Tarjetón Digital IMSS 2026: ¿Cómo tramitar para jubilados, pensionados y trabajadores activos?

El trámite es obligatorio y gratuito; no existe restricción de edad para solicitarlo. (Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha profundizado la digitalización de sus servicios en 2026 al implementar el Tarjetón Digital, una herramienta oficial que sustituye el talón de pago en papel y centraliza toda la información laboral y financiera de trabajadores activos, jubilados y pensionados en una sola plataforma en línea.

El trámite es obligatorio y gratuito para los grupos señalados; no existe restricción de edad para solicitarlo.

El tarjetón digital responde a la necesidad de modernizar procesos y evitar la saturación presencial en oficinas: los derechohabientes pueden consultar, descargar y administrar comprobantes de pago, historial de ingresos, deducciones y movimientos de nómina desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Además, permite actualizar datos personales y dar seguimiento a créditos, préstamos y trámites administrativos.

Requisitos para tramitar el Tarjetón Digital IMSS

Para iniciar el trámite es indispensable contar con la siguiente información personal y laboral:

Clave única de Registro de Población (CURP)

Matrícula o Número de Seguridad Social (NSS)

Estado de residencia actual

Fecha exacta de ingreso al IMSS

Correo electrónico vigente de uso personal

Estos datos son solicitados como mecanismo de autenticación al momento de llenar el formulario digital.

Tenerlos a la mano agiliza el proceso y garantiza que la información registrada coincida con la base de datos institucional, evitando posibles rechazos o bloqueos.

De acuerdo con la comunicación oficial del IMSS, el objetivo de solicitar estos requisitos es mantener la seguridad y privacidad de los usuarios, ya que con esta información se valida la identidad y se restringe el acceso únicamente al titular.

Procedimiento paso a paso para obtener el Tarjetón Digital IMSS

El trámite es completamente digital y puede realizarse desde cualquier computadora, laptop o dispositivo móvil. Se recomienda el uso de una computadora para mejorar la experiencia de navegación por el portal oficial.

1. Acceder al sitio web oficial del Tarjetón Digital IMSS.

2. Seleccionar la opción “Registro de nuevos usuarios” o, para quienes ya tenían cuenta, “Cambio de contraseña”.

3. Completar el formulario digital con los datos solicitados: CURP, NSS, estado de residencia, fecha de ingreso y correo electrónico.

4. Generar una contraseña segura, combinando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

5. Registrar el correo electrónico personal, ya que ahí se recibirá un mensaje de confirmación.

6. Revisar la bandeja de entrada (y la carpeta de spam) para encontrar el correo enviado por el IMSS, que puede demorar hasta doce horas.

7. Acceder al enlace privado de validación incluido en el mensaje; este paso es indispensable para activar la cuenta.

8. Una vez validada la cuenta, ingresar nuevamente al portal con las credenciales creadas.

9. Consultar, descargar e imprimir los comprobantes de pago, historial y demás información disponible.

El sistema está diseñado para ser intuitivo. Si el usuario olvida su contraseña, puede recuperarla desde el mismo portal siguiendo las instrucciones.

Destinatarios y obligatoriedad del Tarjetón Digital IMSS

Aquellas personas que reciben su pago por nómina, así como quienes tramitan préstamos o créditos, deben utilizar este sistema para consultar sus movimientos y comprobantes (IMSS)

El Tarjetón Digital está dirigido exclusivamente a trabajadores activos, pensionados y jubilados afiliados al IMSS. No existe restricción de edad ni se requiere antigüedad mínima. La transición a este formato digital es obligatoria desde 2026, eliminando la emisión de talones de pago impresos y centralizando todas las gestiones en línea.

Aquellas personas que reciben su pago por nómina, así como quienes tramitan préstamos o créditos, deben utilizar este sistema para consultar sus movimientos y comprobantes. La medida forma parte de la estrategia institucional de modernización y transparencia administrativa.

Beneficios y funcionalidades del Tarjetón Digital IMSS

Así, los derechohabientes pueden gestionar desde casa sus trámites y comprobantes, con acceso 24/7 y sin costo alguno. (Infobae/Jesús Aviles)

El Tarjetón Digital busca agilizar consultas y reducir el uso de documentos físicos, evitando filas y desplazamientos a las oficinas del IMSS. Entre sus funciones principales destacan:

Consultar y descargar comprobantes de pago mensuales y extraordinarios (como guardias o compensaciones)

mensuales y extraordinarios (como guardias o compensaciones) Revisar el historial de ingresos, deducciones, descuentos, cuotas sindicales e impuestos retenidos

Modificar y actualizar datos personales (domicilio, teléfono, correo electrónico)

Verificar detalles del empleador y movimientos de nómina

Recuperar talones de pago de periodos anteriores en caso de extravío

Dar seguimiento al estatus de créditos, préstamos y otros trámites vinculados al IMSS

Además, el sistema proporciona acceso inmediato y seguro a toda la información relevante sobre la seguridad social del usuario. Así, los derechohabientes pueden gestionar desde casa sus trámites y comprobantes, con acceso 24/7 y sin costo alguno.

Para quienes perciban más de 400 mil pesos al año o tengan múltiples pensiones, el sistema facilita la consulta de datos necesarios para la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cumpliendo también con obligaciones fiscales.

El IMSS recomienda mantener actualizados los datos registrados y consultar periódicamente el portal para verificar cualquier movimiento o novedad en la cuenta personal.

Relación entre el Tarjetón Digital IMSS y la Credencial Universal de Salud

Actualmente no existe información oficial disponible que relacione de manera directa el Tarjetón Digital IMSS 2026 con la nueva credencial universal de salud.

Ambos documentos forman parte de la estrategia nacional de digitalización, pero cumplen funciones distintas y sus trámites se realizan por canales separados.

El Tarjetón Digital IMSS centraliza comprobantes de pago, historial laboral y tramites administrativos para trabajadores, jubilados y pensionados del IMSS.

La credencial universal de salud sirve como identificación clínica única, contiene datos personales y médicos, da acceso gratuito a servicios de salud pública en cualquier institución federal y puede consultarse en versión física y digital.

Cada trámite requiere su propio registro, documentación y proceso de validación. Actualmente, no hay anuncios oficiales sobre interoperabilidad automática ni sobre integración funcional entre ambos sistemas.