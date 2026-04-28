Alarcón reacciona a la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “No hay grandes diferencias ni injusticias”

Javier Alarcón expresó su opinión sobre la reciente convocatoria de la Selección Nacional de México (Jovani Pérez)

Javier Alarcón expresó su opinión sobre la reciente convocatoria de la Selección Nacional de México, conformada por futbolistas de la Liga MX que iniciarán su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) antes de la Copa del Mundo. Esta decisión provocó debate tanto entre especialistas como entre seguidores del fútbol.

Javier ‘Vasco’ Aguirre anunció esta mañana oficialmente su primera convocatoria para la Copa Mundial 2026, conformada únicamente por jugadores de la Liga MX. El entrenador citó a 12 futbolistas de la Liga MX junto a un grupo de sparrings para comenzar una concentración prolongada, superior a 30 días, antes de la justa mundialista.

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Cabe señalar que los convocados no tendrán permiso para disputar la Liguilla del Clausura 2026 y, en el caso de los jugadores de Toluca, sólo participarán en el partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup, tal como se estableció previamente.

(Especial)

Alarcón y su postura sobre la convocatoria de México rumbo al Mundial 2026

Javier Alarcón escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que las discusiones sobre los nombres incluidos y excluidos carecen de sentido, pues no hay grandes diferencias entre los futbolistas elegidos y los que quedaron fuera.

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La comparación de Alarcón con selecciones como Francia o España apunta a la falta de amplitud en el grupo de jugadores mexicanos que cumplen el perfil internacional.

“Día de absoluta flojera: ‘¡Increíble q Aguirre no lleve a fulano! ¿Qué hace en la lista sutano?‘ Ni que hubiera el universo que tienen Francia o España. Entre los q están y no estarán, no hay grandes diferencias ni injusticias", escribió el analista de ESPN.

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Javier Alarcón escribió en su cuenta de X que las discusiones sobre los nombres incluidos y excluidos carecen de sentido (captura de pantalla)

¿Cuál es la lista completa de convocados?

La convocatoria incluye jugadores consolidados y jóvenes que buscan ganarse un lugar definitivo. Sin embargo, no todos tienen su sitio asegurado, ya que varios aparecen como opciones en evaluación dentro del proceso.

Porteros

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Raúl Rangel – Chivas

Carlos Acevedo – Santos

Óscar García* – León

Defensas

Luis Rey* – Puebla

Israel Reyes – América

Eduardo Águila* – Atlético de San Luis

Jesús Gómez* – Tijuana

Denzell García* – FC Juárez

Jesús Gallardo – Toluca

Foto de archivo del mediocampista Gilberto Mora durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Uruguay. Estadio Corona, Torreón, México. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero

Mediocampistas

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Luis Romo – Chivas

Erik Lira – Cruz Azul

Brian Gutiérrez – Chivas

Iker Fimbres* – Monterrey

Gilberto Mora – Tijuana

Jairo Torres* – FC Juárez

Roberto Alvarado – Chivas

Delanteros

Kevin Castañeda* – Tijuana

Alexis Vega – Toluca

Guillermo Martínez – Pumas

Armando González – Chivas

En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), los jugadores convocados inicialmente por Aguirre comenzarán los entrenamientos con la meta de asegurar su presencia en la lista definitiva, la cual se dará a conocer a más tardar el 30 de mayo.

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