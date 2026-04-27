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Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: esta es la fecha que no debes dejar pasar

Conoce las fechas y los pasos clave para asegurar tu lugar en este Programa para el Bienestar

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Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su último periodo de registros de 2025 (Gobierno de México)
El seguro médico del IMSS de los beneficiarios del programa cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. (Gobierno de México).

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro forma parte de los apoyos para el Bienestar del Gobierno de México y ofrece capacitación laboral durante 12 meses a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

El objetivo es que los participantes desarrollen habilidades que faciliten su incorporación al empleo formal.

Para 2026, los jóvenes inscritos reciben un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente, es decir, $9.582,47 pesos mexicanos, además de seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

La capacitación se realiza en empresas, negocios, talleres, instituciones públicas u otras unidades económicas que actúan como tutores y evalúan mensualmente el desempeño de los aprendices, quienes son los beneficiarios del programa y también califican a sus tutores.

El programa exige asistir entre 5 y 8 horas diarias, de lunes a viernes, según las especificaciones de los centros de trabajo.

Conoce cómo puedes recibir aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro en tu empresa o negocio (Foto: Programas del Bienestar)
El registro para ser parte del programa puede realizarse en la plataforma digital o en oficinas móviles. (Foto: Programas del Bienestar)

Al concluir su formación, cada aprendiz recibe un documento de acreditación de habilidades laborales. Si no logra ser contratado en su centro de capacitación, puede acceder a un catálogo de opciones para incorporarse al mercado laboral.

Además, las empresas obtienen un distintivo de compromiso social por formar parte del programa.

El cupo de aprendices varía: una persona física puede recibir hasta 5, una persona moral máximo 20 y una institución pública federal hasta 50. Los beneficiarios reciben materiales e insumos gratuitos necesarios para su labor.

Según los datos del programa, otorgados por el Gobierno de México, siete de cada diez egresados han logrado colocarse en un empleo u ocupación productiva tras concluir su participación.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro da prioridad a jóvenes de municipios con alta marginación y a grupos históricamente discriminados. (Gobierno de México).

Requisitos para entrar al programa

Las personas interesadas en ser parte de Jóvenes Construyendo el Futuro deben tener entre 18 y 29 años, no estudiar ni trabajar, presentar una identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio con expedición menor a tres meses.

En el caso de personas extranjeras, se requiere un documento vigente expedido por autoridades migratorias que acredite su estancia legal en México.}

El registro debe completarse en la Plataforma Digital del programa, ya sea de manera directa o con apoyo de personal autorizado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando todos los datos solicitados en el formulario.

Es obligatorio entregar una fotografía reciente, con el rostro descubierto y sin ediciones, en la que la persona sostenga la ficha de registro.

Los aprendices pueden calificar a sus tutores durante la capacitación. (Gobierno de México).
Los aprendices pueden calificar a sus tutores durante la capacitación. (Gobierno de México).

Para finalizar el trámite, cada solicitante debe declarar bajo protesta de decir verdad que no trabaja ni estudia y aceptar expresamente los términos de la carta compromiso, que implica cumplir todas las Reglas de Operación del programa.

El programa da prioridad a jóvenes de municipios con alta o muy alta marginación, presencia de índices elevados de violencia y a integrantes de grupos históricamente discriminados.

Plataformas de registro

El trámite se realiza en la página web del programa (jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx) o en las oficinas móviles, módulos que se desplazan a comunidades con acceso limitado a internet y altos niveles de marginación.

Las próximas fechas y ciudades con oficinas móviles son: lunes 27 de abril de 2026 en Acapulco de Juárez, Guerrero; Teotlalco, Puebla; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Astacinga, Coahuitlán, Mecayapan, Yanga y Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)
Las empresas que participan en el programa reciben un distintivo de compromiso social. (Gobierno de México).

El martes 28 de abril de 2026 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Camocuautla, Puebla; y Mecatlán, Veracruz y miércoles 29 de abril en Huehuetla, Puebla.

La última fecha confirmada de las oficinas móviles para este bimestre es el jueves 30 de abril en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Fechas que no debes dejar pasar para lograr ser beneficiario

Aunque la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro está abierta de forma permanente para inscripciones, las postulaciones a los centros de trabajo son bimestrales.

La última convocatoria fue el 1 de abril, con disponibilidad de 36 mil espacios según datos de los Programas de Bienestar Social, y la próxima fecha estimada será el 1 de junio de 2026.

Para formalizar la postulación, es necesario ingresar a la plataforma durante los periodos habilitados de postulaciones, seleccionar el centro de trabajo y el plan de actividades de interés.

El representante del centro se encarga de contactar y aceptar a los aspirantes registrados. Se recomienda a quienes desean ser aprendices consultar de manera regular tanto el sitio oficial como las redes sociales de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se publican las convocatorias y cualquier cambio relevante sobre el registro.

Como todos los meses, el próximo pago de Jóvenes Construyendo el Futuro está programado para el 28 de abril de 2026 (X@JovConFuturo)
Los beneficiarios reciben materiales e insumos gratuitos necesarios para su labor. (X@JovConFuturo).

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