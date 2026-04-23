Tienes dos CURP, el trámite obligatorio que debes hacer para unificar tus datos

Poseer dos CURP distintas genera inconsistencias legales y administrativas que afectan el acceso al IMSS, pasaporte, AFORE y obligaciones ante el SAT

La duplicidad de la CURP en México representa un obstáculo grave para realizar trámites fiscales, migratorios, educativos y de salud, especialmente frente a la inminente obligatoriedad de la CURP biométrica, que requerirá datos actualizados y únicos para cada ciudadano, según información publicada por el sitio oficial del Gobierno de México.

Un registro duplicado de la Clave Única de Registro de Población puede derivar en trabas al acceder al IMSS, obtener pasaporte, gestionar la AFORE o cumplir con obligaciones ante el SAT.

El portal oficial indica que cada persona debe contar únicamente con una CURP válida, ya que poseer dos claves distintas lleva a inconsistencias legales y administrativas.

La duplicidad de la CURP complica la unificación de datos ante nuevas disposiciones biométricas

El Gobierno federal señala que la imposición de la CURP biométrica volverá indispensable contar con una clave única y validada. La regularización oficial no es solo un mandato administrativo, sino una medida para proteger la identidad digital y evitar problemas posteriores con ingresos, servicios sociales y expedición de documentos oficiales.

El Gobierno federal advierte que la CURP biométrica exige contar con una clave única y validada para garantizar la protección de la identidad digital

Según las recomendaciones del RENAPO, para saber si existe duplicidad basta consultar los datos personales en el portal de la CURP. Cuando aparecen dos registros o en ventanilla informan sobre irregularidades, es señal clara de duplicidad en el sistema. El hecho exige una corrección inmediata para evitar futuros contratiempos.

El procedimiento de “Asociación de CURP” exige trámite presencial y documentos específicos

La solución legal se denomina Asociación o Unificación de CURP por Duplicidad. Este procedimiento consiste en cancelar la clave duplicada y vincular todo el historial oficial (estudios, seguridad social, impuestos) a una sola CURP, generalmente la más antigua que figure en el Registro Nacional de Población.

La gestión es gratuita y solo puede realizarse en persona acudiendo al Módulo de CURP más cercano al domicilio o, en su defecto, en la Oficialía del Registro Civil. El portal www.gob.mx/segob/renapo ofrece el directorio actualizado de módulos y oficinas.

Detectar y corregir la duplicidad de la CURP requiere revisar los datos personales en el portal de la CURP y actuar en caso de registros repetidos

Los documentos requeridos para la unificación son:

Acta de nacimiento (reciente) en original y copia

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional)

Impresión de ambas CURP (la usada y la duplicada)

Formato de solicitud de corrección, el cual se proporciona y llena durante la visita al módulo

En los casos de personas que han cambiado de identidad, de género, o realizado un re-registro en el Registro Civil, es indispensable informar al funcionario sobre esa situación. Antes de acudir, el ciudadano debe asegurarse de que su primer acta se halle en estatus de “reservada” si hubo re-registro, para que el trámite de asociación proceda correctamente.

La unificación de CURP es obligatoria para mantener regularizados los registros en IMSS, AFORE y SAT

El proceso de unificación exige seguimiento posterior. Una vez otorgada la constancia de homonimia por parte de RENAPO, el titular debe acudir a la AFORE para actualizar el expediente, trámite que puede tardar cerca de 60 días hábiles. Esta constancia unifica todos los registros oficiales bajo la CURP definitiva y elimina posibles bloqueos en expedientes fiscales o de seguridad social.

El RENAPO advierte que intentar usar ambas CURP genera problemas graves en el historial laboral y personal. Mantener dos claves activas puede invalidar trámites o causar inconsistencias en bases de datos gubernamentales.