El emotivo mensaje con el que Ricardo Pérez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

(IG: @susanazabaleta // @ricardomedijo)

Ricardo Pérez celebró dos años de relación con Susana Zabaleta y le dedicó un mensaje en redes sociales el pasado 27 de abril.

La publicación surgió después de que recientemente la pareja enfrentó una dura controversia con la prensa mexicana.

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¿Qué puso Ricardo Pérez a Susana Zabaleta?

El comediante compartió en su cuenta de Instagram:

“Otro año que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias @susanazabaleta por seguirme haciendo sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita. Perdón por llegar tan tarde, pero qué bueno que no nos lo perdimos. TE AMO”.

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Susana Zabaleta y Ricardo Pérez - Foto: Susana Zabaleta

El mensaje fue acompañado de varias imágenes junto a la actriz y las reaccciones por parte de sus seres queridos y conocidos no se hicieron esperar.

Estos son algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación:

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“Por ustedes sigo creyendo en el amor”

“Que viva el amor”

“No manches nunca pensé que un post de ricardo me haría llorar”

(Instagram)

La pareja enfrentó polémicas recientes

Recientemente, tanto Susana Zabaleta como Ricardo Pérez estuvieron en el centro de la atención debido a rumores de infidelidad y reacciones de la prensa.

Todo se desencadenó después de que la pareja enfrentó preguntas incómodas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Ricardo confrontó a la prensa.

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La pareja platica detalles del momento en que se conocieron. Credito: cuartoscuro

Esto desató una polémica entre los reporteros, conductores de espectáculos y la pareja de Zabaleta.

Las críticas y señalamientos incluyeron una parodia realizada por Pérez y Slobotzky en su canal de YouTube, y comentarios de figuras como René Franco y Gustavo Adolfo Infante, quienes participaron en el debate mediático generado por la situación de la pareja.

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