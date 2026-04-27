Alejandro Armenta cierra la puerta a su sobrino en Morena rumbo a 2027 por política antinepotismo

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, descartó la participación de su sobrino en el proceso interno de Morena rumbo a 2027. Crédito: Cuartoscuro

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, descartó que su sobrino, Alejandro Armenta Rosas, pueda participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones municipales de 2027, particularmente para la alcaldía de Izúcar de Matamoros.

La decisión, aseguró, responde a los lineamientos internos del partido que prohíben el nepotismo en la selección de candidaturas.

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Durante una conferencia de prensa, el mandatario fue enfático al señalar que, aunque su familiar cuenta con derechos político-electorales, no podrá contender bajo las siglas de Morena.

“Si quiere participar, solamente lo puede hacer por los partidos que permiten que un familiar pueda competir. Por Morena no va a poder”, declaró.

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Morena refuerza postura contra el nepotismo rumbo a 2027

El posicionamiento se da en medio de un contexto nacional donde Morena ha buscado reforzar criterios éticos para evitar el nepotismo.

Armenta Mier explicó que su postura no responde a una decisión personal, sino al cumplimiento de las directrices partidistas.

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En ese sentido, subrayó que el objetivo es impedir que familiares de funcionarios públicos accedan a cargos de elección de forma consecutiva o directa, lo que podría derivar en conflictos de interés o afectar la confianza ciudadana en las instituciones.

Candidatura en Izúcar de Matamoros queda descartada en Morena

La declaración del gobernador ocurre ante versiones sobre una posible aspiración de Armenta Rosas a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros. Sin embargo, el mandatario cerró cualquier posibilidad dentro de Morena.

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Incluso, fue directo al referirse al vínculo familiar para evitar interpretaciones.

“Es mi sobrino”, afirmó, al tiempo que señaló que ni siquiera un cambio en la forma de presentar el parentesco modificaría la aplicación de las reglas internas.

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Gobernador se deslinda de impulsar a familiares

Armenta Mier también dejó claro que no promoverá ni respaldará a integrantes de su familia en procesos electorales, aun cuando estos tengan aspiraciones políticas legítimas.

Indicó que ha ofrecido disculpas a sus familiares por las restricciones que implica su posición como gobernador, al considerar que su cercanía podría interpretarse como una ventaja indebida.

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Reiteró que su administración no incurrirá en prácticas de nepotismo ni favorecerá a personas por vínculos personales.

Contexto nacional: debate por ley antinepotismo

La postura del mandatario se alinea con el debate nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien promovió una iniciativa para frenar el nepotismo en cargos de elección popular.

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Aunque la propuesta contemplaba aplicarse desde 2027, el Congreso determinó que entre en vigor hasta 2030.

No obstante, Sheinbaum ha insistido en que Morena debería adoptar estos criterios desde los próximos comicios para evitar afectaciones a su imagen pública.

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Medida busca fortalecer la transparencia electoral

El gobernador defendió que este tipo de decisiones contribuyen a fortalecer la vida democrática, al promover procesos más transparentes y equitativos. Señaló que evitar el nepotismo reduce riesgos de corrupción, uso indebido de recursos públicos y consolidación de redes familiares en el poder.

Añadió que, si bien respeta los derechos políticos de su sobrino y de otros familiares, estos deberán sujetarse a las reglas de cada partido político si desean participar en futuras elecciones.

¿Quién es Alejandro Armenta Rosas?

Es sobrino del actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Ha sido identificado como un perfil político en el estado de Puebla.

Cuenta con presencia en redes sociales , donde se le ubica como estratega digital .

Ha sido vinculado anteriormente con actividades relacionadas al Congreso local .

Su nombre ha surgido recientemente ante versiones de una posible candidatura en Izúcar de Matamoros.

Con este posicionamiento, el gobernador de Puebla marca distancia frente a posibles señalamientos de nepotismo y se suma a la línea interna de Morena que busca evitar este tipo de prácticas rumbo a las elecciones de 2027.