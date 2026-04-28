Desplumaron a “Los Pericos” en Puebla, detuvieron al líder delincuencial entre otros 80 acusados de diversos crímenes

Entre los 80 detenidos se encuentra el líder de "Los Pericos", banda delincuencial importante entre Veracruz y Puebla Foto: Gabinete de seguridad

En Puebla, en una semana comprendida entre el 20 y el 26 de abril, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno detienen a 80 personas en el marco de 231 acciones operativas desplegadas en distintos puntos de la entidad. Entre los detenidos se encuentra el principal operador de la organización delictiva “Los Pericos”, identificada por su participación en actividades de extorsión, robo de hidrocarburo y acopio de armamento tanto en Puebla como en Veracruz.

Durante las intervenciones se logra el aseguramiento de 222 dosis de posible droga y la recuperación de mil 125 litros de hidrocarburo. Además, se retiran de circulación 63 vehículos con reporte de robo y se aseguran 28 unidades asociadas a distintos delitos. Estas acciones incluyen la inhabilitación de dos tomas clandestinas, reforzando la vigilancia contra el robo de combustible en la región.

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En el operativo más destacado, la Policía Estatal Preventiva trabaja en conjunto con las fuerzas municipales de Tecamachalco, San Salvador Huixcolotla, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez y Tochtepec. El despliegue se realiza por aire y tierra sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, localizando y capturando a personas relacionadas con actividades ilícitas. Uno de los detenidos portaba más de 106 envoltorios que contenían marihuana y cristal.

La coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales es clave para estas acciones. El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, mantiene la participación activa de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y los cuerpos de policía municipales. El objetivo, según las autoridades, es “refrendar el compromiso para combatir la delincuencia en la región oriente y el corredor de ductos”.

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El operativo tuvo la coordinación de agentes federales y estatales Foto: Gabinete de seguridad

Las 231 acciones corresponden a un esfuerzo sistemático contra delitos de alto impacto. El retiro de drogas y la recuperación de hidrocarburos son puntos centrales para debilitar las finanzas criminales de grupos asentados en el centro y sur del estado. Se reporta que la presencia de “Los Pericos” abarca distintas zonas, con particular énfasis en rutas de distribución de combustible robado.

En este periodo, la vigilancia en carreteras federales intensifica la localización de vehículos robados. Además de los 63 autos recuperados, se asegura un volumen adicional de 28 unidades ligadas a hechos delictivos aún bajo investigación. La recuperación y aseguramiento de vehículos opera en coordinación con plataformas estatales y federales de reporte de robo.

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La incautación de 222 dosis presumiblemente destinadas al narcomenudeo, así como la detención de individuos armados y la desactivación de tomas clandestinas, forman parte de una estrategia integral que involucra patrullajes combinados y operativos especiales. Los cuerpos de seguridad afirman que mantendrán estos despliegues en áreas identificadas como prioritarias, enfocándose en ataques directos contra células de extorsionadores y huachicoleros.

Las autoridades atribuyen este saldo al trabajo conjunto entre instancias federales, estatales y municipales. La mayor parte de las detenciones y aseguramientos ocurre en el corredor que conecta Puebla con la zona limítrofe de Veracruz, tradicionalmente identificado como ruta de trasiego de hidrocarburos sustraídos ilegalmente.

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Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública informa que continuará reforzando la colaboración con SEMAR, DEFENSA y GN para mantener la vigilancia permanente sobre áreas de alta incidencia y priorizar la persecución de cabecillas de organizaciones criminales que operan en el centro–sur del país.

Detención de 80 personas en operativos realizados entre el 20 y el 26 de abril en Puebla, incluido el principal operador de “Los Pericos”.

Recuperación de mil 125 litros de hidrocarburo , 63 vehículos robados, 28 unidades asociadas a delitos y 222 dosis de posible droga.

Coordinación entre instancias federales, estatales y municipales fue determinante para el desmantelamiento de estructuras criminales en la región.