcaldesa precisó que la investigación comenzó luego de que se detectó un patrón en automovilistas que reportaron haber recibido un balazo, cuando transitaban por la calle Mina.

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“Hace mucho quería contarles esta historia, porque no es cualquier cosa, pero cuando lo escuchen van a entender por qué me tomó tanto tiempo y por qué no podíamos soltarla así como así.

“Todo empezó con algo que no hacía sentido. El equipo de seguridad empezó a ver detalles sueltos, cosas que no cuadraban y poco a poco se fueron conectando. Ya no era coincidencia, era un patrón. Era alguien actuando y nadie lo estaba viendo”, dijo la alcaldesa.

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Precisó que el primer caso se detectó el 22 de junio del 2025, cuando una bala atravesó el vidrio trasero de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que iba llegando a la alcaldía, “sin explicación”.

Posteriormente, se registraron tres casos más en fechas distintas: el 8 de agosto, el 23 del mismo mes y el 6 de septiembre, que ocurrieron de la misma forma que con la patrulla.

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Sin embargo, resaltó que los afectados prefirieron no denunciar, presuntamente por temor.

“Después vinieron más: 8 de agosto, 23 de agosto, 6 de septiembre. Balas en los vehículos. Mismo lugar, calle Mina, misma forma, mismo silencio. Autos con impactos de bala y gente que prefería no denunciar.

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“Porque sí, en esta ciudad hay quien aprende a vivir con miedo. Y cuando nadie habla, el miedo manda. Pero esto fue creciendo”, agregó.

Aseguró que en su momento, ella atendió personalemtne el tema, “revisando cámaras, tratando de entender qué estaba pasando y de dónde venían los disparos”, por lo cual confirmó que ya no se trataban de casos aislados.

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Rojo de la Vega mencionó que en uno de los casos posteriores una de las balas alcanzó a una persona que iba a abodro de un auto en movimiento, lo que le provocó la muerte y derivó en una investigación por homicidio.

Durante las indagatorias se determinó que los disparon “no venían de la calle”, sino de un edificio cercano.

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“Porque algo estaba claro: esto no era al azar. Hasta que pasó lo peor. Un disparo alcanzó a un coche en movimiento y esta vez no fue un susto, fue un homicidio. Un hombre perdió la vida.

“Ahí, obviamente ya no había dudas. Los disparos no venían de la calle, venían de arriba, de un edificio, de una ventana, de alguien que se sentía intocable”, puntualizó.

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Poco después, un habitante de dicho edificio acusó que el posible tirador era un vecino suyo, que tenía antecedentes de haber herido a una persona, usando el mismo modus operandi en 2022 y que aún así, fue liberado.

“Y entonces alguien rompió el silencio. Un vecino habló y señaló a un hombre, un hombre con antecedentes, un hombre que ya había disparado antes, que en 2022 hirió a una persona y aun así fue liberado. Sí, así mismo, liberado”, condenó.

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Mencionó que tras el homicidio en 2025 pasaron meses antes de que se registrara un nuevo caso, y fue hasta abril del 2026 que el tirador volció a actuar y le disparó a ambulancias, autos e incluso peatones.

No obstante, remarcó que en esta ocasión hubo denuncias, pruebas y se le dio seguimiento, por lo que “hoy ya hay un detenido”.

“Disparó contra ambulancias, contra coches, contra la gente. Pero esta vez fue distinto. Esta vez hubo denuncias, esta vez hubo pruebas, esta vez hubo seguimiento. Y hoy ya hay un detenido. No por todo lo que hizo todavía, pero ya no está escondido.

“La historia ya no está incompleta. Imagínense, todo esto sucedía en la puerta de la alcaldía Cuauhtémoc”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a que las autoridades correspondientes hagan lo que por años no se hizo, aclaren el caso y que el tirador paguen las consecuencias.

Asimismo, envió un mensaje a las víctimas, pidiiendo que se acerquen a denunciar el ataque.

“Ahora le toca a la autoridad hacer lo que por años no se hizo: cerrar este caso y que pague las consecuencias. Y a quienes vivieron esto les digo muy claro: denuncien, porque el silencio protege a los agresores.

“Aquí no se trata de suerte, se trata de justicia. Y en la Cuauhtémoc lo decimos sin rodeos, el que dispara desde la sombra también responde ante la ley. Aquí el miedo no manda, aquí manda la ley”, concluyó.