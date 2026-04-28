Gala Montes respalda a su hermana tras señalamientos de su madre sobre presunta prostitución

Gala Montes reafirma el vínculo familiar al expresar apoyo incondicional a su hermana Beba tras la controversia pública. - (Instagram/ @labebamontes)

La tensión familiar volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que la actriz y cantante Gala Montes reaccionara a las declaraciones de su madre, Crista Montes, quien aseguró públicamente que su hija Beba habría recurrido a la prostitución. La actriz fue abordada por medios y su respuesta, breve pero firme, dejó ver la incomodidad que rodea el tema.

En medio del señalamiento, Gala optó por no profundizar en la polémica. Sin embargo, dejó clara su postura respecto a su hermana, marcando distancia de los dichos maternos y priorizando el vínculo familiar que mantiene con ella pese al conflicto que las rodea.

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El caso ha generado debate no solo por la acusación, sino por la exposición pública de un conflicto íntimo. La situación evidencia una ruptura que, lejos de resolverse, parece escalar con cada nueva declaración.

Gala Montes responde y marca postura

La actriz Gala Montes rechaza profundizar en el conflicto familiar y prioriza el amor y la unidad con su hermana Beba Montes. - (Instagram/@galamontes)

Durante el encuentro con la prensa, Gala Montes fue directa al hablar de su hermana. “A mi hermana yo la amo, estoy muy orgullosa de ella y siempre vamos a estar unidas”, expresó, dejando claro su respaldo en medio del escándalo.

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La actriz también destacó cualidades personales de Beba, alejándose de la narrativa negativa. “Es una gran madre y estoy feliz de tener una sobrina”, añadió, reforzando una imagen distinta a la que se difundió.

Cuando se le preguntó si apoyaría a su hermana en caso de emprender acciones legales, respondió sin dudar: “Yo la apoyaré en todo lo que ella decida”. No obstante, evitó profundizar y cerró el tema con un tajante: “No voy a hablar de eso”.

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Declaraciones que detonaron la polémica

La polémica se desató luego de las declaraciones de Christa Montes, quien insinuó que su hija Beba habría recurrido a la prostitución. - (Instagram)

El conflicto se intensificó tras una entrevista en la que Christa Montes lanzó fuertes afirmaciones. Además de insinuar que su hija se habría dedicado a la prostitución, sostuvo una postura polémica sobre la maternidad.

Entre sus declaraciones, destacó una frase que encendió aún más la discusión: consideró que tener hijos fue “la peor inversión”. Estas palabras generaron reacciones inmediatas por el tono y el contenido.

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La difusión de estas afirmaciones provocó una ola de comentarios, especialmente por el impacto que tiene hacer públicos asuntos familiares de esta magnitud.

La respuesta de Beba y el fondo del conflicto

El caso de la familia Montes ilustra los desafíos de los límites familiares y el estigma, así como la dificultad de reconciliación tras disputas públicas. - (Instagram)

Por su parte, Beba Montes reaccionó a través de redes sociales, donde defendió sus decisiones personales. Afirmó que actuó con base en sus circunstancias y rechazó el juicio público derivado de las declaraciones de su madre.

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También cuestionó la exposición del conflicto, señalando que este tipo de acciones solo profundizan el daño dentro de la familia.

El caso pone sobre la mesa temas como el estigma, los límites familiares y la decisión de alejarse de relaciones que resultan perjudiciales.

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