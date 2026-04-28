Morena se lanza contra Maru Campos por no acudir al Senado

Maru Campos anuncia unidad especial para investigar hechos en los que murieron dos agentes de la CIA

Chihuahua enfrenta una crisis institucional de gran gravedad a causa de la situación actual en el estado, de acuerdo con el coordinador de Morena, Ignacio Mier.

El legislador señala que las autoridades estatales han sido incapaces de garantizar la gobernabilidad y el respeto a la legalidad, lo que genera preocupación a nivel federal.

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En su declaración difundida este martes, Mier afirmó que las acciones recientes del gobierno de Chihuahua han agravado el enfrentamiento entre instituciones estatales y federales.

Según el líder parlamentario, los sucesos en la entidad constituyen una amenaza al Estado de derecho y podrían afectar la coordinación en materia de seguridad y justicia.

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El secretario de seguridad afirma que solo hubo intercambio de información con EU en Chihuahua. (Seguridad)

Incidente de agentes de la CIA en Chihuahua

El coordinador de Morena en San Lázaro añadió que ante una coyuntura tan delicada, es fundamental que los poderes de la unión refuercen la vigilancia y actúen conforme a la Constitución.

La advertencia de Mier ocurre en un contexto donde crecen las tensiones políticas entre el gobierno estatal y la federación, situación que coloca a Chihuahua en una posición de alta inestabilidad.

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Anteriormente, el senador Ignacio Mier Velazco, señaló que es indispensable esclarecer si existió o no autorización por parte del Gobierno Federal, determinar cuál fue el alcance real de la intervención de los agentes extranjeros y bajo qué mando actuaron durante el operativo en territorio nacional el pasado 19 de abril.

Morena contra Maru Campos

Morena anunció que presentará ante el Pleno del Senado un informe sobre el desempeño de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la muerte de dos agentes de Estados Unidos en un operativo antinarcóticos.

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Las comisiones de Seguridad Pública y Puntos Constitucionales preparan este documento, luego de que Campos comunicó que no acudiría al recinto legislativo para dialogar sobre el caso.

Javier Corral, también senador de Morena y ex gobernador panista de Chihuahua, acusó a Maru Campos de intentar “auto investigarse” por la participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad dentro de México. “Responde con desdén que ya se auto investiga y no quiere entorpecer la investigación en curso. Una burla al llamado reiterado del Poder Ejecutivo y Legislativo”, publicó Corral en redes sociales.

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Como contexto, Maru Campos Galván informó que no asistiría este martes al Senado de la República, después de ser llamada a una reunión con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para tratar la presencia de agentes estadounidenses en operativos contra el narcotráfico en la sierra Tarahumara, según un comunicado oficial.

La administración estatal de Chihuahua indica que la decisión de Campos Galván busca proteger las investigaciones en curso, evitando revelar información confidencial o clasificada.

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De acuerdo con el oficio, el propósito es asegurar la conducción institucional de los datos y preservar la seguridad nacional.

La negativa se formalizó mediante oficio, donde la gobernadora panista expone que cualquier comparecencia podría comprometer el desarrollo adecuado de las indagatorias y afectar el carácter reservado de la información involucrada.

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