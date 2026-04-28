Así operaba la red de extorsión a transportistas bajo el mando de “El Jardinero”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

Las autoridades mexicanas identificaron a “El Jardinero” como principal responsable de una compleja red de extorsión a transportistas en los últimos años. Este operador criminal consolidó su estructura en regiones clave del occidente y centro del país, alimentando la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, trafico de armas, despojo de propiedades y un delito que es prioritario para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también a través de la extorsión”, indicó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conferencia de prensa.

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Según reveló Harfuch, el alcance de la organización se proyectó hacia Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, el oriente de Michoacán y corredores de Tlaxcala, con conexiones en Puebla. Así, el grupo expandió su influencia y reforzó su capacidad de extorsión en distintos puntos del país.

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Bajo este esquema, “El Jardinero” coordinó esquemas de extorsión sistemática contra personas y compañías de transporte, combustible y carga comercial. De acuerdo con las investigaciones recientes, los integrantes del cártel solicitaban a los operadores y empresas reportar anticipadamente cada unidad que transitaba por sus zonas de dominio, proporcionando datos como vehículo, operador, carga y destino.

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“Desde estas regiones coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y empresas e transporte, combustible, y carga comercial que circulaban por territorio bajo influencia de su organización”, señaló Harfuch en conferencia.

Posteriormente, la organización imponía pagos periódicos bajo amenazas, simulando control territorial y ofreciendo supuesta protección a cambio de permitir rutas ilegales. Este esquema afectó gravemente la actividad económica regional y consolidó el poder criminal sobre los corredores de movilidad.

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“Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportaran anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas. Este esquema pretendía simular control territorial y supuesta protección a cambio de rutas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica”, manifestó.

Actualmente, “El Jardinero” enfrenta una orden de detención con fines de extradición por asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación de armas. Existe además una orden de reaprehensión en México por homicidio, lo que refuerza la prioridad de su captura para las autoridades federales.

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Un control territorial con múltiples delitos

Además, la organización bajo su mando coordinaba la producción y trasiego de drogas, supervisó laboratorios clandestinos de metanfetaminas y controló las pistas de aterrizaje en rutas logísticas que conectan Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco.

Según información de inteligencia, la red criminal introdujo cada año a Estados Unidos aproximadamente cinco toneladas de cocaína, nueve toneladas de heroína, cuarenta y tres toneladas de marihuana y diez toneladas de metanfetamina.

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Asimismo, la estructura obtuvo recursos ilícitos no solo del narcotráfico, sino también del narcomenudeo, la comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, tráfico de armas, y despojo de propiedades.