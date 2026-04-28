Emily, hija del “Canelo” Álvarez, confirma ruptura con Jaziel Avilez: “Estoy siendo la mujer que quiero ser”

El regalo de Emily está valuado en 150 mil pesos. (@emilyc.alvarez, Instagram)

Emily Cinnamon Álvarez comienza a brillar con luz propia en la órbita de su padre, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. A mediados de 2024, su romance con el cantante Jaziel Avilez concentró la atención pública en la joven de 19 años de edad.

En una reciente transmisión en Instagram, red social donde supera el millón de seguidores, Emily confirmó que su relación con el artista finalizó.

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Emily Cinnamon Álvarez: “No tengo novio, estoy feliz”

Durante una interacción con sus seguidores en un directo, Emily Cinammon Álvarez habló sobre el interés que atrajo la eliminación de fotografías junto a Jaziel Avilez.

“Es una pregunta que me llega casi todos los días, pero, no, no tengo novio, estoy contenta, estoy feliz, estoy en mi proceso de vida, estoy siendo la mujer que quiero ser, haciendo mis proyectos, enfocándome en terminar mis estudios, sin saltarme ninguna etapa, entonces estoy contenta”.

Al margen de las declaraciones de la joven, Jaziel Avilez no se ha pronunciado públicamente sobre su ruptura amorosa.

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El directo, recuperado por la influencer y locutora Chamonic, centró la conversación digital en la lectura entrelíneas del mensaje de Álvarez.

Emily y Jaziel vieron la pelea desde la primera fila. (Foto: @emily_alvarez, Instagram)

La historia de amor de Emily Cinammon y Jaziel Avilez

Emily Cinnamon Álvarez y Jaziel Avilez iniciaron su relación de manera pública el 1 de mayo de 2024, cuando la hija de Saúl “Canelo” Álvarez compartió en redes sociales su noviazgo con el cantante.

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Desde ese momento, la pareja se mostró cercana y transparente ante sus seguidores, quienes rápidamente integraron a Jaziel en el entorno de la familia Álvarez.

La relación trascendió el ámbito digital, consolidándose también en la vida familiar. Jaziel acompañó a Emily en eventos relevantes, como el viaje a Arabia Saudita para apoyar a su padre en una pelea, mostrando un vínculo sólido tanto en lo personal como en lo familiar.

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La pareja hizo público su romance a mediados de 2024. (@emilyc.alvarez, Instagram)

Durante el tiempo que compartieron, los gestos de cariño fueron constantes. A pesar de los rumores de distanciamiento, uno de los momentos más comentados ocurrió en diciembre de 2025, cuando Jaziel publicó una fotografía en la que agradeció a Emily por un exclusivo regalo: un reloj Cartier con diamantes valuado en hasta 150 mil pesos.

Este obsequio, destacado por su lujo, fue interpretado como una muestra significativa del afecto que existía entre ambos.

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Sin embargo, en su reciente interacción con su comunidad virtual, Emily Cinnamon Álvarez indicó que su ruptura con Avilez coincide con una etapa de desarrollo académico, humano y profesional clave en su vida.